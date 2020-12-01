Aşı haberlerinin küresel piyasalara etkisi

Küresel piyasalarda, salgının seyri, aşı gelişmeleri, merkez bankaları politikaları ve teşvik paketlerine yönelik gelişmeler, piyasalar tarafından yakından takip edilen konular olmaya devam ediyor. ABD seçimleri ve ardından olumlu aşı haberleri ile birlikte riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde yukarı trend korunuyor. Aşı konusundaki ilerleme ile birlikte ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri ön plana çıkarken, aşılama çalışmalarının Aralık ayı içinde başlayacağı yönünde haberler de gelmeye devam ediyor. Ayrıca Trump’ın geçiş sürecini fiilen başlatarak yönetimindeki birimlere yeni seçilen başkan Joe Biden ile iş birliği yapmaları çağrısında bulunması ve Biden’ın FED Başkanı Janet Yellen’ı Hazine Bakanı olarak seçmesi haberleri eşliğinde hisse senetlerinde yeni zirve seviyelerin test edildiğini takip ediyoruz. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 12 civarı bir yükselişte. Normalleşme beklentileri eşliğinde altında aşağı hareket etkisini sürdürürken, volatilite endeksi VIX Ağustos diplerini test ediyor. Aşağı hareketin etkili olduğu dolar endeksi ise son iki yılın en düşük seviyelerine geri çekilmiş durumda.

Küresel büyümeye baktığımızda aşı konusundaki olumlu haber akışı umutları artırırken, son çeyrekteki yavaşlamanın yılın ilk yarısında görülenden daha sınırlı seviyede gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor. Makro veriler pandemi sonrasındaki hızlı yükselişler ardından büyüme hızında yavaşlama sinyalleri üretse de yavaşlamanın sınırlı olduğunu ve makro verilerin dördüncü çeyrekte daha dirençli görünüme işaret ettiğini söyleyebiliriz. Başta Çin olmak üzere bu hafta açıklanacak küresel PMI verileri artan Koronavirüs (Covid-19) vakaları sırasında küresel büyümeye ilişkin eğilim konusunda daha net görünüm sağlayabilir. Geçen hafta açıklanan öncü Kasım ayı PMI verilerinde daralma sinyalleri üreten ve ayrışan Euro bölgesinin aksine ABD PMI’larında yükselişler görmüştük.

ABD’de PMI’ları toparlanmanın hız kazandığına işaret etti. İmalat ve hizmet PMI endekslerinde Kasım ayında yükselişler görüldü, yeni siparişler artış gösterdi. Ancak burada artan maliyet baskılarını da akılda tutmakta fayda olabilir. Açıklanan verilere göre girdi maliyetleri Ekim 2009'dan bu yana hızlı bir oranda artış göstermiş. Euro bölgesinde ise Kasım ayında gerileyen PMI verileri Euro bölgesi ekonomisindeki son çeyrekte büyümede daralma olasılığını artırdı. Kısıtlama adımlarının etkisi altında kalan Euro bölgesinde Bileşik Endeks hizmet sektöründeki zayıflama öncülüğünde 50’den 45.1’e geriledi ve daralma bölgesine geçti. Bununla birlikte imalat sektöründe özellikle Asya’ya artan satışlarla desteklenen görece güçlü duruş ve aşı gelişmelerindeki olumlu gelişmeler ışığında anketlerde önümüzdeki dönem faaliyetlerine yönelik beklentiler ve iş dünyası güvenindeki artışlar olumlu ve dikkat çekici. Bu doğrultuda da önümüzdeki dönemde aşılama çalışmaları (Aralık ayında başlaması bekleniyor) ile birlikte, teşvik paketine yönelik gelişmeler ve FED’in genişlemeci duruşunun ekonomideki toparlanma eğilimi için belirleyici olmaya devam edeceğini hatırlatalım.

Bu hafta yurtiçinde Kasım ayı enflasyon verileri, ABD’de ISM imalat endeksi ve istihdam verileri, Euro bölgesi ve ABD’de revize PMI verileri, Çin, İtalya ve İspanya Kasım ayı PMI verileri, Euro bölgesinde Kasım ayı TÜFE verileri takip edilecek önemli makro veriler olarak sıralanabilir. Bu hafta özellikle FED Başkanı Powell’ın Kongredeki açıklamaları önemli olabilir. FED Başkanı Jerome Powell, Salı günü 18:00’de Senato Bankacılık Komitesi'nde, Çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşacak. ABD’de açıklanacak ISM imalat endeksinde sınırlı gerileme beklenirken, istihdam verilerinde ise son aylarda görülen momentum kaybının Kasım ayında da devam etmesi bekleniyor. Diğer taraftan hatırlanacağı üzere Pfizer ve Biontech ardından Moderna da aşı analizlerinde yüksek etkinlik sonuçları açıklamıştı. ABD Gıda ve İlaç dairesi FDA Koronavirüs (Covid-19) aşıları için 8-10 Aralık toplantısında şirketlerin acil kullanım başvurularını değerlendirecek.