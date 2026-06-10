Asıl sınav şimdi başlıyor…
Geçtiğimiz haftaki yazımda, ilk çeyrekten itibaren büyümede gözlenen yavaşlamaya rağmen enflasyonun neden düşmediğini incelemiştim. Bunun bir açıklamasının, negatif çıktı açığındaki genişlemenin enflasyona yansımasının gecikmeli olarak gerçekleşmesi olabileceğini söylemiştim. Bu durumda, önümüzdeki çeyreklerde enflasyonun ana eğiliminde düşüş eğiliminin başlamasının beklenmesi gerektiğini belirtmiştim.
Bu gerçekleşmezse, potansiyel büyüme ve çıktı açığına yönelik hesapları sorgulamak gerekeceğini; Türkiye’nin potansiyel büyüme hızındaki yavaşlama nedeniyle mevcut büyüme hızının bile enflasyonu düşürmede yeterli olmayabileceğini söylemiştim.Geçen hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon oranları, birinci senaryonun ihtimalini artırmış görünüyor. Ancak bu ilk olumlu sinyalleri dikkate alarak para politikası duruşunu yine erken gevşetirsek, bu eğilimin tersine dönmesi hiç de zor olmayacaktır. Yani asıl sınav şimdi başlıyor.
Medyan enflasyon geriliyor
Hatırlanacağı gibi TÜFE enflasyonu mayıs ayında %1,7 ile beklentilerin hafif üzerinde gelirken, yıllık enflasyon da %32,6’ya hafif yükseldi.
Ancak özellikle maliyet şoklarının yaşandığı dönemlerde, enflasyon sepetinde ağırlığı yüksek birkaç kalem enflasyon eğilimlerini domine edebiliyor ve gerçek enflasyon eğilimini tespit etmek zorlaşıyor. Bunun için sıkça kullanılan yöntemlerden biri, 160 alt kalemin tamamının aylık mevsimsel düzeltilmiş değişimlerini hesaplamak ve bu artışların medyan değerini bulmaktır.
TCMB de 2024 yılının son Enflasyon Raporu’nda bu konuya ilişkin bir kutu çalışması yapmış ve çeşitli enflasyon eğilim göstergelerini karşılaştırmıştı. Bu çalışmada, özellikle medyan enflasyonun hem düşük oynaklık göstermesi hem de tahmin gücü açısından öne çıktığı görülmüştü. TCMB de iletişiminde, Başkan’ın sunumlarında ve raporlarında bu göstergeyi sıkça kullanmaktadır. Grafikte de görüldüğü gibi, mayıs ayında medyan enflasyonun %1,8 ile bu yılın en düşük seviyesine gerilediğini hesaplıyoruz. Yıllıklandırılmış olarak bu da %24,1 ile TCMB’nin enflasyon hedefine yakın bir seviyeye işaret ediyor.
Biz bu analizi bir adım daha ileri taşıyarak, hizmet ve temel mal için de medyan enflasyon değerlerini hesapladık. Temel mallar; enerji, gıda ve altın hariç mal kalemlerini içermektedir. Kurlardaki istikrarlı seyrin desteğiyle temel mal medyan enflasyonu, son 2 ay dışında genel olarak aylık %1 artışa yakın seyretmektedir.
Enflasyonun düşmesinin önündeki esas engel ise kur ve enerji gibi maliyet unsurlarından çok, talep koşullarından ve enflasyon beklentilerinden etkilenen hizmet fiyatlarıdır. Hem geçen yılın son çeyreğinde hem de bu yılın ilk çeyreğinde ortalama %2,6 olan aylık medyan hizmet enflasyonunun son aylarda biraz gerilediği gözlenmektedir. Mayıs ayındaki %2,2’lik aylık hizmet medyan enflasyonu, 2021’den beri görülen en düşük değerdir.
Bir aylık olumlu enflasyon verisiyle zafer ilan edilemeyeceği açık. Ancak Haziran ayı enflasyonuna yönelik ilk gözlemlerimiz de fena görünmüyor. Aylık enflasyonu şimdilik %1,1 seviyesinde tahmin ediyoruz ki bu da yıllık enflasyonda sınırlı bir düşüş sağlayacaktır. Çekirdek C enflasyonunu ise haziran ayında %1,6 seviyesinde tahmin ediyoruz. Bu da mevsimsel düzeltilmiş değerinin %2 civarında kalabileceğine işaret ediyor. Böylesi bir enflasyon görünümüne medyan enflasyon değerlerinde de düşüş eşlik ederse, son dönemde belirgin bozulan enflasyon algısında bir miktar toparlanma getirebilir.
Bu sefer erken gevşemeyelim
Yeni başlayan, hatta başladığından bile tam emin olmadığımız bu eğilimin tersine dönmesi hâlâ çok kolay. Örneğin TCMB’nin bu gelişmeleri dikkate alarak yarınki PPK toplantısında para politikasında herhangi bir gevşemeye gitmesini, hatta yakın dönemde gevşeme sinyali vermesini en büyük risk olarak görüyorum.
Hatırlanacağı gibi TCMB’nin politika faizini mevcut %37 seviyesinde tutarken, TL likiditesindeki sıkılığı koruyarak bankalararası faizi %40 seviyesinde tutması bekleniyor. Hatta politika faizinin %40’a çıkmasını bekleyen kurumlar da var. Nisan PPK toplantısında ben de politika faizinin fonlama seviyesine çekilmesini bekliyordum; ancak son açıklanan verilerden sonra buna gerek kalmadığını düşünüyorum.
Ancak enflasyonda düşüş eğiliminin belirginleşmesi ve aylık enflasyon eğiliminde uzun süredir kırılamayan %2 seviyesinin birkaç ay boyunca arka arkaya aşağı yönde kırıldığının görülmesi için mevcut duruşun bir süre daha korunması ve talepteki zayıflamanın tolere edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu olmadan, enflasyon beklentilerinde düşüşün başlaması kolay olmayacaktır. Enflasyon beklentilerinde iyileşme olmadan da kalıcı bir dezenflasyon eğiliminden bahsedemeyiz.
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