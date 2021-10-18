Asya’nın da en büyüklerinden biri olmayı başaran Vietnam’ın en büyük çok sektörlü özel şirketi VinGroup’un nasıl otomobil işine girdiğini, 15 Şubat’taki yazımda anlatmış idim. 16 milyar ABD Doları piyasa değerini aşarken, Vietnamlıları tamamen yeni ve modern bir yaşam tarzıyla tanıştırmanın ötesinde şimdi uluslararası pazarlara açılıyor.



2018'de Vietnam'ın ilk yerli otomobil markası VinFast yaratıldıktan sonra, Avustralya’da General Motors’un test tesisleri satın alındı ve şimdi de otomotivin elektrik trendindeki ilk ürünleri bile yollara çıkıyor.

3 yılda dev adımlar atan VinFast, 6 ay önce Vietnam iç pazarına yönelik ilk elektrikli otomobili VF e34’ü göstermiş ve 3 ay öncesine kadar da 25 binden fazla sipariş ile rekor kırmıştı. Şu anda ise Volkswagen Amerika'nın eski Başkan Yardımcısı ve Opel’in son CEO’su Michael Lohscheller’in yönetimine geçtiği VinFast, ABD, Kanada ve Avrupa'da benim de geçen ay İtalya Pininfarina’da gördüğüm premium elektrikli araç modellerini piyasaya sürmek için geri sayımda…

2022'de Avrupa'da ve belki sonrasında Türkiye’de de satılmaya başlanacak, özel bir modüler platformu paylaşan iki yeni lüks modelini, 17 Kasım’da Los Angeles otomobil fuarında gösterecek olan VinFast’ın dahili Ar-Ge çalışmalarından başka sinerjik “Küresel Zeka Bağlantısı" stratejisinde; Pininfarina, AVL, Aptive, BMW, Bosch, EDAG, FEV, GM, Magna Steyr, ZF, LFP batarya tekniğinde Gotion High-Tech, yüzde 100 katı hal bataryalar için ProLogium PLG ve aşırı hızlı şarj için StoreDot ile işbirliği yapıyor. Ayrıca “yeni nesil otomotiv”in öne çıkan mühendislik, bileşenler, teknoloji ve start-up şirketlerini de her geçen gün kendi zincirine ortaklıklar kurarak eklemeye devam ediyor.

VinGroup, kendi içinde de temel yetkinlikler, yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri ve siber güvenliği kapsayan VinAI, VinBigdata ve Vsmart birimlerini oluşturmuş durumda. Hatta, uzman araştırma enstitülerinin yanı sıra batarya ve şarj teknolojisinde yeni çözümler araştırmaya ve geliştirmeye odaklanan VinES Energy Solutions JSC'yi bile kurmuş.

Böylece küresel pazarlara yönelik A’dan E-segmentine çok geniş bir model yelpazesini eş zamanlı olarak hazırlayan VinFast, gelişmiş ülkelere 6 ay içinde ADAS ve Akıllı Servis özellikleri ile donatılacak D ve E segmentindeki kilit SUV ürünleri VF e35 ve VF e36’yı sunacak. Gelecekteki diğer modellerini ise, değişen beğeniler ve pazar kabulüne göre yönlendirip geliştirecek.

Araç kalitesi, şık tasarım, üst düzey sürüş asistanı programları, yüksek güvenlik standartları, esnek ve yenilikçi satış politikaları ile ayrıca özenli bir satış sonrası hizmeti planlayarak, “gelişmiş batılı ülkeler”de de tercih edileceklerinden eminler.

Alman Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği VDIK'nin 38. üyesi olarak kabul edilen VinFast BEV'lerinin, EuroNCAP ve NHTSA standartlarına uygun olarak güvenlik işlevlerine ve 3. seviye otonom sistemine sahip olma iddiaları da oldukça şaşırtıcı. Otomatik ve uzaktan park, akıllı araç çağırmanın yanında; araç içi “Akıllı Hizmetler” sisteminin e-ticaret gibi katma değerli servisleri birbirine bağlamak için bir platform görevi görecek olması da donanım hedeflerinin yüksekliğini gösteriyor.

Temmuz ayında ilk küresel pazarları olarak seçtiği ABD, Kanada, Fransa, Almanya ve Hollanda'da yeni ofislerini resmi olarak açarak birincil lansmanlarına proaktif şekilde hazırlanan VinFast, 2022 yazına kadar ilk Avrupa showroom’larını da yetiştirecekmiş.

Dijital bir dağıtım ve satış sistemi, “Görünmez Hizmet' konseptlerindeki mobil hizmet paketleri, müşterilere çevrimiçi ve çevrimdışı O2O deneyiminin yanında, pazarlardaki lider dağıtım bayileriyle de anlaşmalar yapıyor.

Sonuçta VinFast’ın, akıllı elektrikli araç devrimini güçlü bir şekilde destekleyen bir BEV markası olmayı hedeflerken, küresel pazarda ilerlemek için bu kadar net bir vizyona sahip olması, takdire şayan.

Tüm üretim süreci Vietnam'da yoğunlaşmış olsa da, satış ve pazarlama stratejilerinin tümünde derinlemesine pazar araştırmalarına ve müşteri anketlerine dayanarak, küresel ihtiyaçlara bağlı olarak, lokal pazarlara doğrudan hizmet etmek için ek üretim yerleri oluşturmayı da düşünebileceklerini açıklayan VinFast Avrupa’nın Toyota’da yıllarca yöneticilik yapmış kadın CEO’su Tran Thi Hong Bich, özellikle Tesla’nın Avrupa yapılanmasındaki en önemli isimlerini ekibine almış. Ayrıca, Starbucks, Apple ve Tesla’nın Avrupa’daki ilk şubelerini açan Hakan Ceylan’ı da Satış Direktörü olarak transfer etmiş. Satış Sonrası ve B2B yöneticilerini de Tesla'dan çağırmış. Nissan Leaf’lerin ilk Avrupa pazarlamasını ve ilk servislerini oluşturmuş isimleri de transfer etmiş.

Diğer yanda; Vietnam'daki batarya üretim hattına ek olarak, şirketin küresel genişleme planını destekleyen kendi tedarikini kontrol etmek için Avrupa ve ABD'de daha fazla şarj edilebilir batarya fabrikaları açmayı planlayan Küresel bir elektrikli otomobil şirketi olma yol haritasına sahip VinFast'ın en etkili pazara giriş stratejilerini geliştirme yönünde her ülkedeki ortaklar, kuruluşlar ve meslek kuruluşlarıyla da işbirliği başlığında Avrupa'da içten yanmalı motorlardan e-mobiliteye geçişi hızlandırmak ve yeni elektrikli modellerinin bir dizi tanıtım etkinliği için AutoBest ile sürdürülebilir kalkınma projelerine katılım amacıyla stratejik ortaklık yapacağını da duyurdu.

Bizim TOGG’ların tasarım ve prototiplerini de çalışmış olan Pininfarina’nın VinFast için tasarladığı dördüncü ve en önemli lüks modeli VF e35’i Cambiano stüdyolarında gördükten sonra, yeni doğan bir markanın sadece 3 yılda neler yapabildiğini ve otomotivin “EVrim”i sırasında asırlık markalarla şartların nasıl eşitlenebileceğine bir kez daha inandım…