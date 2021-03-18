Asgari ücretin vergi dışı kalma maliyeti 4.2 milyar lira

Cumhurbaşkanının 127 milyon liralık küçük esnaf vergisinden feragat edileceği açıklaması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması taleplerinin işçi konfederasyonlarınca yeniden gündeme getirilmesi sonucunu doğurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 227 milyon lira tutarındaki küçük esnafın ödediği vergiden feragat edeceğini açıklaması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 2019 yılında asgari ücretten alınan vergi 4.2 milyar lira. Bunun yüzde 73’lük bölümü, yani 3 milyarı, işçilerden alınan, yüzde 27’lik damga vergisi bölümü ise işverenlerin ödediği miktardır.

Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre 2019 yılında SGK’da asgari ücretle çalışan 5,3 milyon kişi bulunuyor, bunların tahakkuk eden vergilerinin 19.3 milyar lira olduğunu belirtiyorlar. Bunun 16.3’lük bölümü asgari geçim indirimi tutarı olarak hesaplanırken, asgari ücret vergilerinden mahsup ediliyor. Geriye kalan, asgari ücretlerin 3 milyar vergisi ve işverenlerin 1.2 milyar lira damga vergisi yükü ile ödenmesi gereken toplam 4.2 milyar lira oluyor. İşte talep edilen ve vergi dışı bırakılması istenen miktar bu 4.2 milyar lira. Uzmanlar bunun 2021 yılında 5 milyar liraya çıkabileceğini ifade ediyorlar. 2021’de beklenen bu 5 milyar lira, toplam 922 milyar liralık vergi gelirinin binde 5’i oranında kalıyor. 195 milyar liralık gelir vergisi içerisinde de küçük bir pay durumunda.

İşçi konfederasyonları uzun bir süredir asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ederken, damga vergisi yükü nedeniyle işverenlerin bazıları da asgari ücretin vergi dışı kalmasını istiyorlar.

Asgari ücret yılsonunda aralık ayındaki toplantılarda belirleniyor. Belirlemede hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yer alıyor. Bu nedenle, asgari ücretin vergi dışı bırakılması tartışması, son yıllarda sürekli gündemde tutuluyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretli çalışanların, ücretlerinin vergi dışı bırakılmasını asgari ücret üstündeki ücretlilerin de asgari ücret bölümünü vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Benzeri talep diğer konfederasyon başkanları tarafından da dile getiriyor.

Geçim sıkıntısı içerisindeki asgari ücretlilerin ücretlerinin vergi dışı bırakılması, süreklilik taşıyan bir konu halini aldı. Bu nedenle, bu konunun yılsonu beklenmeden, yeniden ele alınması gerektiği düşüncesindeyim.

GÜNÜN NOTU:

Hawaii Volkan Gözlemevi, Haunaloa Volkanı’nın dünyanın en büyük yanardağı olduğunu son dönemde çevresinde 200’den fazla deprem tespit ettiklerini, yanardağın, yeniden volkan püskürtebileceğini belirtiyor.