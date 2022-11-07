Asırlık Musul Havalimanını TAV ve 77 İnşaat dünyaya açacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji ile birlikte iki önemli sektörü olumsuz etkiledi. Bunlardan biri havacılık, diğeri de inşaat. Özellikle inşaat sektöründe yerel hükümetler, durgunluk riski karşısında projeleri ötelemeye başladı. Rusya pazarında Türk inşaat sektörü 2021 yılında 11 milyar dolarlık iş üstlenirken, bu yılın 9 ayında bu rakam sadece 396 milyon dolara ulaştı. Benzer etkiler, eski Doğu Avrupa, Ukrayna, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Türk müteahhitlik şirketleri için önemli pazarlarda da hissedildi. Artık ihalelerde milyar dolarların yerine milyon dolarlık rakamlar konuşuluyor. Böyle bir ortamda hala Türk şirketleri ihale peşinde koşuyor, yeni işler üstlenmeye çalışıyor. Irak pazarı bunlardan biri. Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden TAV ve 77 İnşaat, bu alanda son haftaların en önemli işlerinden birini üstlendi. TAV İnşaat ve 77 İnşaat, Irak’ın Kuzey kesiminde yer alan Musul kentinde 185 milyon dolar yani bugünkü kurla 3,5 milyar liralık bir proje üstlendi. Irak’ın iç karışıklık sürecinde zarar gören ve daha önce iç hat uçuşlarına uygun tasarlanan Musul Havalimanı’nı yeniden tasarlayacak ve onaracak.

18 AYDA TAMAMLANACAK

Projeyle Musul, uluslararası havalimanına sahip olacak. Ninova eyaleti Valisi Najm Al-Jabbouri, Türk müteahhitlerinin havaalanını çevreleyen bir çit inşa edeceğini, elektrik tesislerini yeniden kuracağını, öncelikli olarak çalışanlar için bir kamp yapacağını ifade etti. Jabbouri, "Musul havalimanı ihalesini kazanan Türk şirketleri şu anda havalimanı pistinin tasarımları üzerinde çalışıyorlar. Çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor ve havalimanının zamanında tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Jabbouri, Türk firmalarının üstlendiği projenin 18 ayda tamamlanacağını söyledi.

İNGİLİZLERİN EN ÖNEMLİ ÜSSÜYDÜ

1910’lu yıllarda kurulan Musul Havalimanı, I. Dünya Savaşı'nda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı’nda da yine İngiltere’nin kontrolünde olan tesis, 1970'lerin ortalarında, 1967 ve 1973'teki Arap-İsrail savaşlarında "Süper Üs" projesi kapsamında yeniden inşa edildi. 2003 yılında ABD askerlerince işgal edilen havalimanı daha sonra yerel yönetime devredildi.

2014'te IŞİD militanları tarafından ele geçirildi. 3 yıl IŞİD terör örgütü tarafından kontrol edilen havalimanını Irak Ordusu 2017’de tekrar geri aldı. 2020'de Irak Hükümeti, Aeroports de Paris Ingenierie (ADPI) ile anlaşma yapmıştı. Şimdi ise Türk şirketleri Irak’ın en eski ve en önemli havalimanlarından birini tekrar sivil uçuşlara açmaya ve dünya ile bağını kurmaya çalışıyor. Irak bu projeyle Bağdat ve Erbil dışında Irak’ın dünyaya açılan bir kapısını Türklere emanet ediyor.