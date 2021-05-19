Aşı seferberliği başlatılmalı…

Türkiye’de iki doz aşısı tamamlanan kişi sayısı sadece 11 milyon 283 bin. Bu nüfusun %13’ü… Toplumun bağışıklık kazanması için yüzde 70 düzeyine ulaşılması, 58 milyon vatandaşın iki doz aşılanması gerekiyor. Bu da ne yazık ki ufukta gözükmüyor...

Uzmanlar, COVID-19’la mücadelede olmazsa olmazın aşılama olduğunu belirtiyorlar. Oysa Türkiye’de 2 doz aşısını tamamlayan sadece 11 milyon 283 bin vatandaş oldu. Bu nüfusun %13’ü düzeyinde. Toplumun bağışıklık kazanması için yüzde 70 düzeyine ulaşması, 58 milyon vatandaşın 2 doz aşılanmasının tamamlanmasını gerektiriyor. Aşılanmada durum ne?

17 Mayıs tarihi itibariyle toplam 26 milyon 428 bin kişi aşılandı. 15.1 milyon insanın birinci doz, 11.1 milyonun ikinci doz aşısı tamamlandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 24 Aralık 2020’de Türkiye’nin günde 2 milyon doz aşı yapabilme kapasitesinin olduğunu vurgulamıştı. Ancak o günden bu yana en yoğun aşılama günde 300-350 bin düzeyini aşamadı. Yurtdışından aşı temini konusunda verilen rakamlar genelde tutmadı, kamuoyunda yanlış algılar yaratıldı. Tarihler sürekli olarak ötelendi, her ötelemede yeni tarihler açıklandı. Aşı tedarikinde verilen rakamlar hep aksadı. Son olarak, Sağlık Bakanı 10 milyon doz yeni aşının yurda geldiğini açıkladı.

Toplum olarak bağışıklığın sağlanması için toplumun yüzde 70’inin, 58 milyon insanın 2 doz aşılanması ile sağlanabilir. Bu da yıl sonuna dek bir aşı seferberliğine girilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu aşılama için 160 milyon doz aşının yurda gelişinin sağlıklı olarak takvime bağlanması gerekiyor. Böyle bir termin planını ortada ne yazık ki görmüyoruz. Ancak, bu yapılırsa normalleşme dönemine geçebilir, yoksa kapanmaların etkisi hep sınırlı kalacak. Bu nedenle sağlık yönetiminin halen gerçekleşen aşı tedarik planını kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Aşıların çıkış ülkesi olan destinasyonlarda oluşan darboğazların da kamuoyu ile paylaşılması saydamlık ilkesinin gereği oluyor.

Ama bu da yetmez! Bununla kalmayıp, bu aşıların oluşturduğu bağışıklığın “Dijital Aşı Pasaportu” gibi uluslararası kıstaslara uygun belgelerle beslenmesi gerekiyor. Bu belgelerin ülkelerarası protokollerle akreditasyonunun sağlanması ise ülkenin turizme sağlıklı açılımı için zorunlu gözüküyor.

Sözleri/konuşmaları bir tarafa bırakıp, eylem olarak aşı seferberliğini başlatmalıyız. Normalleşmenin sağlanmasının bundan başka yolu yok…

GÜNÜN NOTU

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Günü’nde açıklanan Gökkuşağı İndeksi’nde Türkiye son 3 ülke arasında yer aldı.