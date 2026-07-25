Atıktan zenginlik yaratmak: Endüstriyel simbiyoz
Yönetim Danışmanı METİN TABALU
Bazen bir liman, sadece gemilerin demir attığı yer olmaktan çıkar; geleceğin fabrikası, döngüsel ekonominin canlı kalbinin evi olur. Belçika’nın Anvers-Brugge Limanı tam da bunu yapıyor. Endüstriyel simbiyoz fikrinin özü basit: Firmalar coğrafi yakınlık avantajını kullanarak atık ısı, yan ürünler, su ve hatta uzmanlıklarını paylaşıyor.
2025-2026 itibarıyla Avrupa’nın en büyük kimyasal kümesi Anvers-Brugge Limanı’nda (Port of Antwerp-Bruges), Yeni Jenerasyon Bölgesi (NextGen District) adında 88 hektarlık – yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğünde – bir alanda endüstriyel simbiyozu somutlaştırıyor. Bir firmanın atık ısısı veya yan ürünü, komşusunun hammaddesi oluyor. Su yeniden kullanılıyor, enerji ortak üretilip paylaşılıyor ve karbon emisyonları dramatik biçimde düşüyor. “Al-üret-at” modeli yerini “tasarla-üret-dönüştür-ver” felsefesi alıyor.
Endüstriyel simbiyoz fikrinin özü basit: Firmalar coğrafi yakınlık avantajını kullanarak atık ısı, yan ürünler, su ve hatta uzmanlıklarını paylaşıyor. Doğadaki mantar ile ağaç arasındaki o muhteşem simbiyoz ilişkisine çok benziyor.
Danimarka’nın Kalundborg endüstriyel simbiyozu 1970’lerden beri öncülük etse de Anvers-Brüj liman otoritesi “orkestra şefi” rolüyle bu modeli çok daha büyük ve dinamik bir ölçeğe taşımış durumda. Yatırımlar kârlılık kriteri yanında, bu ekosistem içindeki simbiyotik uyum potansiyeliyle de değerlendiriliyor. Liman yönetimi her projeyi “mevcut sanayiyle malzeme, enerji ve su akışında sinerji yaratıyor mu?” diye inceliyor. Sonuçlar çevre ve kârlılık lehine işliyor.
Avrupa’nın hidrojen talebini karşılamaya aday
Yeni Jenerasyon Bölgesi’ndeki başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Plug Power burada yılda 12 bin 500 ton yeşil hidrojen üretiyor; tesis tamamen yerel güneş ve rüzgâr enerjisiyle besleniyor ve Avrupa’nın hidrojen talebini karşılamaya aday. Ekopark’ın Waterkracht projesiyle saatte 3 bin metreküp proses ve soğutma suyu sağlanıyor; bu sayede yılda en az 20 milyar litre atık su yeniden değerlendiriliyor.
PureCycle, Avrupa’daki ilk polipropilen geri dönüşüm tesisini burada kurdu ve tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 240 bin tona çıkmayı hedefliyor. Bolder Industries ise kullanım ömrü kalmamış lastiklerin kütle olarak yzüde 75’ini katı ve sıvı yeni ürünlere dönüştürüyor. Yedi çekirdek şirket aktif olarak faaliyet gösterirken, bu yıl yeni katılımcılar da dahil olacak ve hepsi tek bir bölgede, birbirine entegre şekilde ilerleyecek.
Bu modelin ekonomik etkisi yadsınamaz. Liman genel olarak Belçika GSYİH’sına yaklaşık yüzde 4,5 oranda katkıda bulunuyor, 20,8 milyar euro katma değer yaratıyor ve yaklaşık 162 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2050 iklim-nötr hedefi de bu tür derin işbirlikleriyle adım adım gerçeğe dönüşüyor. AB Yeşil Mutabakatının en somut ve başarılı uygulamalarından biri burada hayat buluyor: Maliyetler paylaşılıyor, riskler dağıtılıyor, inovasyon hızı ve rekabet gücü artıyor. Firmalar tek başlarına yenilenebilir enerji veya atık arıtmasına yatırım yapmadan, simbiyoz sayesinde işi kolaylaştırıyorlar.
Türkiye’de İskenderun Körfezi pilot projesi öne çıkıyor
Endüstriyel Simbiyoz ve Eko- Park fikri ülkemize hiç de yabancı değil. 2011’den beri gündemde olan bu konuya dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 tarihli Endüstriyel Simbiyoz Kılavuzu’nda İskenderun Körfezi pilot projesi öne çıkıyor. TTGV ve BTC Şirketi desteğiyle yürütülen bu çalışmada 8 somut Simbiyoz projesi hayata geçirildi.
Sonuçlar oldukça etkileyici: Yıllık 330 bin ton atık azaltımı, 6 bin 500 ton su tasarrufu, 280 bin ton doğal kaynak ikamesi, 34 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu ve 37 bin ton karbon dioksit emisyon azalması sağlandı. Yıllık net ekonomik kazanç 6,4 milyon ABD doları olurken, yatırımların geri ödeme süresi yalnızca 1,1 yıl oldu. Proje aynı zamanda 21 yeni istihdam, 10 yeni ürün ve 6 yeni girişim doğurdu. Endüstriyel simbiyoz yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı zamanda son derece kârlı bir iş modeli oldu.
Bunun yanı sıra Bursa-Eskişehir-Bilecik (BEBKA), Aksaray, İzmir, OSTİM ve Kayseri gibi bölgelerde raporlar ve fizibilite çalışmaları hazır. Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2025-2028) endüstriyel simbiyoz açıkça teşvik ediliyor. 2025 yılında Sharebox Projesi ile 73 firmada 336 kaynak analizi yapılarak 20 yeni Simbiyoz fırsatı tespit edildi. Kalkınma ajansları, KOSGEB ve OSBÜK gibi kurumlar da “Yeşil OSB” dönüşümünü sahipleniyor. 2025’te yürürlüğe giren Endüstriyel Emisyonlar Yönetmeliği umut verici bir adım ama tek başına yeterli görünmüyor.
Uygulamalar hâlâ büyük ölçüde pilot ve rapor aşamasında ve yaygınlaşma istenilen hızda değil. En önemli engeller arasında firmaların ve özellikle KOBİ’lerin farkındalık ve eğitim eksikliği, mevzuat ve standartlardaki belirsizlikler (atığın ürün statüsüne dönüşümü ve sorumluluklar) altyapı ve koordinasyon eksikliği (ulusal veri tabanı ve dijital eşleştirme platformunun olmayışı), firmalar arası güven sorunu ile üçüncü taraf aracı kurumların yetersizliği, teşvik ve finansman mekanizmalarının eksikliği yer alıyor.
Endüstriyel Eko-Park modeli, sanayimiz için çok makul fırsatlar sunan bir model. Mevcut OSB’leri klasik üretim üslerinden, simbiyotik ilişkilerin hâkim olduğu canlı ve akıllı ekosistemlere dönüştürmek mümkün ve zorunlu hale çoktan geldi. Özellikle limanlara yakın bölgelerde (Kocaeli, İzmir, Mersin, İstanbul) veya sektör kümelenmelerinin yüksek olduğu alanlarda (kimya, tekstil, otomotiv, gıda, metal) tasarlanacak Endüstriyel Eko-Parklar sadece atık yönetimini değil; su ve enerji döngüsünü, yenilenebilir enerji entegrasyonunu, dijital ikiz teknolojilerini ve ortak Ar-Ge merkezlerini de içerebilir. Ulusal düzeyde bir yol haritası, zorunlu Simbiyoz platformları, vergi indirimleri, yeşil finansman araçları ve Ar- Ge destekleriyle bu dönüşüm hızlanabilir.
Türkiye’nin mermer tozu, tekstil atığı, gıda posaları, metal cüruf gibi hacimli atık çeşitliliği bu model için bizleri daha fazla düşünmeye sevk ediyor. Atıklarını çözümleme ötesinde, bilime, yenilikçi ürünlere ve kâra dönüştüren ekosistemler ayakta kalacak. Umarız ki Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, girişimci ruhu ve dinamik nüfusu bu büyük dönüşümü gerçekleştirir ve gelecek on yılda bir Türk Endüstriyel Eko-Parkı, uluslararası platformlarda örnek gösterilir.
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