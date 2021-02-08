Aşıların jeopolitiği: Dağıtımdaki güç dengesizliğinin ilk işaretleri görüldü

Dünyada koronovirüs salgınını sona erdirme çalışmalarında aşılar uzun vadeli bir çözüm olmaktan uzaklaşarak gerçeğe dönüşürken, şimdi de ortaya herkesin üretileni kapmaya çalıştığı kuralsız bir karmaşa çıkmış bulunuyor. BioNTech- Pfizer mRNA aşısı denemelerinin üçüncü aşamasında da başarı kaydedildiğini açıklamasından kısa süre sonra aşıların dağıtımında güç dengesizliklerinin etkili olacağının ilk işaretleri görüldü. Birkaç gün içinde, fakir ülkeler olanları acz içinde seyrederken, zengin ülkeler milyarlarca dolarlık aşı siparişi verdiler. Şimdi zengin ülkeler dahi arz kıtlığını aşmak için aralarında kavga ediyorlar. Yardımseverliğin, fedakarlığın çöp sepetine atıldığının son göstergesi, fakir ülkelere aşı sağlanması amacıyla kurulmuş uluslararası COVAX programına tahsis edilmesi öngörülen bir milyon dozdan fazla aşının Kanada’ya yönlendirilmesidir. Aşı konusunda yaşanılan fiyasko, dünyamızın durumuna ilişkin bize ne mesaj veriyor?

Aşılar insanların hayatını kurtarmak için geliştiriliyor ama işler göründüğü kadar basit değil galiba, ne dersiniz?

Evet, haklısınız. Salgın başladıktan sonra kendilerini dünyanın önde gelen ülkeleri olarak görenler aşı geliştirme çabaları başlattılar. Olay hangi ülkenin en yüksek gelişmişlik düzeyine ulaştığını gösteren bir yarışmaya evrildi. Türkiye de bu yarışa katıldı. Şu anda bazı Türk üniversitelerinde aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bir aşı geliştirmeyi başarabilmek bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Aşı geliştirme kabiliyeti devletler arasındaki güç mücadelesinin bir parçası oldu. Gündemi hangi ülkenin ürettiği aşının daha üstün olduğu tartışmaları doldurdu. Ardından bazı ülkeler, aşıların kalitesi ile herhangi bir ilgisi olmadığı halde, aşılardan birini diğerine tercih edeceklerini açıkladılar. Örneğin, Tayvan Çin aşılarını kabul etmiyor, Ukrayna Rusya’dan aşı almayı reddediyor. Doğal olarak, aşı üretme konusunda ortaya çıkan rekabetin iktisadi bir boyutu da var. Küresel çapta bir acil durumla karşı karşıyayız. Aşı geliştirmeyi başaran aktörlerin bu işten madden de kazançlı çıkacaklarından kuşku duyulmuyor. Böylece siyasi ve iktisadi rekabeti birleştiren bir olayla karşı karşıyayız. Ancak bir de kimin aşıyı önce olacağından kaynaklanan sosyal rekabet var. Burada da karşımıza dünyanın ulus devletler olarak örgütlenmiş olması gibi bir maddi realite çıkıyor. Uluslararası iş birliğine ne kadar yatkın olursa olsun, her ulusal hükümet başkalarından önce kendi nüfusunun aşılanmasını sağlamak baskısı altında.

Bütün bu gözlemler, küresel bir acil durumla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Sormamız gereken anahtar soru: Aşılama konusunda ortak bir küresel tavır olmadığı sürece, ekonomilerin yoğun karşılıklı bağımlılık ve insanların yaygın coğrafi hareketlilik sergilemesi nedeniyle, virüsün yayılması ve getirdiği ağır iktisadi maliyetlerin azaltılması ne derecede mümkün olabilir?

Burada ‘rekabet mi, iş birliği mi’ meselesi tartışmanın merkezine oturuyor. Zaten gerek jeopolitik gerek iktisat alanlarında olsun, cevabını aradığımız soru rekabet ve iş birliği arasında nasıl bir denge kurulacağı değil mi? Salgın konusuna gelince, acaba merkeziyetçiliği öne almak, jeopolitik yarışmalara kalkışmak yerine birlikte çalışmak daha uygun olmaz mıydı?

Belki daha iyi olurdu ama kesin bir değerlendirme yapmaya da olanak yok. Ancak daha güçlü bir eşgüdümün çok yarar getireceğinden kuşku yok. Bir örnekle açıklamak gerekirse, aşıların geliştirilmesi aşamasında yaygın kullanımına geçilmeden önce testlerden geçmeleri gerekiyor. COVID- 19 olayında her üretici kendi test sistemini kendi bulduğu denekler üzerinde uyguladı, sonuçları da kendi raporlama sistemine göre kamuoyuna açıkladı. Bazı sonuçlar hemen kabul edilirken, diğerleri aynı kabulü görmedi. Verilerin doğruluğu ve hangi aşının daha etkin olduğu konusunda tereddütler yaşandı. Bu karmaşa, küresel bir test ve ölçme sistemi kullanılsaydı büyük ölçüde engellenebilir, standart sonuçlar herkesin bilgisine sunulabilirdi. Bu durumda insanların aşılara duyduğu güven de artar ve insanlara aşı olmayı kabul ettirmekte daha az güçlükle karşılaşılırdı.

Çoğu uzman, COVID-19’un ilerde gelecek daha öldürücü virüslerin bir müjdecisi olduğunu düşünüyor. Böyle bir durumu karşılamak için nasıl hazırlanmalıyız?

Bazı konularda uluslararası iş birliğinin olmazsa olmaz olduğunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bazı alanlarda ülkelerin rekabet etmesi mümkündür ama salgın gibi bir konuda kendimizi rekabetçiliğin baskısından kurtarmalıyız. Bütün insanlığın yararına olacak iş birliğini gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu görmemiz gerekiyor.