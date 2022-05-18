‘Atatürk’ün adının hakkını vermek için çalışacağız

DİVAN Grubu CEO’su Murat Tomruk, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Taksim’de yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nde “Divan Brasserie Fuaye”yi açmak üzere yer kiraladıklarında önüne iki hedef koydu:

Burası Atatürk Kültür Merkezi. Muhteşem ismin hakkını vermek için çalışacağız.

Markamızın hakkını vereceğiz.

Yenilenen AKM’yi tasarlayan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın kapısını çaldı, Melkan Gürsel’le görüştü:

- AKM’de “Divan Brasserie Fuaye” açacağımız yeri çıplak haliyle, içi kaba inşaat şeklinde teslim aldık. İçini sizin tasarlamanızı istiyoruz. Burası imza bir proje. Ona göre davranmayı planlıyoruz.

İşe kolonlardan başlandı:

- Kolonların üzerine atılan betonu soyalım. Rüştü Usta ahşap dokusunu yansıtarak yeniden beton atsın.

Murat Tomruk, Divan Grubu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Galiba, Restoranlar ve Stadyumlar Direktörü Cem Doğan, Divan Grubu Şefi Giancarlo Gottardo’yla “Divan Fuaye”nin açılışında buluştuk.

Tomruk, kolonları işaret etti:

- Rüştü Usta, günde 50 santim beton dökerek kolonlara ahşap dokusunu yansıttı.

Mekanı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kaba inşaat haliyle kiraladıklarını bildirdi:

- Başka mimarlar ile çalışabilirdik. AKM’de imzası olan Tabanlıoğlu’nun ortağı Melkan Gürsel’le çalışmayı tercih ettik. İç tasarım projesi hazırlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a sunup onayını aldık.

“Divan Brassieri Fuaye”nin 655 metrekarelik alana sahip olduğunu kaydetti:

- Burada 220 kişiye hizmet verme kapasitemiz oluştu.

Kapalı mekandaki ağaçların canlı olduğunu bildirdi:

- “Bucida” adlı bu ağaçları Hollanda’dan ithal ettik. Araştırdık, “Bucida”nın kapalı mekanlarda en uygun ağaç olduğunu saptadık. O nedenle Hollanda’dan getirdik.

Kapalı mekanın ana duvarındaki tabloya dikkat çekti:

- Balkan Naci İslimyeli’nin eseri yerini hep koruyacak. Nisan ayında vefat eden sanatçımız keşke yaşasaydı, tablosunun önünde birkaç cümle söyleyebilseydi.

Ardından ekledi:

- “Divan Fuaye”nin sanat, tasarım, mimarlık, moda, gastronomi gibi disiplinlerin önde gelen isimlerinin, koleksiyonerler, küratörler ve sanatçıların uğrak noktası olmasını hedefliyoruz.

“Beyoğlu Kültür Yolu”nun dünyanın sayılı projelerinden biri olduğunu vurguladı:

- Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul’un medeniyet kimliğini, mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarabilmeyi amaçlıyor. Biz de AKM içerisinde yer alarak bu önemli amaca gastronomi alanında katkılarımızı sunuyoruz.

Divan Grubu’nun kuruluş yıllarına uzandı:

- Grubun temelleri 65 yıl önce Elmadağ’daki otelimizle atıldı. 17 otel, 2 rezidans, 121 fırın, 19 pastane, 19 restoran, 2 stadyum operasyonu, 3 ziyafet birimi, Çekmeköy Taşdelen’deki 15 bin metrekarelik çikolata, pasta, lokum, unlu mamüller fabrikamızla hizmet veriyoruz.

2 yıllık pandemi döneminde yeni ve iddialı yaklaşımla yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizdi:

- Bizi heyecanlandıran bu yatırımlarımızdan biri de “Divan Brasserie Fuaye” oldu.

AKM’de ana binaya eklenen yeni bölümde Kahve Dünyası, Vakko Patisserie ve Divan Brasserie Fuaye hizmet veriyor.

Çatı katındaki restoran bölümünü kiralayan Doğuş Grubu, yeni marka ve konsept için hazırlıklarını sürdürüyor.

Asıl fonksiyonunu bozmadan kurgulanan ticari birimler, kütüphane, sergi alanları, müzik stüdyosu gibi bölümler AKM’de sanat etkinlikleri dışında da canlılığı sağlayacak gibi görünüyor.

Antalya Talya 2023’te açılacak

DİVAN Grubu CEO’su Murat Tomruk, yatırımlarını anlatırken, yeni hizmete giren tesislerini anımsattı:

- Ankara’daki otelimizi açtık. Kuruçeşme Divan, yıllar süren yenileme sonrasında hizmete girdi.

Devam eden yatırımları arasında Antalya’daki Talya Oteli’nin yer aldığını belirtti:

- 7 katlı olan binayı tamamen yıktık. 5 katlı yeni bir bina planladık. İnşaatımız şu anda eksi 2 düzeyinde. Antalya Talya’yı 2023 yılında açmayı hedefliyoruz.

Antalya Talya Oteli’nin Koç Holding’in Kurucusu Vehbi Koç’un konaklamalarıyla öne çıktığını anımsattım, ekledi:

- Vehbi Bey, Antalya Talya Oteli’nde vefat etmişti.

1975 yılında hizmete giren ve Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli olan Talya, Mayıs 2013’te kapanmıştı. Koç Holding, Nisan 2021’de yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Divan Talya Oteli’nin 50 milyon dolarlık yatırımla yenileneceğini duyurmuştu.

İstanbul’da doluluk çok iyi, turist başına harcama 800 dolar

DİVAN Grubu CEO’su Murat Tomruk, cep telefonundan doluluklarını sürekli izlediği otelleri gösterdi:

- Elmadağ’daki otelimiz yüzde 100 doluluğu yakaladı. İstanbul’daki otellerin doluluk oranları iyileşti. Konaklama fiyatlar da Euro bazında tüzde 10-15 dolayında yükseldi.

Bodrum hariç, otellerinde yüzde 90-95 doluluğu yakaladıklarını belirtti:

- Bodrum’daki otelimizde doluluk henüz yüzde 78 dolayında. Orada da doluluğun turizm mevsiminin tam başlamasıyla artmasını bekliyoruz.

Yabancı turistlerin kişi başına harcamaları üzerinde durdu:

- Turistlerin kişi başına harcamasının 800 dolara çıktığını gözlemliyoruz. Bu yükseliş, turistlerin konaklama süresinin uzamasından kaynaklanıyor. Konaklama süresi uzadıkça harcamaları da buna bağlı olarak artıyor.