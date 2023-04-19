Bizim yazı işlerinden Özlem Ermiş Beyhan’ın “beyin göçü” yazısını merakla okudum. Okurken aklıma, son dönemde en güzel veda şarkılarından biri olan Manuş Baba’dan dinlediğimiz “bu havada gidilmez” şarkısı takıldı. Nazan Öncel’in geçen yüzyılın son günlerinde çıkarttığı “Demir Leblebi” albümünde sözünü yazdığı ve ses verdiği “Bu Havada Gidilmez”i aslında. Son çırpınış sözüdür, vedalaşmama isteğidir “Aslında Hiç Gidilmez…''



“Beni bırakıp gitme bir yere

Gidersen unutursun

Dilerim öyle olmaz

Güneşli günde gidilmez

Aslında hiç gidilmez

Sakın ha gitme

Bu baharda gidilmez

Yağmurlarda gidilmez

Aslında hiç gidilmez”

“Aslında Hiç Gidilmez,” dilinize dolanır gibi yapar, aslında içinize dolanır, ağlatır gibi yapar ama aslında boğazınızı düğümler, öylece bırakır. Aslında bir sevgiliyi veya bir sevgili ülkeyi geride bırakıp gitmek gibi…

“Beyin göçü paradoksu”

Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ufuk Akçiğit’in yapay zeka desteği ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’nin 12 bin akademisyeni hala yurtdışında. Prof. Ufuk Akçiğit’in, “Türkiye bir beyin göçü paradoksu yaşıyor. En verimli akademisyenler yurtdışına gidiyor, verimi arttıkça akademisyen Türkiye’ye dönmek istemiyor. Buna da beyin göçü paradoksu deniliyor” sözlerini aktarıyor Özlem Ermiş Beyhan.

İltica başvuruşunda yüzde 45’lik artış

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat 2021 yılında Türkiye vatandaşlarının AB üyesi ülkelere iltica başvurularının bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığı belirtildi. Türkiye vatandaşlarının AB üyesi ülkelere iltica başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 20 bini aştı.

Başvuruların üçte birinden fazlası Almanya'ya yapıldı. Türkiye’den 2021 yılında Almanya’ya 7 bin, Fransa’ya 5 bin, Hollanda’ya 2.4 bin, İsviçre’ye 2.2 bin ve Yunanistan’a ise 1.9 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu. Almanya, sığınmacılar için de en çok başvuru yapılan ülke oldu. Eurostat verilerine göre 2021 yılında Almanya'ya 148 bin, Fransa'ya 103 bin, İspanya'da 62 bin ve İtalya'ya 43 bin başvuru yapıldı.

Avrupa Birliği genelinde 2021 yılında 534 bin sığınma başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 267 bin 360 kişinin başvurusu kabul edildi. Avrupa ülkelerine başvuru yapan ilk 10 ülke vatandaşları sıralaması da açıklandı: Suriye, Afganistan, Venezuela, Irak, Somali, Eritre, Türkiye, İran, Nijerya ve Pakistan.

“Tersine Göç” olmadı!

TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Tersine Göç” benim yönetmenlik yaptığım ilk belgesel filmim. Avrupalı Türk gençlerinin doğup büyüdükleri ülkelerden Türkiye'ye geri dönmesini ve yaşamlarını Türkiye'de sürdürmek istemelerini konu alan “Tersine Göç” belgeselini 2010 yılında çektim. Altmışlı yıllarda başlayan işçi göçü ile birçok aile, "daha iyi bir gelecek" hayali ile Anadolu'dan Avrupa'ya göç etti.

Birinci kuşak göçmenler, bugün bile ülkelerine kesin dönüş yapacakları günün hayaliyle yaşıyor. Kesin dönüş hayallerine ise ancak vefat ettiklerinde kavuşabiliyorlar. 2000’li yılların başında yüksek eğitim alan Avrupalı Türk gençlerinin çoğu, hayallerini şekillendirirken doğup büyüdükleri, eğitim aldıkları Avrupa yerine Türkiye’ye dönme planları yaptılar.

Birçoğu bu tersine göçü gerçekleştirdi. En azından bir süreliğine… “Tersine Göç” belgeselini çektiğim zaman Türkiye’ye göç etmiş olan 4 ana karakteri Meral, Elif, Zine ve Hamdi geçen yılların ardından yeniden Avrupa’ya göç ettiler.

Aslında hiç gidilmez deyip, iki kere tersine göç ederek geri döndüler. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın yüzde 45 artış gösteren Türkiye verilerine elbette “Tersine Göç”ün karakterleri gibi binlerce “göç eden” dahil değil. “Aslında Hiç Gidilmez…”