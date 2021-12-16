Aspilsan, temiz enerjiyi yerli pile depoluyor

Her toplum, dinamizmini dayandıracağı bir enerjiye ihtiyaç duyar. Tarım toplumunda bu; pazularımız ve onların yetmediği yerde hayvanlardı. Sanayi toplumunda bu dinamizm, makinelerden geldi. Bilgi toplumu ise enerjisini bilgiden alır oldu. Ancak tüm bu değişimde enerji ihtiyacı hiç değişmedi.

Şimdi alternatif enerji kaynakları ile dünya yeniden değişime uğrarken enerjiyi depolamak, hayati sektör haline geliyor. Bizim bu vadide gizli bir kahramanımız var; Aspilsan. 1980’de Kıbrıs Barış Harekâtı ardından bize uygulanan ambargoların var ettiği bir değerimiz…

Askerlerimiz, Kayserili işadamlarına; “bütün aletlerimiz pille çalışır oldu, ambargo var, üretebilir misiniz?” dedi ve sanayicimiz anahtar teslimi Aselsan’ı kurdu. Nikel kadmiyum ile başlayan süreçte bugün dünya lityum-iyon teknolojilerine vardı.

Aselsan, dışa bağımlılığı azaltmak için bu alanda Arçelik ile ileri teknoloji yatırımına girişti. 2022’de ilk üretim bantta çıkacak. CEO Ferhat Özsoy; “kendimize has bataryamızı geliştirdik” diyor ve bir sonraki aşamada batarya alanında dışa bağımlılığı bitirmeye kararlı olduklarını söylüyor.

Batarya neden bu kadar önemli? TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki prototipinde görmüştüm, 2 tonluk aracın ana parçası, 550 kiloluk bataryası ve onu üretmiyorsanız, dışa bağımlısınız demektir. Aselsan, TOGG’da yok ama ordumuz yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin pil ihtiyacını karşılamada var.

Güney Kore’den alınan makineler ve uzmanlıklarla başlatılan son projenin ambargolarla sıkıştırılan ülkem için bir çıkış noktası olacağına inanıyorum. Kehanetim odur ki çok değil 2 yıl içinde Aspilsan, unicorn haline gelir ve 5 yıla varmaz halka açılma düzeyine erişir. Çünkü geleceğin işini yapıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Neden Pil Çalıştayı?

Aspilsan, 6’ncısını yapıyor bu çalıştayların ve “teknolojik gelişmeler, küresel iklim değişikliği çerçevesinde enerji çözümlerini masaya yatırıyor. Dinlediğim konuşmalar ve izlediğim panellerden gördüğüm odur ki bu alanda ne çok yetişmiş insanımız, uzmanımız ve değerimiz varmış…

Aspilsan başarabilir mi?

Çok net evet… Gerek uzmanları ve gerek şirket vizyonu ile yerli&milli olmanın ötesinde silahtan telefona, evlere dek her alanda enerji depolamanın başat olduğu alanda 40 yıllık geçmişiyle yarını kucaklayacaklar.

NOT

ELEKTRİKLİ OTO ASLINDA YÜRÜYEN BATARYA

Enerji depolama, pil, batarya… Adına ne derseniz deyin, bu alan kritik hale geliyor. Elektrikli otomobiller aslında yürüyen bataryadan ibaret. Ana değer bataryadan geliyor ve eğer bu teknolojiye sahip değilseniz, aslında yeni bir dışa bağımlılık alanı tanımlamış oluyorsunuz.

Türkiye, sahip olduğu rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelinden maksimum faydayı sağlayabilmesi için, güneş hücrelerine, batarya hücre teknolojilerine de hükmetmek zorunda… Bir de kendi ÇİP üretimi olmalı. Elin bataryası bir yere kadar.

Petrolümüz olmayabilir fakat yeni petrol sayılan batarya teknolojilerinde neden olmayalım ve neden Aspilsan, pil teknolojilerinin entelektüel tarlası, akademisi, kuluçkası, dünya şirketi olmasın?