ATS kapı açtı, 29 milyar dolarlık ABD pazarına ‘yumuşak güç’le gireriz

AKBANK’ın 16 yıldır ana sponsoru olduğu Contemporary İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Tersane İstanbul”daki “Çağdaş Sanat Fuarı”nın ardından dünya sanat pazarını gözden geçirdi:

- 2019 verilerine göre dünya sanat pazarının toplam hacmi 65-70 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Sanat pazarında ABD’nin en büyük oyuncu olduğunu irdeledi:

- Dünya sanat pazarında yüzde 42 payla, yani 2019 verileriyle 29 milyar dolarla ABD en büyük oyuncu. ABD’yi yüzde 21-22 paylarla Çin ve İngiltere izliyor.

New York’un uluslararası sanatın merkezi konumunda olduğuna odaklandı:

- Pandemi tam bitmese de ABD sanat pazarı çok hızlı toparlandı. Şu anda pazar 2019 rakamlarının üzerine çıkmış bulunuyor.

Güreli bunları düşünürken, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın 2020 yılında Eş Başkanlık görevini üstlendiği The American Turkish Society’nin (ATS-Amerikan Türk Cemiyeti) 26 Ekim 2021’deki “Mica-Ahmet Ertegün Onur Gecesi” gündeme geldi.

Contemporary İstanbul olarak New York’ta gerçekleşen “Armory” ve “Frieze New York” gibi fuarlar döneminde 2011 yılından beri çeşitli davetler yaptıklarını anımsadı:

- Contemporary İstanbul’un ilk günden beri ana sponsoru olan Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in ATS Eş Başkanlığı görevine seçilmesi, New York’ta daha geniş katılımlı tanıtım yapmamıza kapı açıyor.

ATS Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle New York’ta Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen Contemporary İstanbul buluşması ve ATS’nin “Mica-Ahmet Ertegün Onur Gecesi”ne katıldım.

Ali Güreli, Contemporary İstanbul’un New York buluşmasında söze şöyle girdi:

- ATS’nin diğer Eş Başkanı Michael Roberts, HSBC ABD’nin Yönetim Kurulu Başkanı. Bu güçlü üst yönetimle birlikte Contemporary İstanbul’un ABD’de ileriki dönemlerde de birlikte birçok etkinliğe ev sahipliği yapması olanağı son derece önemlidir.

Buluşmanın diğer destekçilerine de işaret etti:

- Bu buluşmaya ayrıca CI Danışma Üst Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Oktay Duran ve Ahu Serter Büyükkuşoğlu da destek oldu. Hedefimiz bu pazarda etkin olmak, gözlerin İstanbul’a dönmesini sağlamak.

ABD’deki koleksiyoner ve galerilerin İstanbul’a ilgilerini artırmaya çalışacaklarını belirtti:

- Contemporary İstanbul Vakfı ile başta New York olmak üzere ABD’de müzelerle, ilgili kurumlarla ortak programlar planlamak istiyoruz.

Ardından ekledi:

- Türk çağdaş sanatı ve sanatçısının tanınması, daha fazla etkinlik gerçekleştirilmesi, ABD’li galerilerin Türk sanatçıları bünyelerine almaları, fuarlara katılımları, müze ve kurum koleksiyonlarına eserlerinin girmesi orta ve uzun dönemde hedefimizdir.

Şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye’nin hızla sahiplenmesi, öne çıkarılması gereken “yumuşak gücü” sanat ve kültürün öne çıkması, diğer ülkelerle bir araya gelinip kalıcı ve yakın işbirliklerinin kurulduğu ortamların çok dikkatli planlanması ile mümkündür.

ABD’deki etkinliklerinin süreceğini bildirdi:

- ABD’deki etkinliklerimiz Aralık 2021’deki Art Basel Miami ile devam edecek. Ayrıca Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin de hedeflerimiz arasında yer alıyor. İran, Mısır, İsrail, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkeleri de 17’inci Contemporary İstanbul’da buluşturmak istiyoruz.

Contemporary İstanbul’un hedeflediği yolculukta şirketlerin, kurumların, iş dünyasının desteğine ihtiyacı olduğu mesajıyla sözlerini noktaladı:

- TGA ve THY’nin yanısıra iş dünyasının önde gelen kurumlarıyla birlikte planlama yapmamız gerekiyor.

Suzan Sabancı Dinçer’in ATS Eş Başkanlığı, Contemporary İstanbul için New York’ta önemli tanıtım fırsatı yaratmış görünüyor.

Türkiye-ABD arasında ‘sanat köprüsü’ kurmak için eşsiz fırsat yakaladık

THE American Turkish Society (ATS) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, ATS’nin ana hedeflerinden birine işaret etti:

- Sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren New York buluşması, ATS’nin ana hedeflerinden biri olan Türkiye ve ABD arasında sanat yoluyla köprü kurmak için eşsiz bir fırsat oldu.

Contemporary İstanbul’un Türkiye’nin tanıtımına katkısı üzerinde durdu:

- Contemporary İstanbul için Türkiye’ye gelen uluslararası sanatçı, sanatsever ve koleksiyonerler, çok etkileniyor, Türkiye’nin elçisi oluyor. Bu elçilerin sayısını artırmalıyız.

Contemporary İstanbul için önümüzdeki yıllarda da ABD’deki etkinliklerinin süreceğini bildirdi:

- Sadece New York’la kalmayıp Contemporary İstanbul’u ABD’nin diğer büyük sanat merkezlerine de taşıyacağız. Amerikalı koleksiyonerlere Türk çağdaş sanat piyasasının geldiği noktayı anlatmaya, ülkemizin iyi ve doğru tanıtımını yapmaya devam edeceğiz.

Neuro Weave Halı’yı sergiledi

THE American Turkish Society (ATS) Eş Başkanları Suzan Sabancı Dinçer ve Michael Roberts ile Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin ev sahipliğindeki buluşmada ABD’de yaşayan sanatçımız Güvenç Özel’in halı motiflerini yapay zeka ile kodlayarak ürettiği eseri “Neuro Weave Halı”sı sergilendi.

Güvenç Özel’in “Neuro Wave Halı”sı, yapay zeka aracılığıyla tasarlanan dünyadaki ilk endüstriyel tasarım objeleri arasına girdi. Buluşmada Güvenç Özel’in eseriyle ilgili çalışması şöyle özetlendi:

- Özel, makine öğrenmesi üzerinden arşiv belleği mantığıyla çalışıyor, halı üretici algoritması, geleneği yenilikle birleştiriyor.

Özel’in “Neuro Weave Halı” koleksiyonunu Kasım 2021’de satışa çıkaracağı belirtildi:

- Neuro Weave Halı’yı alan sadece fiziksel halıya sahip olmakla kalmayacak. Aynı zamanda tasarımın yapay zekadan bir NFT olarak dijital çıktısına da sahip olacak.