Ata toprağına Türk yatırımı
Kazakistan toprakları, Türk tarım yatırımcılarının da gözdesi haline geliyor. Alarko, Tiryaki ve Arbel gibi devlerin yanı sıra meyve üzerine yatırımları bulunan Çorum merkezli Saraylım Tarım, Kazakistan’a girme kararı aldı. Şirket, Kazakistan’da ilk olarak 5 bin ton kapasiteli sebze deposu inşa edecek. Almatı kentinde yapılması planlanan yatırımın miktarı ise 15 milyon dolar olacak.
Türklerin ana yurdu diye tarif ettiğimiz Hazar Denizi’nden Baykal Gölü’ne kadar olan bölgenin önemli kısmı Kazakistan’da yer alıyor. 2.7 milyon kilometrekare ile Orta Asya’nın en geniş ülkesi olan Kazakistan toprakları, Türk tarım yatırımcıların da gözdesi haline geliyor.
Afrika’dan Avrupa’ya, Güney Asya’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında tarım yatırımları yapan Türk şirketleri, Kazakistan’ı ise şimdi hedef bölge seçmiş durumda. Alarko Grubu’nun öncülük ettiği Türk yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Meyve üzerine yatırımları bulunan Çorum merkezli Saraylım Tarım, Kazakistan’a girme kararı aldı.
Son açıklanan verilere göre 8 bin ton elma, 2 bin ton kivi, 10 bin ton soğan başta olmak üzere birçok ürün üreten ve 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan Saraylım Tarım yöneticileri, geçtiğimiz hafta Kazakistan Hükümeti yetkilileriyle görüştü. Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Yermek Kenzhekhanuly ile görüşen Saraylık Tarım CEO’su Mustafa Ilıca Kazakistan’da ilk adım olarak 5 bin ton kapasiteli bir sebze deposu inşa edeceklerini belirtti. Almatı kentinde yapılması planlanan yatırımın miktarı ise 15 milyon dolar olacak.
En büyük yatırım Alarko’dan
Kazakistan’da ve gıda alanında yatırımları bulunan en önemli şirket Alarko. Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere “Too Alsera KZ” unvanıyla 2023 Aralık ayında şirket kuran Alarko, 5 bin dönüm alanda tarım uygulayacak. Dünyanın en büyük 10 tarım şirketinden biri olmayı hedefleyen Alarko, Kazakistan’da da 5 yıl içerisinde 500 milyon dolarlık bir yatırım hedefinde.
Arbel’den tarımsal işleme tesisi
Mersin merkezli bakliyat devi Arbel, Kazakistan’da tarımsal işleme projeleri için yatırım yapan bir başka şirket. Kanada’da üretim tesisleri bulunan Arbel, Kazakistan’ın Kostanai Bölgesi›nde bakliyat işlemek için çalışma başlatan şirket, yılda yaklaşık 170 bin ton bezelye, kırmızı ve yeşil mercimek, nohut ve durum buğdayı üretmeyi bekliyor. Arbel’in yatırım bütçesi ise ilk etapta 8,5 milyon dolar seviyesinde.
Geçen yıl DÜNYA Gazetesi’nin de duyurduğu Kazakistan’ın ilk muz üretimini de bir Türk şirket başlattı. Gen Grup, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde muz yetiştiriyor. Bu proje, Kazakistan’da yapılan endüstriyel ölçekteki ilk muz üretimi oldu. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketi bu üretimi inşa ettiği 5,3 hektarlık bir sera kompleksinde gerçekleştiriyor.
Tiryaki 200 milyon dolar yatırım yapacak
Türk şirketi Tiryaki Agro, Kazakistan'da tahıl ve bakliyatların derin işlenmesi için bir tesis kuracak. Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, şirketin pazar analizinin ön yatırım sürecini tamamladığını ve ilk aşamada tesisin inşasına yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını belirtti.