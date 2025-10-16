Ateşkesin getirdikleri
Bundan tam iki sene önce Hamas’ın “Aksa Tufanı” saldırılarıyla başlayan süreç İsrail tarafından 67 binden fazla insanın katledilmesine yol açtı. Bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Enkazın altından kalanlar ile kayıplar düşünüldüğünde katledilen insan sayısının çok daha fazla olduğu görülecek. Nitekim BM Özel Raportörü Francesca Albanese, “Gazze’deki gerçek ölü sayısı 680 bin olabilir” açıklaması yaptı.
İsrail, 21. Yüzyılda insanlığı ayaklar altına aldı. Soykırıma imza attı. ABD’de İsrail’e verdiği destekle bu suçun büyük ortağı oldu. İnsanlar konfor alanlarından meydanlara inmeseler ve vicdanlarının sesini haykırmasalar, hala insanlık suçu işlenmeye devam edilirdi.
İnsanlık adına gelen büyük tepkiler ABD’yi İsrail’i masaya oturtmaya zorladı. Trump’ın “Netanyahu’yla konuştum. Ona dedim ki: ‘İsrail dünyayla savaşamaz Bibi. Dünyayla savaşamazsınız” sözü bunu teyit ediyor. Türkiye, Mısır ve Katar’ın katkılarıyla ateşkes yapıldı.
Bakıyorum, ana tartışma ateşkes sonrası “kim kazandı?” sorusu oluyor. Savaş insanlığın başına gelebilecek en büyük felakettir. Dolayısıyla ilk sırada kazanan insanlık olmuştur.
İki yıl süren çatışmalar sonrası ortaya çıkan durum Filistin sorununun geleceğine yönelik bazı çıkarımlar yapmamızı sağlıyor.
Her şeyden önce Filistinlilerin topraklarından vazgeçmeyeceği ve kendilerine karşı işlenen soykırıma bile yenilmeyecekleri görüldü. Bu duruş Filistin’in geleceği için önemli. Keza bir devlet kurulacak ise onun için ölmeye hazır bir halkı olduğu tüm dünyada tescillenmiş oldu.
Hamas’a gelirsek. Hamas’ın İsrail’in yıkıcı saldırılarına rağmen Gazze’deki örgüt yapısını koruduğunu söylemek gerekir ki bu koruma Filistin sorununda Hamas’ı lider kıldı. Daha da ötesi birçok Batılı ülke, “terörist örgüt” olarak kabul ettiği Hamas’ı, Filistin davasında muhatap almak zorunda kaldı.
Hamas’ın yüzbinlerce Filistinlinin hayatlarını kaybetmesine rağmen kendi içerisinde bir kırılma ile çözülme yaşamaması ve farklı Filistinli gruplardan binlerce Filistinli mahkûmun serbest kalmasını sağlaması Filistin davasının birleşmesinin de yolunu açtı. Filistinlilerin gözünde İsrail’e yenilmeyen bir “Hamas” var. Bu durum Hamas’a geniş bir halk desteği sağladı. Filistinliler tarafından sorunun çözümünün ana unsuru olarak Hamas görülmeye başlandı.
Hamas, “Aksa Tufanı”yla Filistin meselesini yeniden dünya gündeminin merkezine taşıyarak son yıllarda neredeyse hiç konuşulmayan “Filistin Devleti” konusunu tekrar ortaya çıkarmayı başardı. Keza 2023 yılı sonrası Filistin’i devlet olarak tanıyan devletlerin çoğu büyük Avrupa ülkeleri oldu. Bu sayı 157’i buldu ki bu da dünyanın dörtte üçü demek.
Filistin adına önemli bir başarı da dünyada İsrail algısının değişmesi oldu. İsrail, “halkı soykırıma uğrayan bir devletten, devleti soykırım yapan bir millet” olarak nitelendirilmeye başlandı. İsrail’in, yıllarca, milyonlarca dolar dökerek yaptığı propaganda çöpe gitti desek yanlış olmaz.
Tüm bunların yanında “Aksa Tufanı” sonrası yaşananlar ve BM’nin tahminiyle 700 bine yakın insanın kaybı, bir barış sağlanamaz ise Hamas üzerinden tartışmaya açılabilir. Hamas, sonuç alamayan bir “lider” haline gelebilir ki bu Filistinliler için yeni bir kırılma yaratacaktır. Diğer yandan eğer ateşkes Filistin devletinin yolunu açarsa, bu devletin yönetiminin ana unsuru Hamas olur.
İsrail aklanamaz
Ateşkesin sağlanması ve bu sayede gelecekte bir barış ortamının ortaya çıkarılması hiçbir zaman İsrail’i aklamaz. İsrail’in yaptıkları Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırım tanımının her kelimesini kapsamaktadır. Bu soykırıma imza atanlar insanlık adına hesap vermek zorundadır.
