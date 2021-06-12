Atıl bir havalimanı: Hellinikon Projesi

Yunanistan’da en büyük atıl yatırım nedir diye sorulsa, şüphesiz tek paydada verilecek cevap Hellinikon Havalimanı olur. 2004 Atina Olimpiyatları sonrası atıl durumda kalan, 6.2 milyon metrekare alana sahip havalimanı bölgesinin tekrar canlandırılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla belirli dönemlerde yatırımcı adayları ile görüşmeler yapılsa da özellikle 2008 yılında başlayan kriz sonrası tüm çalışmalar durduruldu. 2018 yılında ise ilk izlenimleri görülen toparlanma sürecinde bu makro yatırıma ne olacağı konusu tekrar gündeme gelmeye başladı.

Atina’nın güneyinde yer alan bu eski uluslararası havalimanı, 2. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın savaşa girmesinden 2 yıl önce, 1938’de faaliyetine başladı. Nazi Almanyası’nın ülkeyi işgali sonrası Luftwaffe’ler için kullanılmış olan Hellinikon, 1938-2001 yılları arasında Yunanistan’ın en büyük havalimanıydı. 1990’larda yıllık 10 milyon misafirin ağırlandığı Hellinikon’da, 20. yüzyılın sonlarına doğru ülkenin dinamik turizm ihtiyaçlarının karşılanamamasına nedeniyle yeni bir havalimanı ihtiyacına gidildi ve Eleftherios Venizelos Havalimanı 2001 yılında faaliyete geçti. Yeni yatırım ile Atina’da uluslararası havalimanı anlamında ilk durak Venizelos Havalimanı’nın olması nedeniyle Hellinikon’a ihtiyaç duyulmadı. 2004 yılında son kez podyumda olan havalimanı, 2004 Atina Olimpiyatları’na evsahipliği yaptı ve organizasyon sonrası atıl kalmaya devam etti, 2008 krizi ile birlikte ise iyice unutuldu. Olimpiyatlar sonrası Yunanistan’da birçok yapının kaderi olduğu gibi bu alan da yıllarca atıl kaldı, bölgeye özgü herhangi bir vizyon da geliştirilmedi.

Bu bölgenin tekrar değerlendirilmesine yönelik bir projenin Yunan hükümeti ve ekonomisi için oldukça önemli olduğu bir gerçek. Uzun zamandır beklenen projenin hayata geçiş süreci ise oldukça sancılı oldu: kriz döneminde, 2011 yılında Yunan hükümeti gelir beklentisi hedefiyle bu alanın değerlendirilmesine yönelik ihale başarılı olmadı. 2014 yılında Samaras’ın koalisyon hükümeti ülkede gayrimenkul yatırım ve yönetim alanında faaliyet gösteren Lamda firması ile anlaşmaya vardı. Ancak Tsipras hükümetinin 2015 yılında iktidara gelmesi ile proje iptal oldu: Tsipras, 2014 yılında imzalanan anlaşmada iyileştirme talep ederek daha yeşil, daha geniş ve açık alanlar istedi ve 2016 yılı yazında bu talepler de karşılanacak şekilde yazında firma ile sözleşme imzalandı.

Fikir vermesi açısından, Monako’nun 3 katı büyüklüğünde olan bu alanda planlanan yatırım ile 21. yüzyıl Atina’sının çehresinin değiştirilmesi hedefleniyor. Yatırımda marina alanında bir rezidans, alışveriş merkezi ve otel ile birlikte ofis kuleleri – toplam 6 gökdelen – inşası planlanıyor. Yatırım planında 1 km uzunluğunda kamuya açık plaja erişim, yüksek teknolojiye sahip akvaryum, yat marina, metropolit park, havacılık müzesi, kafe-restoranlar, oteller, tematik alanlar ve metro ve tramvay erişimi yer almaktadır. Lamda firmasının büyük bir kompleks ile hem iş hem de serbest zamanların değerlendirileceği bir alana dönüştürmek istediği yatırımın toplam maliyeti 8 milyar €, başka bir deyişle yatırım Yunanistan’ın tüm GSYH’sının %2,4’üne katkı sağlamaktadır. İnşaat sürecinde toplam 10.000 iş imkanının yaratılması, faaliyetler başladığında ise istihdamın 75.000’e çıkması hedefleniyor. Beklenti olarak proje plan ve uygulama süresince hedeflenen 14 milyar € vergi gelirinin de ekonomiye önemli bir katkı sağlaması öngörülüyor. 2021 yılında altyapı çalışmalarının başlaması planlandığı yatırımda, Lamda ilk 5 yıl için 2 milyar € harcamayı ve toplam 25 yıl yatırım süresi hesaplıyor.

Ülke gündeminde 2014 yılından itibaren dönem dönem konu olan projede halen sahada somut adımlar atılamadı. Proje uygulama alanının büyüklüğünün bakanlıklar, yerel ve ulusal yönetimler, arkeolojik konseyler, belediyelerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılması nedeniyle bürokratik süreçlerin uzun sürmesi bekleniyor. Seçim kampanyası olarak atıl duran yatırımların canlandırılmasını hedefleyen Yeni Demokrasi Partisi, iktidara gelmesi sonrası özellikle bu çalışmayı hızlandırmak istiyor. Mitsotakis, Syriza partisinin tüm bu görüşme ve yatırım planlama sürecini yavaş tutmasını da halen eleştirmektedir. Covid-19 pandemisi nedeniyle adımlar halen yavaş atılıyor; firma tarafından yapılan açıklamada 2020 yılında planlanan ilk çalışmaların 2021 yılı içerisinde başlamasının beklendiği belirtiliyor.

Güney Avrupa’nın en büyük yatırımlarından biri olarak görülen bu yatırımda sadece Atina değil, tüm ülkenin değişimine yönelik önemli bir beklenti söz konusu. Başbakan Mitsotakis proje ile ilgili olarak Akdeniz’deki en büyük kıyı parklarından birinin inşa edileceğini ifade ederken, ekolojik yönü ve modern yapısı ile projenin Yunanistan için yeni bir başlangıcı sembolize ettiğini belirtiyor. Bir yatırımdan çok prestiji temsil eden projenin yıl içerisinde başlaması oldukça önemli: ekonomik krizden sıyrılan Yunanistan’ın pandemi krizi sonrası toparlanma sürecinde işlerin yolunda olduğunu gösterecek ibarelerden biri de bu yatırım. Benzer birçok makro atıl alana sahip ülkede Hellinikon, başlaması ile birlikte kriz(ler) sonrası ekonomik kalkınmadaki en güçlü somut yatırımlardan biri olabilir.