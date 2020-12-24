Asgari ücrette vergi yükünün sıfırlanmasını içeren yasa teklifi

CHP asgari ücretin tespitine, uygulanmasına, asgari ücret tespit komisyonun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 27 maddelik yasa teklifi verdi. Teklif ile asgari ücretin, işçiler ve aileleri için “geçim ücreti”ne dönüştürülmesi öngörülürken, Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 3 bin 100 TL’ye çıkarılması, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün sıfırlanması, ücretliler için vergi matrah dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve asgari ücret komisyonunun yeniden yapılandırılması öngörülüyor. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından verilen Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile asgari ücret ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret’ olarak tanımlandı. Asgari ücretin tutarı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük 144,54 TL olarak uygulanacak bu ücretten az olmamak üzere sektörel düzeyde asgari ücret belirlenebilecek.

‘ÜCRETLİLER GEÇİM ENDEKSİ’ HAZIRLANACAK

Teklife göre, asgari ücret yıllık olarak artırılacak. Asgari ücret artışları pazarlıkla belirlenmeyecek. TÜİK tarafından işçi ve ailesi için gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçları günün fi yatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek geçim ücreti ve bu ücretteki aylık değişimleri gösteren “Ücretliler Geçim Endeksi” hazırlanacak. Asgari ücret, ‘Asgari geçim ücreti miktarı’ çerçevesinde belirlenirken milli gelir artışları da dikkate alınacak. Bu endeksin hazırlanmasına ve yayınlanmasına ilişkin usul ve esaslar komisyonda temsil edilen işçi ve işveren örgütleri ile Bakanlığın görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenecek. Teklifle asgari ücretin vergilendirmesi yeniden düzenlenerek, asgari ücret, yıl içerisinde değişmeyen işçi ve ailesinin asgari geçimini sağlamaya yönelik ücret olarak tanımlandığından asgari ücretten kesilen gelir vergisi kaldırılacak. Asgari ücretten gelir vergisi kesilmeyeceği için ücretlilerin ödeyeceği gelir vergisi dilimlerinin artışları da teklifle yeniden düzenlenmekte. Yasa teklifinin gerekçesinde Türkiye'de asgari ücretlilerin korunduğu herhangi bir sistem bulunmadığı belirtilerek, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarının dikkate alındığı bir sistemin kanunla kurulma gereksinimi bulunduğu kaydedildi.