Atatürk Anamorfozu, en büyük havalimanında

Geçen yılın Ağustos ayında düzenlenen 26’ncı İzmir Mermer Fuarı’nda en fazla konuşulan olaylardan biri de Atatürk Anamorfozu’ydu. Türkiye’nin en önemli mermer üreticilerinden Temmer Marble’in patronu olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu projeyi yakından görme şansım da oldu. Proje için bu konuda uzman olan Çekyalı sanatçı Patrik Prosko ile aylar süren bir süreç başlatıldı. Prosko, Atatürk’ün hayatını okudu, araştırdı. Yaptığı devrimler hakkında bilgi sahibi oldu. Ardından Türkiye’nin değişik kentlerinde Atatürk’ün hayatına dokunmuş eşyalar üzerine çalışmalar başlatıldı. Gezilmedik antikacı bırakılmadı. 7 ayın sonunda 60 farklı kategoride 539 eşya bir araya getirilerek sanat harikası Atatürk Anamorfozu oluşturuldu. Sosyal medyada 100 milyondan fazla etkileşim alarak bir anda gündem olan Anamorfoz, yurtdışında da ilgiyle takip edildi. 29 Ekim’de de şu andaki yerine yani Rahmi Koç Müzesi’ne geldi. Binlerce kişinin Cumhuriyet Bayramı’nda görmek için kuyruklar oluşturduğu medyada yer almıştı. İşte geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın üzerinden bir yıl geçti ve Atatürk Anamorfozu şimdi de bir başka özel bir yere taşınıyor. Hatırlayacağınız üzere ağustos ayında bu köşede anamorfozun İstanbul’un dünyaya açılan yüzü Yeni Havalimanı’na geleceğini ve burada sergileneceğini yazmıştım.

29 EKİM’DE AÇILIŞI YAPILACAK

İşte o süreç ve görüşmeler tamamlandı ve 4 gün sonra yani 29 Ekim’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda açılışı yapılacak. Edindiğim bilgilere göre anamorfoz, dış hatlar terminalinin en işlek noktası olan pasaport çıkışında yer alacak. Anamorfozun açılış törenine de havalimanını işleten İGA Airport’un CEO’su Kadri Samsunlu ve eserin fikir babası Temmer Marble’ın Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya gerçekleştirecek. Eseri dünyaya tanıtacak en önemli adımlardan biri olan bu süreçte Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in arzu ve emeğini de burada vurgulamak isterim.

Özetle, Türkiye’nin en önemli markası olan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemize gelen yabancıları yolcu edecek. Yurtdışına çıkan vatandaşlarımıza da geri dönme heyecanını yaşatacak. Anamorfoz Atatürk, Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko tarafından yapımı yaklaşık üç ay sürdü. 93 farklı temadan 539 parçanın bir araya gelmesi ile hazırlanan eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. İşte o parçaların bazıları ve Atatürk için taşıdığı anlam; Şapka (Kılıf-kıyafet devrimi), Harfler (Harf Devrimi), T Cetveli (Kendi eseri olan Geometri kitabı), Bakır cezve (Kahveye olan tutkusu), Dünya küre (Yurtta Sulh Dünyada Sulh anlayışı), Daktilo (Nutuk), Tesbih, Kol düğmesi ve kravat iğnesi (Giyimde modernist yaklaşımı), Köstekli saat (Cephede hayatını kurtaran saati temsil ediyor), Gramafon (Sanata ve müziğe olan ilgisi), Kağnı arabası tekerleği (Milli mücadelede halkın desteği), Kitap (Yaşamı boyunca okuduğu yaklaşık 4 bin kitap), madalya, dürbün, divit kalem ve kalpak.

Bir hatırlatma daha yapmak isterim. Anamorfoz Atatürk’e olan heyecanı ve sevgisi özel bir çalışmaya da sebep oldu. Ali Koç’un Çekyalı sanatçı Patrik Prosko yaptığı görüşmede Türk sanayisinin en önemli isimlerinden Rahmi Koç’un anamorfozunu hazırladığını ve sizlerle paylaşmıştım. 913 nesneden oluşan Anamorfoz Rahmi Koç, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmeye başlayacak.