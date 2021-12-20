Aspilsan da var!

Hafta sonu Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kuruluyor olmasına çok sevindik.

“EV”rimleşen dünyada 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracata ulaşabilen otomotiv endüstrimiz için; TOGG ve Farasis ortaklığında kurulan SIRO’nun batarya hücresi ve modül üretim fabrikası, gerçekten çok bir yatırım.

Kesecik tipi hücrelerle gelecekte 20 GWh’a çıkacak modül ve batarya paketi üretiminin ilk önce TOGG modelleri için yetiştirileceğini, 15GWh kapasitesi hedefindeki Li-ion Pouch tipi hücre üretiminin 2023’te başlayabileceğini, SIRO bataryalarının “storage” ve ihracat için de yapılacağını tahmin ediyoruz. Fakat, diğer yanda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hisse ile sahibi olduğu Aspilsan Enerji’nin de batarya hücreleri konusunda sessiz sedasız önemli adımlar attığı hatırlatmak istiyorum.

Tam 40 yıl önce Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel ihtiyaçları olan şarjlı nikel kadmiyum batarya ihtiyaçlarını karşılamak üzüre kurulmuş olan Aspilsan, geçen süre içerisinde büyük gelişmeler sağlayarak, ürün çeşidini 150’nin üzerine çıkartarak, Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Li-Po pil ve bataryalar, güneş pili, ısıl pil ve yakıt pili sivil ve askeri her türlü el/sırt telsizlerine, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait her türlü aküyü üretebilir duruma gelmişti. Ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, şarj cihazları, pil/batarya laboratuar test sistemleri ve nikel kadmiyum komple uçak akü ve hücreleri konularında da Ankara’daki Li-ion hücre kimyası ve İstanbul yakıt hücresi ve hidrojen teknolojileri Ar-Ge merkezlerinde, dünyanın en yeni teknolojileri üzerinde çalışan Aspilsan Enerji, Türkiye’de pil ve batarya teknolojisinde milli bir teknolojinin oluşturulması için çok ciddi çaba gösteriyor.

Özellikle “yerli malı” Li-ion pil hücresi üretimi konusunda öncü olmak, pil hücresi malzemesi geliştirmek, pil tasarımı ve hammaddelerin yerlileştirilmesi konusunda ülke içi madenden nihai ürüne uzanan bir ekosistem oluşturmak için dev bir adım olarak Kayseri’de 2020’de temeli atılan ve şu anda inşaatı tamamlanan 25 bin metrekarelik kapalı alanda Türkiye’nin ilk Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi’ni kurma çalışmalarını tamamlamak üzere. Üretilecek hücre; Li-NMC/grafit kimyasında, 18650 tipinde, 2800 mAh kapasitede, 3,6V gerilime sahip olacak.

Türkiye’deki tüm batarya modül ve paket üreticilerinin müşterisi olacağı katma değeri çok yüksek bu tesisinin pil üretim sürecinde çok kritik olan kuru oda sistemi de, 2010 metrekare ile, Türkiye’deki tüm kuru oda alanlarının toplamından daha fazla alana sahip. Makine, ekipman ve yardımcı sistemlerin üretici tesislerinde fabrika kabul testleri dahi bitmiş. Makine sistemlerinin kurulumu da, şu anda tamamlanıyor, devreye alınıyor… Deneme üretimini müteakip 2022 Nisan’da optimizasyonlar gerçekleştirilip sadece 4 ay sonra seri üretim başlatılacak. Umarız, VW Grubu’nun Manisa’da otomobil fabrikası kurmaktan vaz geçtiği araziye de başka bir batarya üreticisi gelir ve Türkiye’de de gerçek anlamda GigaFactory’ler görmeye başlarız.

Böylece, hiç akla gelmeyen başka elektrikli araç üreticileri de, Türkiye’nin kapısını kapısını çalmaya başlayabilir…