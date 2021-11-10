Atatürk’ün “İktisadi Zafer” öngörüsü

10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan Mustafa Kemal Atatürk bize sadece bir Cumhuriyet değil, Cumhuriyetin ayakta kalması için devrimlerle bir ulus inşa edilmesini sağladı.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından yeni bir ülke inşasına başlarken şöyle diyordu: “Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz. Az zamanda söner…”

Mustafa Kemal, ekonominin önemini ta o dönemler gördü ki, 1923’te Cumhuriyeti ilan etmeden önce İzmir İktisat Kongresi’ni gerçekleştirdi. Osmanlı’dan devraldığı ülkede 32 bin 991 işletmede toplam 70 bin işçi çalışıyordu. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Toplam ihracat 1.5 milyon, ithalat 86,9 milyon dolardı. 600 traktör, 15 bin 711 tarım makinesi vardı. 1927’de 13.8 milyon olan nüfusun okur-yazarlık oranı erkeklerde yüzde 17.3, kadınlarda yüzde 4.63 idi.

TBMM, önce saltanatı, sonra halifeliği kaldırdı. 1924’te yeni Anayasa kabul edildi. 1925’te tekke ve zaviyelerin tümü kapatıldı. 1926’da medeni kanun getirildi, 1928’de lâiklik ilkesi kabul edildi ve kadın hakları tanındı. Şapka ve kıyafet devrimi yapıldı, Batılı takvim ve saat ölçüleri hayata geçirildi. 1926’da Kabotaj Kanunu kabul edildi. 1928’de harf devrimi gerçekleşti. Osmanlı’nın şer’i esasa dayanan hemen tüm kurumlarına son verilirken, yeni Cumhuriyet reformları hayata geçirilip, yeni kurumlar oluşturuldu.

Cumhuriyetin 10. yılında, Nutuk‘ta Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyordu:

“Bahtiyarım ki, Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğacaktır.”

Bugün, Cumhuriyetin 100. yılına iki yıl kala, iktisadi zaferlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz ama moralimizi bozmayalım, laik bir ülke olarak birçok başarıya imza atabilecek değerlere ve insan gücüne sahibiz.

İnsanlarımızın son yıllarda artan Atatürk sevgisinin kaynağının onun daha iyi algılanması olduğuna inanıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle, saygıyla ve minnetle anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye’nin, Ata’nın 83. ölüm yıldönümünde ‘’orta gelir tuzağı‘’nda olması, çok üzücü değil mi?