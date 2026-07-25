Atıktan zenginlik yaratmak: Endüstriyel simbiyoz

Yönetim Danışmanı METİN TABALU

Bazen bir liman, sadece gemilerin demir attığı yer olmaktan çıkar; geleceğin fabrikası, döngüsel ekonominin canlı kalbinin evi olur. Belçika’nın Anvers-Brugge Limanı tam da bunu yapıyor. Endüstriyel simbiyoz fikrinin özü basit: Firmalar coğrafi yakınlık avantajını kullanarak atık ısı, yan ürünler, su ve hatta uzmanlıklarını paylaşıyor.

2025-2026 itibarıyla Avru­pa’nın en büyük kimyasal kü­mesi Anvers-Brugge Limanı’n­da (Port of Antwerp-Bruges), Ye­ni Jenerasyon Bölgesi (NextGen District) adında 88 hektarlık – yaklaşık 110 futbol sahası büyük­lüğünde – bir alanda endüstriyel simbiyozu somutlaştırıyor. Bir firmanın atık ısısı veya yan ürü­nü, komşusunun hammaddesi oluyor. Su yeniden kullanılıyor, enerji ortak üretilip paylaşılıyor ve karbon emisyonları drama­tik biçimde düşüyor. “Al-üret-at” modeli yerini “tasarla-üret-dö­nüştür-ver” felsefesi alıyor.

Endüstriyel simbiyoz fikrinin özü basit: Firmalar coğrafi ya­kınlık avantajını kullanarak atık ısı, yan ürünler, su ve hatta uz­manlıklarını paylaşıyor. Doğa­daki mantar ile ağaç arasındaki o muhteşem simbiyoz ilişkisi­ne çok benziyor.

Danimarka’nın Kalundborg endüstriyel simbi­yozu 1970’lerden beri öncülük etse de Anvers-Brüj liman oto­ritesi “orkestra şefi” rolüyle bu modeli çok daha büyük ve dina­mik bir ölçeğe taşımış durumda. Yatırımlar kârlılık kriteri yanın­da, bu ekosistem içindeki sim­biyotik uyum potansiyeliyle de değerlendiriliyor. Liman yöneti­mi her projeyi “mevcut sanayiy­le malzeme, enerji ve su akışında sinerji yaratıyor mu?” diye ince­liyor. Sonuçlar çevre ve kârlılık lehine işliyor.

Avrupa’nın hidrojen talebini karşılamaya aday

Yeni Jenerasyon Bölgesi’nde­ki başarılı sonuçlar dikkat çeki­yor. Plug Power burada yılda 12 bin 500 ton yeşil hidrojen üre­tiyor; tesis tamamen yerel gü­neş ve rüzgâr enerjisiyle bes­leniyor ve Avrupa’nın hidrojen talebini karşılamaya aday. Eko­park’ın Waterkracht projesiyle saatte 3 bin metreküp proses ve soğutma suyu sağlanıyor; bu sa­yede yılda en az 20 milyar litre atık su yeniden değerlendirili­yor.

PureCycle, Avrupa’daki ilk polipropilen geri dönüşüm tesi­sini burada kurdu ve tam kapasi­teye ulaşıldığında yıllık 240 bin tona çıkmayı hedefliyor. Bolder Industries ise kullanım ömrü kalmamış lastiklerin kütle ola­rak yzüde 75’ini katı ve sıvı yeni ürünlere dönüştürüyor. Yedi çe­kirdek şirket aktif olarak faaliyet gösterirken, bu yıl yeni katılım­cılar da dahil olacak ve hepsi tek bir bölgede, birbirine entegre şe­kilde ilerleyecek.

Bu modelin ekonomik etki­si yadsınamaz. Liman genel ola­rak Belçika GSYİH’sına yak­laşık yüzde 4,5 oranda katkı­da bulunuyor, 20,8 milyar euro katma değer yaratıyor ve yakla­şık 162 bin kişiye istihdam sağ­lıyor. 2050 iklim-nötr hedefi de bu tür derin işbirlikleriyle adım adım gerçeğe dönüşüyor. AB Ye­şil Mutabakatının en somut ve başarılı uygulamalarından biri burada hayat buluyor: Maliyet­ler paylaşılıyor, riskler dağıtılı­yor, inovasyon hızı ve rekabet gü­cü artıyor. Firmalar tek başları­na yenilenebilir enerji veya atık arıtmasına yatırım yapmadan, simbiyoz sayesinde işi kolaylaş­tırıyorlar.

Türkiye’de İskenderun Körfezi pilot projesi öne çıkıyor

Endüstriyel Simbiyoz ve Eko- Park fikri ülkemize hiç de yaban­cı değil. 2011’den beri gündemde olan bu konuya dair Çevre, Şehir­cilik ve İklim Değişikliği Bakan­lığı’nın 2024 tarihli Endüstriyel Simbiyoz Kılavuzu’nda İskende­run Körfezi pilot projesi öne çı­kıyor. TTGV ve BTC Şirketi des­teğiyle yürütülen bu çalışmada 8 somut Simbiyoz projesi hayata geçirildi.

Sonuçlar oldukça etki­leyici: Yıllık 330 bin ton atık azal­tımı, 6 bin 500 ton su tasarrufu, 280 bin ton doğal kaynak ikame­si, 34 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu ve 37 bin ton karbon di­oksit emisyon azalması sağlandı. Yıllık net ekonomik kazanç 6,4 milyon ABD doları olurken, ya­tırımların geri ödeme süresi yal­nızca 1,1 yıl oldu. Proje aynı za­manda 21 yeni istihdam, 10 yeni ürün ve 6 yeni girişim doğurdu. Endüstriyel simbiyoz yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı za­manda son derece kârlı bir iş mo­deli oldu.

Bunun yanı sıra Bursa-Es­kişehir-Bilecik (BEBKA), Ak­saray, İzmir, OSTİM ve Kayse­ri gibi bölgelerde raporlar ve fi­zibilite çalışmaları hazır. Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2025-2028) endüstriyel simbiyoz açıkça teş­vik ediliyor. 2025 yılında Sha­rebox Projesi ile 73 firmada 336 kaynak analizi yapılarak 20 ye­ni Simbiyoz fırsatı tespit edildi. Kalkınma ajansları, KOSGEB ve OSBÜK gibi kurumlar da “Yeşil OSB” dönüşümünü sahipleni­yor. 2025’te yürürlüğe giren En­düstriyel Emisyonlar Yönetme­liği umut verici bir adım ama tek başına yeterli görünmüyor.

Uy­gulamalar hâlâ büyük ölçüde pi­lot ve rapor aşamasında ve yay­gınlaşma istenilen hızda değil. En önemli engeller arasında fir­maların ve özellikle KOBİ’lerin farkındalık ve eğitim eksikliği, mevzuat ve standartlardaki be­lirsizlikler (atığın ürün statüsü­ne dönüşümü ve sorumluluklar) altyapı ve koordinasyon eksikli­ği (ulusal veri tabanı ve dijital eş­leştirme platformunun olmayı­şı), firmalar arası güven sorunu ile üçüncü taraf aracı kurumla­rın yetersizliği, teşvik ve finans­man mekanizmalarının eksikliği yer alıyor.

Endüstriyel Eko-Park mode­li, sanayimiz için çok makul fır­satlar sunan bir model. Mevcut OSB’leri klasik üretim üslerin­den, simbiyotik ilişkilerin hâkim olduğu canlı ve akıllı ekosistem­lere dönüştürmek mümkün ve zorunlu hale çoktan geldi. Özel­likle limanlara yakın bölgelerde (Kocaeli, İzmir, Mersin, İstan­bul) veya sektör kümelenmele­rinin yüksek olduğu alanlarda (kimya, tekstil, otomotiv, gıda, metal) tasarlanacak Endüstriyel Eko-Parklar sadece atık yöneti­mini değil; su ve enerji döngüsü­nü, yenilenebilir enerji entegras­yonunu, dijital ikiz teknolojileri­ni ve ortak Ar-Ge merkezlerini de içerebilir. Ulusal düzeyde bir yol haritası, zorunlu Simbiyoz platformları, vergi indirimleri, yeşil finansman araçları ve Ar- Ge destekleriyle bu dönüşüm hızlanabilir.

Türkiye’nin mermer tozu, tekstil atığı, gıda posaları, metal cüruf gibi hacimli atık çeşitliliği bu model için bizleri daha fazla düşünmeye sevk ediyor. Atıkla­rını çözümleme ötesinde, bilime, yenilikçi ürünlere ve kâra dönüş­türen ekosistemler ayakta kala­cak. Umarız ki Türkiye’nin güç­lü sanayi altyapısı, girişimci ru­hu ve dinamik nüfusu bu büyük dönüşümü gerçekleştirir ve ge­lecek on yılda bir Türk Endüstri­yel Eko-Parkı, uluslararası plat­formlarda örnek gösterilir.