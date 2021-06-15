Asıl mesele yağmur suyunu betondan kurtarmak

ACO, 2006’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren, Almanya kökenli 70 yıllık bir aile şirketi. Yağmur suyunun yeryüzüne düştüğü andan itibaren tekrar havaya karışmasına kadar geçen sürecin tamamında yer alan çözümler geliştiriyor. Kurak ülkeler sınıfında olmasına rağmen yağmur suyunun değerlendirilmesi, Türkiye için yeni gündeme gelen bir mesele. Ancak pazardaki büyüme potansiyeli ACO’nun Türkiye’yle ilgili iştahını artırıyor.

Son yıllarda suyun korunmasıyla ilgili farkındalık arttıkça özellikle çılgın projelerde, yerel yönetimlerin şehircilik planlarında yağmur suyuyla ilgili daha korumacı çözümlerin planlara girdiği görülüyor. ACO Türkiye CEO’su Kerem Altınöz’e göre özellikle azalan yeraltı sularının korunması için yağmur suyunun, kirlenmeden toprakla buluşturulması hayati değer taşıyor. Bu nedenle diyor ki, “Biz rakiplerle değil, geleneksel tarzda çevre yönetimi anlayışıyla savaşıyoruz daha çok.”

Yağan yağmurun yüzde 40’ı kayboluyor

Yağmur suyu neden toprakla buluşamasın ki? Kerem Altınöz, bu sorunun yanıtını, “Betonlaşma ve yanlış drenaj sistemleri nedeniyle” diye yanıtlıyor.

Yağmur suyunun beton kanallarda toplanarak bir yerlere aktarılmasının hem sel ve su baskınların yol açtığını hem de yeraltı sularının azalmasına neden olduğunu vurgulayan Altınöz, “Yağmur suyu hasadı, tüm dünyada son yıllarda önemli konulardan biri. Yağmur suları kentlerde en çok açık alanlar, meydanlar, yaya yollarında toplanıyor. Buralarda su birikintileri oluşuyor. Bunlar betonda şehir atıklarıyla kirleniyor ve buharlaşıyor. Türkiye’de hızlı bir şekilde yüzeylerden toplanamayan yağmur suyunun kaybı yüzde 40 oranında. İngiltere’de bu oran yüzde 20. Bunun en önemli iki nedeninden biri altyapı diğeri de hesaplama eksikliği” bilgisin paylaşıyor.

Altınöz’ün verdiği bilgilere göre Almanya başta olmak üzere Avrupa’da yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde toprakla buluşması, regülasyonlarla garantiye alınmış durumda. “Almanya’da pazarın 3-4 milyar Euro. Global pazar ise 50 milyar Euro civarında” diyen ACO’nun CEO’su, Türkiye’de ise pazarın henüz 100 milyon euroluk bir hacmi olduğunun altını çiziyor.

GSMH’nın yüzde 1.4’ü ile su meselesi çözülür

Dünyada artık yağmurun, ekonomik bir varlık olarak ele alındığını belirten ACO Türkiye CEO’su Kerem Altınöz, şu anda olduğu gibi bu varlık eksilmeye devam ederse ciddi bir maliyetle karşılaşılacağını ifade etti. Yağmur hasadı yapılması için bölgenin özelliklerine göre bir eylem planı hazırlamanın şart olduğunu vurgulayan Altınöz, yeni hazırlanan su yasasında bunların da yer alması gerektiğini söyledi.

Son dönemde Marmara’daki müsilaj felaketine de dikkat çeken Altınöz, şöyle devam etti: “Dünya Bankası’nın hesaplamalarına göre Türkiye’de su yönetimi geleneksel yöntemlerle uygulanmaya devam ederse bunun büyümeye etkisi eksi yüzde 10 olacak. Bunu engellememiz için geren yatırım ise yıllık GSMH’nın yüzde 1.4’ü kadar. Diğer yandan bir projede yağmur suyunun güvence altına alınması için inşaat maliyetinin sadece yüzde 1’i kadar yatırım yeterli oluyor.”

5 milyon Euroluk yatırım planlıyoruz

2006’dan bu yana Türkiye pazarında olan, İstanbul’da 2013’te üretim tesisi kuran ACO’nun hedefi burayı bir merkeze dönüştürmek. CEO Kerem Altınöz, şu sıralarda yeni bir yatırımla ilgili çalıştıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Türkiye’de polimer beton gibi çeşitli malzemeler üretiyoruz ama toplam ürün portföyü içinde henüz çok küçük kalıyoruz. Hedefimiz halen Çekya’da olan üretim üssünü Türkiye’ye taşımak. Genel merkez bunun kararını verdi. Şu anda tesis için yer aranılıyor. 5 milyon Euroluk polimer beton tesisi kuracağız. Bu aynı zamanda istihdam demek. Türkiye’de yağmur hasadının okulu olduk. Yeni gençler yetiştirmeye devam edeceğiz.”