Aşı bulundu; sarı altının yerini siyah altın alır mı?

Altın; küresel gerilim endeksidir aynı zamanda… Eğer ekonomik gerekçesi olmadan sürgit tırmanıyorsa, dünyada gerilim artıyor demektir. COVID-19’un gerdiği, krizin küresel ekonomileri etkilediği ortamda yükselişine tanık olduk.

Aşı ile ilgili umutlar ise her geçen gün yeşeriyor. Pfizer ile 2 Türk bilim insanı; Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in şirketi BioNTech’in geliştiridiği aşının %95 başarısından söz ediliyor. Moderna şirketi de %94 etkili aşıyı duyurdu. Astra Zeneca %70-90 arası etkili aşı buldu. Dünya Sağlık Örgütü; umut verici açıklamalar yapıyor.

Eğer salgında duraksama ve ardından gerileme başlarsa, insanlar yeniden hareket özgürlüğüne erişecek. Uçaklar başta olmak üzere tüm ulaşım araçları yeniden devreye alınacak. Bunun anlamı, salgın sürecinde gerileyen petrol tüketiminin eski olağan seyrine döneceğidir.

Korku endeksinin de gerilediği dönemde altının tırmanışına fren gelebilir. Bir yandan küresel gerilim üreticisi Trump’un gidişi, diğer yanda salgının biteceğine dair umutlar ve nihayetinde kapanan ekonomilerin yeniden açılacağı umudu…

Görünen; sarı altın parıldayan cazibesini eskisi kadar parıltılı koruyamayacak ve siyah altın petrol, yeniden önem kazanacak. Tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarının tehdidi altında...

ALTIN KURAL; ALTINI OLAN KURALI KOYAR

Şimdi bu kural biraz değişecek. Salgının dünyayı salladığı bu dönemde aşı, altının yükselme koridoruna set vuracak gibi görünüyor. İnsanlar yeniden dolaşabiliyorsa onlara petrol gerekecek.

Petrol yükselirken altının tırmanışı yavaşlayabilir. Altın yatırımcılarının aşıya bağlı bu gelişmeyi dikkate alması iyi olur.