Atıl telefonlar hayat kurtaracak!

Geçmiş zaman değil, daha geçen hafta; gece saat 23:00’te acil yardım hattımıza bir telefon geldi. Beni kurtarın diyordu. Neredesin diye sorduk. Konum at dedik. Nerede olduğumu bilmiyorum, deniz sesi geliyor, İstanbul’dayım dedi. Semtini bilmiyor, konum atamıyor. Sinyal izlendi, 33 dakika sonra kadına ulaşabildik. Hayattaydı, ama bu kez şanslıydı…”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü’nün sözleri bunlar. Anlattığı hemen her gün, her hangi bir saatte aldıkları bir çağrı sonrasında yaşadıklarına örnekti. Bu örneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun, Sabancı Vakfı ve Teknosa işbirliğiyle hayata geçirdiği teknoloji projesinin amacını anlatmak için verdi Güllü. “Türkiye’de COVID-19 döneminde kadın yoksunluğunun boyutları daha da arttı. Kadına şiddet, ölümler her zamankinden fazla. Bu kadınların ellerinde teknolojik imkanlar yok. Akıllı telefonlar yok. Eşitlikçi bir çözüm getirmek için projeyi tasarladık” diyen Güllü’nün bu çağrısı, Sabancı Vakfı ve Teknosa tarafından hemen yanıt bulmuş. Güllü, proje ile ilk etapta 5 bin kadına akıllı telefon ulaştırılması hedefini koyduklarını belirtiyor

‘Kadın İçin Teknoloji’ diyoruz

Canan Güllü’nün çağrısıyla başlayan projenin özeti şu: Madem ortada kadınların teknolojik imkanlara erişim sıkıntısı var ve bu hayati bir değer taşıyor, çekmecelerde atıl duran telefonlar bir işe yarasın. Bu telefonlar projeye bağışlansın. Teknosa bunları alıp yenilesin, içine bir acil kurtarma aplikasyonu konularak kadınlara verilsin. Bu telefonu kullanan kadınlar da ihtiyaç halinde kurtarma ekiplerini alarma geçirsin.

Yani her evde dört bir yana dağılmış çalışır vaziyette ama kullanılmayan telefonlar tozlu raflardan çıkıp hayat kurtarsın. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “TKDF’den gelen bu çağrı bizi çok mutlu etti. Böyle bir katkı sunma fırsatı bulduğumuz için mutlu olduk ve hemen kolları sıvadık. Çünkü biz zaten Kadın İçin Teknoloji mottosuyla yıllardır imkanlarımızı kadının güçlenmesi yolunda kullanıyoruz” diyor.

“Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma” mottosuyla yola çıkılan proje kapsamında, bağışçılar kullanmadıkları akıllı telefonlarını Teknosa’ya ulaştırıyorlar. Gürcan, mağazalara getirilemeyen telefonları, Teknosa Çağrı Merkezi’nin (0 850 222 55 99) aranması üzerine evlerden de alabildiklerinin altını çiziyor. Ve projenin süresiyle ilgili de şu bilgileri veriyor: “Bu bir kampanya değil. Şu kadar sayıya ulaştıktan sonra bitsin demiyoruz. Bu, ihtiyaç olduğu sürece, kadınların artık böyle bir gereksinimi kalmayana kadar devam edebilir.”

Güler Sabancı ‘Biz bunu yapabiliriz’ dedi

Projenin ortaklarından Sabancı Vakfı’nın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’a göre kadının evdeki yükünün çok fazla arttığı pandemi döneminde şiddeti önlemek için dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç var. Safkan, bu dayanışmaya örnek olacak telefon projesinin de böyle bir dayanışma fi kriyle başladığını belirtiyor: “Kadınların pandemide gördükleri etkiyi ortaya koymak üzere geçen yıl 30 Haziran’da 29 kadın örgütünün katıldığı bir toplantı yaptık. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Güler Sabancı da bizzat katıldı. O toplantıda Canan Hanım (Güllü) kadınların telefon ihtiyacını anlattı. Güler Hanım hemen beni arayıp ‘Biz bunu yapabiliriz. Teknosa ve iş ortakları ile böyle bir çalışma yürütülebilir’ dedi. O çok sesli ortamda önemli bir dayanışmanın temelini attık.