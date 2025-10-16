Ateşkesin getirdikleri

Bundan tam iki sene önce Ha­mas’ın “Aksa Tu­fanı” saldırılarıyla başlayan süreç İsrail tarafından 67 binden fazla insanın katle­dilmesine yol açtı. Bu sayı gerçeği yan­sıtmıyor. Enkazın altından kalanlar ile kayıplar düşünüldü­ğünde katledilen insan sa­yısının çok daha fazla oldu­ğu görülecek. Nitekim BM Özel Raportörü Francesca Albanese, “Gazze’deki ger­çek ölü sayısı 680 bin olabi­lir” açıklaması yaptı.

İsrail, 21. Yüzyılda in­sanlığı ayaklar altına al­dı. Soykırıma imza attı. ABD’de İsrail’e verdiği destekle bu suçun büyük ortağı oldu. İnsanlar kon­for alanlarından mey­danlara inmeseler ve vic­danlarının sesini haykır­masalar, hala insanlık suçu işlenmeye devam edilirdi.

İnsanlık adına gelen büyük tepkiler ABD’yi İs­rail’i masaya oturtmaya zorladı. Trump’ın “Netan­yahu’yla konuştum. Ona de­dim ki: ‘İsrail dünyayla sa­vaşamaz Bibi. Dünyayla sa­vaşamazsınız” sözü bunu teyit ediyor. Türkiye, Mı­sır ve Katar’ın katkılarıyla ateşkes yapıldı.

Bakıyorum, ana tartışma ateşkes sonrası “kim ka­zandı?” sorusu oluyor. Sa­vaş insanlığın başına gele­bilecek en büyük felakettir. Dolayısıyla ilk sırada kaza­nan insanlık olmuştur.

İki yıl süren çatışmalar sonrası ortaya çıkan du­rum Filistin sorununun ge­leceğine yönelik bazı çıka­rımlar yapmamızı sağlıyor.

Her şeyden önce Filistin­lilerin topraklarından vaz­geçmeyeceği ve kendilerine karşı işlenen soykırıma bi­le yenilmeyecekleri görül­dü. Bu duruş Filistin’in ge­leceği için önemli. Keza bir devlet kurulacak ise onun için ölmeye hazır bir halkı olduğu tüm dünyada tescil­lenmiş oldu.

Hamas’a gelirsek. Ha­mas’ın İsrail’in yıkıcı saldı­rılarına rağmen Gazze’deki örgüt yapısını koruduğunu söylemek gerekir ki bu ko­ruma Filistin sorununda Hamas’ı lider kıldı. Daha da ötesi birçok Batılı ülke, “te­rörist örgüt” olarak kabul ettiği Hamas’ı, Filistin da­vasında muhatap almak zo­runda kaldı.

Hamas’ın yüzbinler­ce Filistinlinin hayatları­nı kaybetmesine rağmen kendi içerisinde bir kırıl­ma ile çözülme yaşamama­sı ve farklı Filistinli grup­lardan binlerce Filistinli mahkûmun serbest kalma­sını sağlaması Filistin da­vasının birleşmesinin de yolunu açtı. Filistinlilerin gözünde İsrail’e yenilme­yen bir “Hamas” var. Bu du­rum Hamas’a geniş bir halk desteği sağladı. Filistinliler tarafından sorunun çözü­münün ana unsuru olarak Hamas görülmeye başlandı.

Hamas, “Aksa Tufanı”y­la Filistin meselesini ye­niden dünya günde­minin merkezine ta­şıyarak son yıllarda neredeyse hiç konu­şulmayan “Filistin Devleti” konusunu tekrar ortaya çıkar­mayı başardı. Keza 2023 yılı sonrası Fi­listin’i devlet olarak tanıyan devletlerin çoğu büyük Avrupa ülkeleri oldu. Bu sayı 157’i buldu ki bu da dünyanın dörtte üçü demek.

Filistin adına önemli bir başarı da dünyada İsrail al­gısının değişmesi oldu. İs­rail, “halkı soykırıma uğ­rayan bir devletten, devleti soykırım yapan bir millet” olarak nitelendirilmeye başlandı. İsrail’in, yıllar­ca, milyonlarca dolar döke­rek yaptığı propaganda çö­pe gitti desek yanlış olmaz.

Tüm bunların yanında “Aksa Tufanı” sonrası yaşa­nanlar ve BM’nin tahminiy­le 700 bine yakın insanın kaybı, bir barış sağlanamaz ise Hamas üzerinden tar­tışmaya açılabilir. Hamas, sonuç alamayan bir “lider” haline gelebilir ki bu Filis­tinliler için yeni bir kırılma yaratacaktır. Diğer yandan eğer ateşkes Filistin devle­tinin yolunu açarsa, bu dev­letin yönetiminin ana un­suru Hamas olur.

İsrail aklanamaz

Ateşkesin sağlanması ve bu sayede gelecekte bir ba­rış ortamının ortaya çıka­rılması hiçbir zaman İsrail’i aklamaz. İsrail’in yaptıkla­rı Uluslararası Ceza Mah­kemesinin soykırım tanı­mının her kelimesini kap­samaktadır. Bu soykırıma imza atanlar insanlık adına hesap vermek zorundadır.