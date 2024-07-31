Ata toprağına Türk yatırımı

Kazakistan toprakları, Türk tarım yatırımcılarının da gözdesi haline geliyor. Alarko, Tiryaki ve Arbel gibi devlerin yanı sıra meyve üzerine yatırımları bulunan Çorum merkezli Saraylım Tarım, Kazakistan’a girme kararı aldı. Şirket, Kazakistan’da ilk olarak 5 bin ton kapasiteli sebze deposu inşa edecek. Almatı kentinde yapılması planlanan yatırımın miktarı ise 15 milyon dolar olacak.

Türklerin ana yurdu diye ta­rif ettiğimiz Hazar Deni­zi’nden Baykal Gölü’ne ka­dar olan bölgenin önemli kısmı Ka­zakistan’da yer alıyor. 2.7 milyon kilometrekare ile Orta Asya’nın en geniş ülkesi olan Kazakistan top­rakları, Türk tarım yatırımcıla­rın da gözdesi haline geliyor.

Afri­ka’dan Avrupa’ya, Güney Asya’dan Latin Amerika’ya kadar dünya­nın farklı coğrafyalarında tarım yatırımları yapan Türk şirketleri, Kazakistan’ı ise şimdi hedef böl­ge seçmiş durumda. Alarko Gru­bu’nun öncülük ettiği Türk yatı­rımlarına bir yenisi daha eklendi. Meyve üzerine yatırımları bulu­nan Çorum merkezli Saraylım Ta­rım, Kazakistan’a girme kararı al­dı.

Son açıklanan verilere göre 8 bin ton elma, 2 bin ton kivi, 10 bin ton soğan başta olmak üzere bir­çok ürün üreten ve 20’ye yakın ül­keye ihracat yapan Saraylım Ta­rım yöneticileri, geçtiğimiz hafta Kazakistan Hükümeti yetkilileriy­le görüştü. Kazakistan Tarım Ba­kan Yardımcısı Yermek Kenzhek­hanuly ile görüşen Saraylık Tarım CEO’su Mustafa Ilıca Kazakis­tan’da ilk adım olarak 5 bin ton ka­pasiteli bir sebze deposu inşa ede­ceklerini belirtti. Almatı kentin­de yapılması planlanan yatırımın miktarı ise 15 milyon dolar olacak.

En büyük yatırım Alarko’dan

Kazakistan’da ve gıda alanında yatırımları bulunan en önemli şir­ket Alarko. Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sek­töründe faaliyet göstermek üzere “Too Alsera KZ” unvanıyla 2023 Aralık ayında şirket kuran Alarko, 5 bin dönüm alanda tarım uygula­yacak. Dünyanın en büyük 10 tarım şirketinden biri olmayı hedefleyen Alarko, Kazakistan’da da 5 yıl içeri­sinde 500 milyon dolarlık bir yatı­rım hedefinde.

Arbel’den tarımsal işleme tesisi

Mersin merkezli bakliyat devi Arbel, Kazakistan’da tarımsal iş­leme projeleri için yatırım yapan bir başka şirket. Kanada’da üretim tesisleri bulunan Arbel, Kazakis­tan’ın Kostanai Bölgesi›nde bak­liyat işlemek için çalışma başla­tan şirket, yılda yaklaşık 170 bin ton bezelye, kırmızı ve yeşil mer­cimek, nohut ve durum buğdayı üretmeyi bekliyor. Arbel’in yatı­rım bütçesi ise ilk etapta 8,5 mil­yon dolar seviyesinde.

Geçen yıl DÜNYA Gazetesi’nin de duyurduğu Kazakistan’ın ilk muz üretimini de bir Türk şirket başlattı. Gen Grup, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde muz yetişti­riyor. Bu proje, Kazakistan’da ya­pılan endüstriyel ölçekteki ilk muz üretimi oldu. Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türk şirketi bu üretimi inşa ettiği 5,3 hektarlık bir sera kompleksin­de gerçekleştiriyor.

Tiryaki 200 milyon dolar yatırım yapacak

Türk şirketi Tiryaki Agro, Kaza­kistan'da tahıl ve bakliyatların de­rin işlenmesi için bir tesis kuracak. Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, şirketin pazar anali­zinin ön yatırım sürecini tamamla­dığını ve ilk aşamada tesisin inşa­sına yaklaşık 200 milyon dolar ya­tırım yapmayı planladığını belirtti.