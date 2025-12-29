Asgari ücret belli oldu, şimdi sıra emekli ve memur maaşlarında

2026 yılına girerken milyonlarca çalı­şanın, esnafın, işverenin ve emeklinin gözü maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücret %27’lik artışla 28.075 TL ola­rak açıklandı. Bu rakam, daha önce 27.500- 28.000 TL bandında olabileceğini ifade et­tiğimiz beklentilere oldukça yakın gerçek­leşti.

Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte şim­di asıl soru şu:

1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur ma­aşları ne olacak?

En düşük emekli aylığı 19 bin liraya yaklaşabilir

Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Mevcut ekonomik ko­şullar, kira ve gıda başta olmak üzere temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında bu tutarın sürdürülebilir olmadığı açık.

Benim beklentim, herhangi bir ek iyileş­tirme yapılmaması hâlinde en düşük emek­li aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yük­selmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emek­lilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek.

2026 Ocak dönemi için öngörüm:

-SSK ve Bağkur emeklileri: %12,3

-Memur ve memur emeklileri: %18,7 ci­varında bir artış

Bu noktada “memurlar neden daha yük­sek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avan­tajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dö­nemsel farktan doğuyor olmasıdır.

Toplu sözleşme dengesi nasıl değişiyor?

2025 Temmuz ayında:

-Memur ve memur emeklilerine %15,57

-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,67 oranında artış yapılmıştı.

Yani aslında memurlar o dönemde daha düşük artış aldı. Bu fark, 2026 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan zamların devreye girmesiyle tersine dönecek.

2025’in ikinci yarısında memur ve me­mur emeklilerine verilen %5’lik toplu söz­leşme zammı, 2026 Ocak’ta %11 olarak gün­cellenecek. Bu nedenle Ocak 2026’da me­mur kesimi daha yüksek artış alacak gibi görünüyor.

Ancak bu durum kalıcı değil.

2026 Temmuz ayında bu kez SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon farkı memur ve memur emeklilerinin üzerine çıkacak. Çünkü Temmuz 2026’da %11’lik toplu söz­leşme zammı devreden çıkacak ve yerine %7 eklenecek. Bu da memurların artış ora­nını görece aşağı çekecek.

Özetle:

-Ocak 2026: Memur lehine

-Temmuz 2026: SSK-Bağ-Kur lehine bir tablo oluşacak

Enflasyon ve alım gücü gerçeği

Yıllık enflasyonun %31 civarında ger­çekleşmesini, Aralık ayı enflasyonunun ise %1’e yakın açıklanmasını bekliyorum. Bu verilerle birlikte 3 Ocak’ta enflasyon ra­kamları netleşecek, 5 Ocak itibarıyla emekli ve memur maaş artış oranları kesinleşecek.

Ancak şu gerçek göz ardı edilmemeli:

Artış oranları nominal olarak yüksek gö­rünse bile, alım gücü reel olarak gerilemeye devam edecek.

Ortalama emekli aylıkları 2026’da 20–22 bin TL bandında kalacak. Kira, gıda, ulaşım ve giyim harcamalarındaki artışlar dikkate alındığında bu seviyelerin refah artışı sağ­laması mümkün görünmüyor.

2026: Sabit gelirliler için zor bir yıl

Tüm bu tabloyu topladığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz:

-2026 yılı; emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve tüm sabit gelirliler açısından 2025’ten bile daha zor bir yıl olacak.

-Alım gücündeki aşınma sürecek.

-Gelir artışları, hayat pahalılığının geri­sinde kalacak.

2027 yılına girildiğinde, seçim atmosfe­rinin de etkisiyle bazı iyileştirmeler gün­deme gelebilir. Ancak mevcut politikalarla 2026 yılında kapsamlı bir rahatlama bekle­mek gerçekçi değil.

Sonuç olarak, asgari ücretin belirlenme­siyle başlayan süreç, emekli ve memur maaş artışlarıyla devam edecek. Fakat rakamlar ne olursa olsun, esas mesele sabit gelirlile­rin alım gücünü koruyacak kalıcı çözümle­rin hayata geçirilip geçirilemeyeceğidir.