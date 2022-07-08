Asgari ücret bordro parametrelerini nasıl etkiledi?

Asgari ücrete yılbaşında yapılan yüzde 50 civarındaki artış sonrasında, çalışanların alım gücünün arttırılması için asgari ücret uzun yıllar sonra yeniden aynı yıl içinde ikinci kez belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz onbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle,

Karar verildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 1 Temmuz 2022 tarih ve Sayı: 31883 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 01/07/2022 tarih ve 2022/1 Karar Nolu kararı ile 01.07.2022-31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere günlük asgari ücreti 215,70 TL, aylık asgari ücreti brüt 6.471,00 TL ve AGİ dahil net 5.500,35 TL olarak belirledi.

2022 Yılında Geçerli SPEK Tutarları Günlük kazanç alt sınırı 215,70 TL Aylık kazanç alt sınırı 6.471,00 TL Günlük kazanç üst sınırı 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı 48.532,50 TL

Elbette asgari ücret sadece işçinin cebine giren net rakamı değil, bir çok farklı parametreyi etkilemektedir. Bu kapsamda yeni açıklanan asgari ücrete göre sosyal güvenlik parametreleri aşağıdaki gibidir.