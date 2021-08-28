Atatürk’ün kurduğu fuarda Atatürk projesi

Mesleğimiz gereği, onlarca ülkede yüzlerce fuara katılma şansımız oldu. Yılda bir kez, bazen de iki yılda bir düzenlenen fuarlarda, ürünler kadar sunuş tarzları da önemli. Küresel olmanın ilk adımlarından biri olan iletişimin güçlü bileşenlerinden olan bu tür organizasyonlarda firmalar aylar öncesinde hazırlıklarını yapar. Dikkat çekmek, müşteri çekmenin de ilk kuralıdır. Yönetimlerin de büyük destek gösterdiği fuar etkinliklerinde Türk şirketlerinin yurtdışında şova dayalı özel çalışmalarına pek şahit olamıyorduk. Oysa ABD, İtalya, Fransa, Japonya, hatta Çin gibi ülkelere ait şirketlerin stantlarında düzenlenen organizasyonlar kıskanılacak türden. Saat, otomotiv, teknoloji fuarları bunun en güzel örnekleri.

Bunları neden mi anlattım?

Çünkü son dönemlerde eşine az rastladığım bir çalışmaya denk geldim sosyal medyada. Twitter, Linkedin gibi platformlarda yoğun paylaşım alan, kendine has diliyle “trend topic” olan bir organizasyona imza atmış Türk mermer sektörünün öncü şirketlerinden Temmer Marble. ABD ve İngiltere’de de showroomları, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde de ofisleri bulunan Temmer’in İzmir’de düzenlenen mermer fuarında sunduğu Atatürk çalışmasına eminim denk gelmişsinizdir. 1927’de Atatürk’ün emriyle düzenlenen ve Türkiye’nin en köklü fuar etkinliğini yapan İzmir’de Atatürk bir anlamda yeniden doğdu. Anamorfoz denilen son dönemin sanat akımının en ünlü isimlerinden biri olan Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko’nun hazırladığı Atatürk Projesi, deyim yerindeyse fuarın da önüne geçti. Temmer Marble’ın Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya ile düzenlediği etkinliği konuştum. Çetinkaya, fikrin geçen yıl ortaya çıktığını, uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Çetinkaya, “Ağustos, Zaferler ayıdır bizim için. 100 yıl önce, tarihin en uzun meydan muharebesine sahne olan Sakarya, ülkemizin kurtuluş hikayesidir çünkü. 99 yıl önce, 30 Ağustos’ta ülkemizin kurtuluşu zafer ile resmileşti. Ülkemizin kuruluş hikayesi, kurtuluşla sonuçlandı. İşte bu iki başarının mimarı Mustafa Kemal Atatürk'e olan şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödemek adına, önemli bir çalışmayı hayata geçirmeye karar verdik” diye başladı söze Çetinkaya.

Kullanılan her eşya Mustafa Kemal ile ilgili

Patrik Prosko ile birlikte şehir şehir birlikte gezdiklerini, 3 aydır eşya topladıklarını anlatan Çetinkaya, “Temmer olarak, tarihi talihe çeviren Mustafa Kemal'in en önemli özelliğinin farklı dil, din ve etnik yapıya sahip çeşitliliğimizi birleştiren unsur olduğunu düşünerek, bu çalışma için düğmeye bastık.” diye anlatıyor çalışmayı. Çetinkaya’nın verdiği bilgilere göre Atatürk projesi tam 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Üç boyutlu bir enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak beliren çalışmada kullanılan parçaların bazıları ve Atatürk için taşıdığı anlamları ise şunlar: Şapka (Kıyafet Devrimi), Harfler (Harf Devrimi), T Cetveli (kendi eseri olan Geometri kitabı), Bakır cezve (kahveye olan tutkusu), Köstekli saat (cephede hayatını kurtaran saati temsil ediyor), Gramafon (müziğe olan ilgisi), kağnı arabası tekerleği (milli mücadelede halkın desteği), kitap (okuduğu yaklaşık 4 bin kitap), madalya, dürbün, divit kalem ve kalpak.

Türkiye, mermer ve doğaltaş açısından dünyanın en zengin ülkesi. En fazla çeşitlilik de Anadolu topraklarında. Türkiye'de halihazırda 80'in üzerinde değişik yapıda, 120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunuyor. Ancak ne yazık ki Türkiye, küresel mermer pazarının sadece üretici ülkesi olarak anılıyor. Oysa tasarımda öne çıkan ve pazarı kontrol eden İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler, Türkiye gibi çeşitlilik ve rezerve sahip değil. İşte orada da tasarım ve pazarlama devreye giriyor. Yani bir anlamda sanat…

Prosko'nun yaptığı Atatürk projesi 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Eserlerin tamamı Atatürk ile ilgili ve Kurtuluş mücadelesini anlatıyor.