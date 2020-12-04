Asgari ücret için siyasi partiler ne öneriyor?

2021 yılında uygulanacak asgari ücretin tespit edilmesi için görüşmeler bugün online olarak başlıyor. Yaklaşık 7 milyonu ilgilendiren asgari ücret konusunda siyasi partilerden de farklı öneriler geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 bin TL asgari ücret önerdi. Hem istihdamı destekleyecek, hem işverenin yükünü azaltacak, hem de kayıt dışını önleyecek bir asgari ücret modeli belirlediklerini açıklayan Akşener, “Brüt asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. İşverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın, gelir vergisini ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3 bin lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3 bin 458 lira olmaya devam etsin” dedi.

CHP: Asgari ücret en az 3 bin 100 TL olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 776 TL zam ile net 3 bin 100 TL olması gerektiğini söyledi. Ağbaba, asgari ücretin döviz kurunun yüksekliği ve enflasyon karşısında ‘olağan ücret’ haline geldiğini belirterek, Türkiye’nin asgari ücret sıralamasında Avrupa’da sondan ikinci sırada olduğuna dikkat çekti. Ağbaba, özellikle Ocak ayından bu yana döviz kurunda yaşanan artışın Türkiye’yi asgari ücret sıralamasında Arnavutluk’tan sonra sondan ikinci sıraya gerilettiğini açıkladı. Ağbaba, “Merkez Bankası verilerine göre, 1 Ocak 2020 tarihinde dolar 5,95 TL’dir. Merkez Bankası’nın 13 Kasım 2020 tarihli yılsonu dolar tahmini ise 7,90 TL’dir. 1 Ocak 2020 tarihinden Merkez Bankası’nın son yılsonu dolar tahmini arasında dolarda yaşanan artış yüzde 32,77. Bu artış göz önüne alındığında, 2 bin 324 TL net asgari ücrete en az yüzde 32,77 oranında zam yapılmalı ve asgari ücret, en az 776 TL zam ile net 3 bin 100 TL olmalıdır. Asgari ücrette vergi kesintisine de son verilmelidir” dedi.

HDP de 4 bin TL asgari ücret önerdi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, asgari ücrete yapılacak olan zammın yüzde 40’ın altında olmaması gerektiğini belirterek, yaptıkları hesaplamalara göre asgari ücretin 4 bin lira düzeyinde saptandığı takdirde işçilere bir ferahlama sağlanacağını söyledi.