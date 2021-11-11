Asgari ücret sadece işçilerin derdi değil

Son dönemdeki açıklamalar asgari ücretin sadece işçilerin derdi olmadığını ortaya koyuyor…

Asgari ücret konusunda her gün bir başka haber ya da değerlendirmeyle karşılaşıyorum. Dün BBC Türkçe’de bir haber vardı. 2016 yılında Türkiye’deki asgari ücretin 14 AB ülkesindeki asgari ücretten yüksekken, şimdi sadece Arnavutluk’tan yüksek olduğu bilgisine yer veriyordu.

Bir başka haberde ise İTO Başkanı Şekib Avdaviç, asgari ücretin hakkaniyetle belirlenmesinin gerektiğinin altını çizerek, ”Üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde ekonomik barışı pekiştirecek bir ücret” olarak belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

İTO’nun bu konuda çalışan/işveren dengesini koruyacak 4 önerisi olduğunu belirten Avdaviç, şu açıklamayı yapıyor:

“Asgari ücrete enfl asyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enfl asyon üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yüklerini azaltarak devlet tarafından karşılanmasını makul çözüm olarak görüyoruz. İşveren olarak hem çalışanımızın refahının zedelenmemesini hem de iç piyasadaki alım gücünün korunmasını önemli görüyoruz.”

Avdaviç’in makul yaklaşımı içeren önerileri, bir yandan işçi/işveren barışının devamlılığını hedefl erken, asgari ücretlinin alım gücünün artmasını sağlamayı da amaçlıyor.

O nedenle ben 2000 yılından başlayarak net asgari ücretin dolar karşılığı değerlerine baktım.

2001 yılında net asgari ücret 89 dolar iken yıllar içerisinde sürekli artarak 2016 yılında 430 dolarla en yüksek seviyesine ulaşmış. 2017 yılında 384 dolara geriledikten sonra, 2018’de 332 dolar olmuş. 2019’da biraz yükselerek 355 dolar olarak gerçekleşmiş, 2020’de tekrar düşerek yeniden 332 dolar seviyesine gerilemiş.

Bu tabloya göre benim 2022 yılı için asgari ücret beklentim asgari ücretin 2016 yılındaki 430 dolar seviyesinde olması. Ve buna ek olarak asgari ücretin vergi dışı bırakılarak asgari ücretlinin alım gücünün artırılması…

Ancak bu şekilde asgari ücretliler yoksulluk sınırının üstünde bir yaşam seviyesine ulaşabilirler ve ülkemizde üretilen ürünlerin bir bölümünün tüketicisi olurlar.

GÜNÜN SÖZÜ:

Bütün siyasi parti sözcülerinin asgari ücret tartışmasında yer almalarını bekliyorum.