Atatürk Kültür Merkezi 2.2 milyar liraya bitti dünyada ilk 10’a girdi

GEÇEN hafta İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) Sembol İnşaat’la birlikte yapan Yeni Yapı Yönetim Kurulu BaşkanıNaci Topsakal’ı aradım:

- AKM’yi açılıştan önce birlikte gezsek…

Geçen cuma günü öğlenden sonra AKM’de buluştuk. Yeni Yapı İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Samet Dibek ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Çınar Çavuş da bize eşlik etti.

Naci Topsakal ve Çınar Çavuş, 2012’deki “renovasyon ihalesi”ni anımsadı. Topsakal, o zamanki ihale ortağı Taca İnşaat’la birlikte işe güçlendirmeden başlamayı planladıklarını belirtti:

- Ancak, AKM’nin temelinin altında su geçtiğini gördük. Ayrıca kolonların geçmişte iki kez güçlendirildiğini anladık. Kolonların malzeme yapısını incelerken gördük ki, bazılarının içi neredeyse boş. İçindeki demirlerde paslanma var.

Taca İnşaat’la birlikte vardıkları kararı aktardı:

- AKM’yi renove etmek doğru olmaz. En iyisi yıkıp yeniden yapmak.

Topsakal bunları anlatırken Taca İnşaat Yönetim Kurulu BaşkanıTayyar Akkurt’la Nisan 2016’da yaptığımız sohbet aklıma geldi. Akkurt, AKM’nin kolonlarının yeni bir renovasyona uygun olmayacağı yolundaki saptamalarını dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a aktardıklarını bildirmişti:

- Ertuğrul Bey kolonları bizzat gördü. Kendisine bazı kolonların bitik olduğunu göstererek anlattık. Kolonlar başlangıçta 40x40 yapılmış, ilk güçlendirmede 70x70, ikinci güçlendirmede 90x90’a çıkmış. Yeni bir güçlendirme için alan bile kalmamıştı.

Akkurt, bunun üzerine renovasyon çalışmasının beklemeye alındığını kaydetmişti. Topsakal, Çınar Çavuş’a döndü:

- O günlerde binanın içinde gezmeye, altlarda dolaşmaya korkuyorduk. Deprem olsa üstümüze yıkılır endişesi yaşıyorduk.

Ardından ekledi:

- Yıkılıp yeniden yapılması çok daha iyi oldu. Hem daha iyi bir eser ortaya çıktı, hem de alan genişledi. Atatürk Kültür Merkezi adına yakışan bir eser oldu.

Mimari tasarımını Murat Tabanlıoğlu ve ekibinin yaptığı AKM’de önce dışı küre görünümündeki ana salona girdik. Çınar Çavuş, salonun kapasitesine işaret etti:

- Burası ana opera-bale salonu. 2038 kişilik kapasitesi var.

Tavandaki ışığa dikkat çekti:

- Tavandaki avizenin her parçası ayrı ayrı hareket ediyor. Farklı renklerde ışığa dönüşebiliyor. Işıklandırma tercihi sergilenen esere göre çok seçenekli şekilde yapılabilecek.

Naci Topsakal, AKM’nin toplam alanı üzerinde durdu:

- Eski AKM 30 bin metrekare idi. Yeni AKM’de 100 bin metrekarelik bir alan ortaya çıktı.

Çınar Çavuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2 Nisan 2021’deki basın buluşmasında verdiği örnek üzerinden yürüdü:

- AKM’nin yapım maliyetiyle ilgili karşılaştırma için en yakın dönem yapı olarak Hamburg Filarmoni’yi dikkate alıyoruz. Hamburg Filarmoni binası 875 milyon Euro’ya mal oldu. 7.5 yılda inşaatı tamamlandı.

AKM’nin teknik aksamları dahil 200 milyon Euro’ya mal olduğunu vurguladı:

- Üstelik 2.5 yılda tamamlandı. Yani, AKM hem daha hızlı hem de çok daha düşük maliyetle tamamlanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 Nisan 2021’deki buluşmada AKM’nin 1.8 milyar liraya tamamlanacağını söylemişti. Maliyet kur farkından dolayı 2.2 milyar lirayı buldu.

Murat Tabanlıoğlu, babası Hayati Tabanlıoğlu’nun izinden yürüdü, ekibiyle birlikte Taksim’e, İstanbul’a, Türkiye’ye ve Atatürk’ün adına yakışır bir kültür merkezi tasarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin gerçekleşmesinin yolunu açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Çınar Çavuş’un da aralarında bulunduğu ekibiyle projenin hızla tamamlanması için çaba harcadı.

Yeni Yapı ve Sembol İnşaat da, yeni AKM’nin bugüne yetişmesi için gece-gündüz çalıştı…

Yeni AKM, Bakan Ersoy’un dediği gibi dünyada ilk 10’a girdi…

Yeni AKM hayırlı, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…

Adı elbette AKM olacaktı

YENİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal, Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) yeni eklenen bölümün ara bölümündeki dış duvarda yer alan yazıya işaret etti:

- Dikkat edersen buradaki “Atatürk Kültür Merkezi” yazısı ilk zamanlardaki karakterin birebir aynısı. Çok da güzel duruyor.

Ardından ekledi:

- Bir ara yenilendiğinde “Atatürk Kültür Merkezi” adının değişeceği tartışmaları yapıldı. Adı başka ne olacaktı ki? Elbette “Atatürk Kültür Merkezi” olacaktı.

Kütüphanede 20 bin kitap var, müzisyenler için stüdyo da hazır

YENİ Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal, Genel Müdür Yardımcısı Samet Dibek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Çınar Çavuş’la birlikte AKM’ye yeni eklenen bölüme geçtik.

Çınar Çavuş, önce kütüphaneyi gösterdi:

- Burada şu anda 20 bin dolayında kitap var.

Ardında müzik aletleri sergisinin olduğu bölüme girdik, şu bilgiyi verdi:

- Bu bölümde profesyonel, çok iyi cihazlarla donatılmış bir müzik kayıt stüdyosu var. Müzisyenler burada uygun koşullarda kayıtlarını yapabilecekler.

Restoran, işletmecisinin belirlenmesini bekliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Çınar Çavuş, ticari mekanları işaret etti:

- Burası Kahve Dünyası’nın yeri. Karşısında Divan olacak. Ayrıca ara katta Vakko’nun cafe olarak hizmet vereceği bir yeri olacak.

En üst kattaki restoranı merak ettim, Naci Topsakal birlikte çıkıp fotoğraf çektirmeyi önerdi:

- Restoran olarak planlanan mekanda manzara müthiş.

Restoranın işletmecisini merak ettim, Çınar Çavuş yanıtladı:

- Bildiğim kadarıyla henüz belli değil. Sayın Bakanımız restoranın işletmeci seçimi konusunda çok titiz. Restoran 29 Ekim’deki açılış için hazır olamayacak.