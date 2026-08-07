Asıl hesap Çin ve küresel enerji dengesi

İran meselesini yalnızca Washington ile Tahran arasındaki ilişkiler üzerinden okumak eksik olur. Çünkü bugün Orta Doğu’da atılan her adımın arkasında Çin, Rusya ve giderek daha fazla ağırlık kazanan BRICS ülkeleri de bulunuyor.

Çin, dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumunda. İran ise Pekin için yalnızca bir petrol tedarikçisi değil; aynı zamanda Kuşak ve Yol Girişimi’nin önemli halkalarından biri. Son yıllarda Batı yaptırımları nedeniyle Çin ile İran arasındaki ekonomik ilişkiler daha da güçlendi. İran petrolünün önemli bir bölümü doğrudan ya da dolaylı yollarla Asya pazarına ulaşmaya devam etti.

ABD açısından bakıldığında ise mesele yalnızca İran’ın nükleer programı ya da bölgesel politikaları değil. Aynı zamanda Çin’in enerji güvenliği üzerinde ne ölçüde etkili olunabileceği de stratejik hesapların önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu nedenle yaptırımlarda atılan her adım, enerji piyasalarının ötesinde küresel güç dengeleri açısından da okunmalıdır.

Öte yandan Rusya da gelişmeleri dikkatle izliyor. Küresel petrol piyasasında İran’ın yeniden güçlü bir oyuncu hâline gelmesi, Rusya’nın enerji gelirleri üzerinde yeni bir rekabet baskısı oluşturabilir. OPEC+ dengeleri, üretim kotaları ve fiyat politikaları bu süreçten doğrudan etkilenebilir.

Merkez bankalarının gündemi de değişebilir

Enerji fiyatları sadece petrol şirketlerini ilgilendirmez. Petrolün yönü, enflasyon beklentilerinden faiz politikalarına kadar çok geniş bir alanı etkiler.

Eğer İran kaynaklı arzın orta vadede artacağına yönelik güçlü bir beklenti oluşursa, enerji fiyatlarında aşağı yönlü baskı görülebilir. Böyle bir gelişme küresel enflasyonun yavaşlamasına katkı sağlayabilir. Enflasyondaki gerileme ise başta ABD Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz politikalarını yeniden değerlendirmesine zemin hazırlayabilir.

Ancak bunun gerçekleşmesi için yalnızca diplomatik açıklamalar yeterli değildir. Piyasalar artık sözden çok uygulamaya bakıyor. Tankerlerin hareketi, ihracat rakamları, ödeme sistemlerinin açılması ve uluslararası şirketlerin yeniden İran pazarına dönmesi gibi somut gelişmeler görülmeden kalıcı bir fiyatlama beklemek doğru olmaz.

Sonuç olarak haberden çok hikâyeyi okumak gerekir

Bugün finansal piyasalarda bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Buna karşılık doğru bilgiyi ayıklamak ve anlamlandırmak her zamankinden daha zor. Sosyal medya çağında birkaç kelimelik bir başlık milyonlarca yatırımcının beklentisini değiştirebiliyor. Ancak yatırım kararları başlıklara göre değil, gerçeklere göre alınmalıdır.

ABD’nin İran yaptırımlarını tamamen kaldırdığı yönündeki yorumlar, mevcut tabloyu olduğundan farklı gösteriyor. Gerçekte yaşanan, kapsamlı bir politika değişikliğinden ziyade sınırlı ve teknik nitelikte bir düzenleme. Bunun gelecekte daha büyük bir diplomatik sürecin başlangıcı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki dönemde tek bir habere odaklanmak yerine daha geniş resme bakmaları gerekiyor. İran ile yürütülen müzakerelerin seyri, enerji piyasalarının dengesi, Çin’in bölgedeki etkisi, Rusya’nın tutumu ve ABD’nin küresel stratejisindeki değişim birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir.

Ekonomi tarihinde birçok kez görüldüğü gibi, piyasalar ilk habere değil, o haberin devamında yazılacak hikâyeye göre yön değiştirir. Bugün de asıl soru, birkaç yaptırımın kaldırılıp kaldırılmadığı değil; dünyanın yeni jeopolitik ve ekonomik dengelerinin hangi yönde şekillendiğidir. Bu sorunun cevabı yalnızca petrol fiyatlarını değil, faizlerden döviz kurlarına, altından hisse senetlerine kadar küresel finansal sistemin tamamını etkileyecek potansiyele sahiptir.