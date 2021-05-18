Aşılama hızında giderek yaşanan düşüş muhalefet partileri tarafından gündeme taşındı. “Salgınla mücadelede en önemli silahımız aşı ama elimizde aşı yok” diyen CHP Parti Sözcüsü Faiz Öztrak, Sağlık Bakanlığının Çin’den yeni bir parti aşı geldiğini açıkladığını ancak kaç doz aşı olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadığını belirtti. Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Aşılama hızımız giderek düştü. ‘Günlük 1,5 milyon doz aşı yapabiliriz’ diye çıkılan yolda, tam kapanmada günde ancak 197 bin doz aşı yapılabildi. Geçen bunca zamana rağmen, nüfusun ancak sekizde biri çift doz aşı yaptırabildi. Tam kapanma dönemi,

hem salgının sönmesi, hem de hızlı aşılama için uygun fırsattı. Ama olmadı, 13 Mayıs’ta günlük doz sayısı 53 bine kadar düştü” dedi. Salgının sadece sağlığı ve ekonomiyi vurmadığını eğitimi de vurduğunu kaydeden Öztrak, “Öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları çok geç açıldı. Randevusunu alabilen eğitim çalışanları, eğitim camiasının yarısı bile değil” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlığlu, Türkiye’nin kapanma sürecinden sorunlarını büyüterek çıktığını belirtti. Tatlıoğlu, “17 günlük kapanmada beklerdik ki, 17 milyon aşılama olsun. Neden olmadı sorusunun cevabını bilmiyoruz. Türkiye’nin bu aşıyı almaya gücü yeter Türk devletinin böyle bir organizasyonu yapmaya gücü yeter. Pandemi sürecinin başında çok eleştirdiğimiz ülkelerin Haziran itibarı ile açılışa geçtiği, birçok ülkede maske takılmasına rağmen kapanmanın tamamen ortadan kalktığı ve normal hayata geçtiğini görüyoruz” dedi. Türkiye’de yaklaşık 65 milyon insanın yüzde 20’sine erişememiş bir aşılama süreci yaşandığını belirten Tatlıoğlu, “Bunun nedenleriyle beraber kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz” dedi.

Memleket Partisi kuruldu

Muharrem İnce’nin 4 Eylül 2020’de Sivas’tan başlattığı ‘Memleket Hareketi’nin partileşme süreci tamamlandı. Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi. Muharrem İnce, ilk açıklamasını bugün genel merkez binasında yapacak. Bir süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer Memleket Partisi’nde Parti Sözcülüğü görevini üstlendi. Usluer, ilk basın toplantısını parti genel merkezinde dün yaparak, Kurucular Kurulu toplantısından alınan kararları, Merkez Yönetim Kurulu görevlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi’nin en geç kasım ayına kadar ilk kurultayını yapması bekleniyor.