Asgari ücret belli oldu, şimdi sıra emekli ve memur maaşlarında
2026 yılına girerken milyonlarca çalışanın, esnafın, işverenin ve emeklinin gözü maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücret %27’lik artışla 28.075 TL olarak açıklandı. Bu rakam, daha önce 27.500- 28.000 TL bandında olabileceğini ifade ettiğimiz beklentilere oldukça yakın gerçekleşti.
Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte şimdi asıl soru şu:
1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur maaşları ne olacak?
En düşük emekli aylığı 19 bin liraya yaklaşabilir
Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Mevcut ekonomik koşullar, kira ve gıda başta olmak üzere temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında bu tutarın sürdürülebilir olmadığı açık.
Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek.
2026 Ocak dönemi için öngörüm:
-SSK ve Bağkur emeklileri: %12,3
-Memur ve memur emeklileri: %18,7 civarında bir artış
Bu noktada “memurlar neden daha yüksek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avantajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dönemsel farktan doğuyor olmasıdır.
Toplu sözleşme dengesi nasıl değişiyor?
2025 Temmuz ayında:
-Memur ve memur emeklilerine %15,57
-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,67 oranında artış yapılmıştı.
Yani aslında memurlar o dönemde daha düşük artış aldı. Bu fark, 2026 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan zamların devreye girmesiyle tersine dönecek.
2025’in ikinci yarısında memur ve memur emeklilerine verilen %5’lik toplu sözleşme zammı, 2026 Ocak’ta %11 olarak güncellenecek. Bu nedenle Ocak 2026’da memur kesimi daha yüksek artış alacak gibi görünüyor.
Ancak bu durum kalıcı değil.
2026 Temmuz ayında bu kez SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon farkı memur ve memur emeklilerinin üzerine çıkacak. Çünkü Temmuz 2026’da %11’lik toplu sözleşme zammı devreden çıkacak ve yerine %7 eklenecek. Bu da memurların artış oranını görece aşağı çekecek.
Özetle:
-Ocak 2026: Memur lehine
-Temmuz 2026: SSK-Bağ-Kur lehine bir tablo oluşacak
Enflasyon ve alım gücü gerçeği
Yıllık enflasyonun %31 civarında gerçekleşmesini, Aralık ayı enflasyonunun ise %1’e yakın açıklanmasını bekliyorum. Bu verilerle birlikte 3 Ocak’ta enflasyon rakamları netleşecek, 5 Ocak itibarıyla emekli ve memur maaş artış oranları kesinleşecek.
Ancak şu gerçek göz ardı edilmemeli:
Artış oranları nominal olarak yüksek görünse bile, alım gücü reel olarak gerilemeye devam edecek.
Ortalama emekli aylıkları 2026’da 20–22 bin TL bandında kalacak. Kira, gıda, ulaşım ve giyim harcamalarındaki artışlar dikkate alındığında bu seviyelerin refah artışı sağlaması mümkün görünmüyor.
2026: Sabit gelirliler için zor bir yıl
Tüm bu tabloyu topladığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz:
-2026 yılı; emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve tüm sabit gelirliler açısından 2025’ten bile daha zor bir yıl olacak.
-Alım gücündeki aşınma sürecek.
-Gelir artışları, hayat pahalılığının gerisinde kalacak.
2027 yılına girildiğinde, seçim atmosferinin de etkisiyle bazı iyileştirmeler gündeme gelebilir. Ancak mevcut politikalarla 2026 yılında kapsamlı bir rahatlama beklemek gerçekçi değil.
Sonuç olarak, asgari ücretin belirlenmesiyle başlayan süreç, emekli ve memur maaş artışlarıyla devam edecek. Fakat rakamlar ne olursa olsun, esas mesele sabit gelirlilerin alım gücünü koruyacak kalıcı çözümlerin hayata geçirilip geçirilemeyeceğidir.
|Borsa
|11.294,37
|-0,37 %
|Dolar
|42,9027
|0,13 %
|Euro
|50,5598
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1775
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.250,52
|1,29 %
|Altın (ONS)
|4.531,17
|1,16 %
|Brent
|61,1500
|-1,08 %