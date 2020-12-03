Aşıda umutlu başlangıçlar...

Birçok ülke, ilaç şirketleriyle anlaşarak bağlantısını kurduğu COVID-19 aşısı için son hazırlıklarını yapıyor. Ancak bu gelişmeler yaşanırken her şeyin insanda başlayıp insanda bittiğini unutmayalım. Maske-mesafe- temizlik üçlüsünü hiçbir zaman ihmal etmeyelim.

Pfizer/BioNTech’in ürettiği COVID- 19 aşısının İngiltere’de İlaç ve Sağlık Ürünleri Kurumu'ndan onay alması, Pfizer CEO’su “Yunan asıllı” Albert Bourla tarafından “Tarihi bir an” açıklamasıyla duyuruldu. Onaylanan bu aşıyı geliştiren “Türk asıllı’’ bilim adamı Dr. Uğur Şahin'in açıklamaları da umutları artırdı.

Etkinlik oranları yüksek diğer aşılar Astra Zeneca/Oxford (İngiltere), Moderna (ABD) olarak sıralanıyor. Rusya ve Çin’in geliştirdiği aşılar henüz uluslararası akreditasyona konu olmadığından haklarında yorum yapmak mümkün olmuyor. Türkiye’de ilk faz denemesi yapılan Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel çabalarıyla ortaya çıkması hedefl enen yerli aşının 2021 Nisan’ında kullanıma başlaması öngörülüyor.

Pfizer/BioNTech, 2020 sonuna dek 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar ise 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor. 40 milyon doz sipariş veren İngiltere’ye firma yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı sözü verdi. AB’nin siparişi ise 300 milyon doz aşı.

Sağlık Bakanı Koca, Çin’den 20 milyon doz aşı ithaliyle, 11 Aralık’ta aşılamanın başlayacağını açıkladı. Ocak ayında da 10 milyon doz daha alınacağı, toplamda 50 milyon doz üzerinden anlaşma yapıldığı anlaşılıyor. Bu aşıların “parasız” yapılacağı ve uygulamanın sağlık mesleğini uygulayanlardan başlayacağı, ardından davet usulü riskli gruplarla devam edeceği belirtiliyor. Bakanlık ayrıca Pfizer/BioNTech aşısından da 1 milyon doz alınacağını, bunun ise “paralı” olarak uygulanacağını, 25 milyon doz daha getirilmesinin planlandığı bilgisini yer verdi. Aşı uygulamasında İngiltere ordudan da yardım alarak, 10 büyük aşılama merkezi ve 1000 küçük merkez oluşturucak. Türkiye’de ise Bilim Kurulu’nun benzer düzenlemeler için harekete geçmesi bekleniyor.

Bütün bunlar aşı cephesinde ivme kazanan umutvar gelişmeler. Ancak bu umutlu aşı dönemi başlarken, vazgeçilmemesi gereken konu maske/mesafe/temizlik üçlüsünün ihmal edilmemesi. Önlemlerin her şeyden önce vatandaşın kendisinde başladığını unutmamamız gerekiyor.

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