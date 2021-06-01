Aşılanmayan ülkelerin faturası zengine çıkacak

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp, aşı adaletsizliğinin asıl faturasının zengin ülkelere çıkacağını belirtti. Demiralp “Tedarik zincirinin sürekliliği için yapılacak 2 milyarlık destek, 3.8 trilyon dolarlık ekonomik maliyeti engelleyebilir" dedi.

Pandeminin ekonomik maliyetiyle ilgili birçok hesaplama ve rapor yayımlandı. Şimdi aşılama devreye girince işin içine bir de global aşılama ya da aşılanamamanın maliyeti girdi. Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp ve ekibi, global aşı adaletsizliğinin yaptığı araştırma, aşı adaletsizliğinin sanılanın aksine az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini değil, zenginleri de olumsuz etkileyeceğini ortaya koydu. Ekonomi Profesörü Demiralp, çalışmayı ve Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini DÜNYA’ya anlattı…

● COVID-19 ile 1.5 yıl nasıl geçti?

COVID’den önce de oldukça kırılgan bir ekonomi vardı, bu tablo ile salgını karşıladık. 2010 sonrası dönemde Merkez Bankası giderek bağımsızlığını yitirdi. Buna paralel olarak özellikle 2017 sonrası dönemde aşırı ısınan ve kırılganlıkları artan bir ekonomide enfl asyon giderek arttı ve yüzde 15’leri geçti. Enflasyon pahasına büyüme sürdürülebilir bir büyüme olmaz. Biz iktisatçılar er ya da geç bu biriken risklerin bir daralmayla sonuçlanacağını dile getiriyorduk. Nitekim Mart 2020’de pandemiye çift haneli enflasyon ve yüzde 5’lerde bütçe açığı ile yakalandık. Pandemiye verilen ilk tepki dünya örnekleri ile tutarlı olarak faizleri düşürmek ve krediyi bollaştırarak ekonomiyi desteklemekti. Ancak yüksek enfl asyon ortamında gelen faiz indirimleri kısa zamanda dolarizasyonu tetikledi. Eldeki kısıtlı rezervler harcanınca pandeminin ortasında sıkı para politikası uygulamak zorunda kaldık. Bütün dünya genişlemeci politika izlerken biz yarı yolda kaldık. Dünya çapında doğrudan transferlerin büyüklüklerini karşılaştırdığımızda sondan üçüncüyüz.

● Şimdi önümüzdeki tabloyu nasıl görüyorsunuz?

Türkiye, maalesef hep belirsizliklerle mücadele eden bir ekonomi. Belirsizlik ise ekonominin en büyük düşmanlarından biri. Ekonomik büyüme, büyümenin alt bileşenleri, istihdam, üretkenlik ve enfl asyon gibi temel konularda istikrardan oldukça uzağız. Benzer gelişmekte olan ülkelere kıyasla oldukça oynak bir büyüme patikası izlediğimizi gözlemliyoruz. Büyümede iki amaçtan bahsedebiliriz: Pastayı istikrarlı olarak büyütmek ve pastadan herkese daha büyük dilimler verebilmek. Bunu yapabilmek için kısa vadeye değil uzun vadeye odaklanmanız gerekiyor.

Bir ekonomide 10 pastane olsun, onları gece gündüz çalıştırarak daha büyük bir pasta üretebilirsiniz ama aşırı ısınmaya neden olursunuz. Bu da fiyatları artırır. Biz iktisatçılar 10 pastaneyi 15’e çıkarıp enfl asyon yaratmadan pastayı büyütmeyi tercih ederiz. Ancak bu şekilde daha adil ve dürdürülebilir bir büyüme gerçekleşir. Herkes pastadan daha büyük bir dilim alabilir.

● Bu durum COVID-19’un ekonomiye yükünü daha da artırdı mı?

COVID-19 döneminde uygulanan aşırı hızlı kredi genişlemesi, düşük faiz ve bunun rezerv satılarak desteklenmesi ekonomi üzerindeki kırılganlıkları ciddi olarak artırdı. 2021 yılına artan sorunlu krediler, düşük rezervler, çift haneli enfl asyonla girdik. Maalesef bu kırılganlıkların bedeli önümüzdeki dönemde daha yüksek borçlanma faizi, düşük yabancı sermaye ve nihayetinde daha düşük büyüme olarak ödenecektir. İlave olarak vaka sayılarının etkin kapanmalarla kontrol edilememiş olması da ekonomik maliyetleri artırıyor.

Nisan 2020’de Cem Çakmaklı, Sebnek Kalemli Özcan, Sevcan Yeşiltaş ve Muhammed Ali Yıldırım ile yapmış olduğumuz çalışmada pandeminin maliyetinin azaltılabilmesi için sıkı kapanma önlemlerinin benimsenmesinin ekonomik maliyetleri de düşürebileceğini not ettik. Çünkü kısa vadede kapanmanın önemli bir ekonomik bedeli olsa da uzun vadede vaka sayılarının düşmesi sonucu talep toparlanıyor. Buna karşılık pandemi uzadıkça talep de olumsuz etkileniyor ve ekonomiyi aşağı çekiyor.Şu anda ise pandeminin maliyetini belirleyecek esas hikaye aşı. Orada da arz sorunu var. Bütün gelişmekte olan ülkelerin şu anda sorunu bu. Hepimiz aynı gemideyiz. Diğer yandan bizlerin aşılanamaması aşıya sahip olan zengin ülkelerde de bir ekonomik maliyet yaratıyor.

● Neden? Onlarda normalleşme başladı bile…

Çünkü zengin ülkeler de ticaret ağları ile aşılanamamış ülkelere bağlantılılar. Bu ülkelere daha az ihracat yapabiliyorlar ve onlardan daha az ara malı ithal edebiliyorlar. Yani tedarik zincirlerinde aksamalar oluyor. Hindistan örneğinden yola çıkacak olursak, Hindistan dünyanın önemli tedarikçi ülkelerinden ve maalesef virüs bu ülkeyi perişan etti. Hindistan’da üretimin sekteye uğraması tüm dünyada Hindistan’dan hammadde ve ara malı alan ülkelerin üretimini olumsuz etkileyecektir. Bakın dünyanın beşte birinin aşılanması için 2 milyar doz aşı gerekiyor. COVAX Bunun maliyetini 38 milyar dolar hesaplamış. Biz diyoruz ki; eğer sadece zenginler aşılanırsa bunun ekonomik maliyeti 3.8 trilyon dolara kadar çıkabilir. Geliştirdiğimiz modele göre bu faturanın yarısını gelişmiş ve aşıya erişimi olan ülkeler karşılamak zorunda kalabilir. İşte bu nedenle zengin ülkelerin aşı dağılımı konusunda vereceği destek, kendi ekonomik çıkarlarıyla örtüşüyor. Bu bir bağış değil. Pandemideyiz, vaktimiz yok.

2021’de ihracat odaklı büyüme olabilir

Prof. Dr. Selva Demiralp’in 2021 yılsonu öngörüleri şöyle:

● Dünya genelinde pandemiden çıkışın getirdiği güçlü talebi takiben girdi maliyetlerimiz dolar bazında artıyor. Seneyi yüzde 15’ler civarında bir enfl asyonla kapatacağımızı düşünüyorum.

● ABD Merkez Bankası Fed’in tahvil alımlarını azaltması bu senenin ikinci yarısında gelebilir. Bu durum kuru ve dolayısı ile enflasyonu olumsuz etkileyecektir.

● Dün gelen büyüme rakamları tahminlerin bir parça üzerinde yüzde 7 olarak gerçekleşti. 2021 genelinde baz etkisi ile görece yüksek, yani yüzde 5-6 civarında bir büyüme rakamı yakalanabilir. Avrupa’nın aşılanması ile birlikte ihracat odaklı bir büyüme olacaktır.

● Sektörel dağılıma baktığımızda oldukça eşitsiz bir büyüme ile karşı karşıyayız. Aşı burada çok belirleyici. Gerçekten 120 milyon doz gelirse büyüme rakamları ikiye katlanabilir.