Atilla İlhan: Bir şairden çok fazlası…

Gençlik dönemimizde şiirleri ve romanlarına tutku ile bağlandığımız, 60’ın üzerinde eser vermiş olan Atilla İlhan, önemli bir düşünce adamıdır.

1925’te İzmir’de dünyaya geldi. Şiire meraklı bir çocuk olarak yetişti. İzmir Atatürk Lisesi’nde okurken kız arkadaşına Nazım Hikmet şiiri yazıp yakalanınca, tutuklanıp okuldan uzaklaştırıldı, hapis yattı. Liseyi 1946’da bitirdi. İlk şiiri 1941’de Yeni Edebiyat Dergisi’nde yayımlandı. 1946 yılında Nevin Yıldız takma adıyla yazdığı şiir CHP Şiir Yarışması’nda ikincilik aldı. Genç, Yeni Nesil, Varlık, Aile, Hukuklar, Mavi, Yeditepe gibi dergilerde şiirleri yayımlandı.

İlk şiir kitabı “Duvar”, 1948’de basıldı. 1949 yılında gittiği Paris’te 6 yıl yaşadı, Fransızca ve Marksizm’i öğrendi. Sinema eleştirileri yazdı. Ali Kaptanoğlu adıyla 15 senaryo yazdı. 1960’ta tekrar Paris’e gitti, “Zenciler Birbirine Benzemez” ve “Kurtlar Sofrası” romanlarını yazdı. “Ben Sana Mecburum” ile “Belençe” şiir kitapları bu dönem yayımlandı.

İzmir’e geçti, 8 yıl Ege’nin muhalif sesi Demokrat İzmir gazetesinde başyazarlık ve genel yayın yönetmenliği yaptı. 1973’te Bile yayınevinde danışmanlık için Ankara’ya taşındı. Yeni Ortam’da köşe yazıları yazdı. 1981’de İstanbul’a döndü, Milliyet gazetesinde yazılara başladı. 1996’dan itibaren vefat ettiği 2005 yılına dek Cumhuriyet’te yazıları yayımlandı.

Türkiye’de tv yayınları başlayınca, televizyon dizi senaryoları yazmaya başladı. “Sekiz Sütuna Manşet”, “Kartallar Yüksek Uçar”, “Yarın Artık Bugündür” gibi TV dizileri yankı uyandırdı.

‘’Zaman İçinde Yolculuk’’ adlı sohbet programları yaptı. ‘’Tutuklunun Günlüğü’’ ile TDK Ödülü kazandı. ‘’Sırtlan Payı’’ romanıyla Yunus Nadi Roman ödülü aldı. 1991’de Devlet Sanatçısı seçildi.

Yayınlanmış 12 şiir kitabı, 13 romanı, 1 öykü, 1 gezi kitabı, ‘’Hangi’’ dizisinde yayınlanmış 7 kitabı, ‘’Atilla İlhan’ın Defterleri ‘’serisinde 11 kitabı, ‘’Cumhuriyet Söyleşileri’’ olarak 5 kitabı vardır.

2005’te 80 yaşında vefat etti. Atilla İlhan, gençlik dönemimizde şiirleri ve romanlarına tutku ile bağlandığımız bir yazardı. Zaman zaman evinde ve Divan Pastanesi’ndeki “geleneksel köşesi”nde sohbet ettim, ondan çok şeyler öğrendim.

Saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İngiltere’de Sunak‘ın başbakanlığındaki kabine, aynı çıkmaz sokak politikasında ısrarlı gözüküyor.