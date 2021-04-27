Avdagiç’ten üyeleri için iki istek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 400 bin üyesinden aldığı geri bildirimlerle ekonomi yönetimine sesleniyor. Bankalara olan kredi ödemelerinin 6 ay ötelenmesini talep ediyor, KGF destekli 6 ay ödemesiz can suyunun hayata geçirilmesini istiyor.

400 bini aşkın üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç üyelerinden aldığı bildirimlere dayanarak COVID-19 döneminde artan olumsuzluklardan etkilenen üyelerinin iki isteğini dile getirdi. Bunlardan biri, kredi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi, diğeri Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir can suyu kredisi olanağının hayata geçirilmesi…

Avdagiç, Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) uzatılmasının üyelerine moral olduğunu bu üç aylık dönemde reel sektörün planlama yapması için olumlu katkı sağladığını da kaydetti.

İTO Başkanı, hizmetler sektöründe turizm, yeme içme, yolcu taşımacılığı, eğlence, perakende mağazacılık alanlarında salgının sürmesi nedeniyle hala yoğun kısıtlamaların olduğunu belirterek, “Birçok işletmemiz salgın süresince geçmişteki cirolarından uzak kaldılar. Bu sektörlerimiz devam eden kredi ödemelerini yapmak, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek aynı anda işletme sermayelerini karşılamak ve istihdamı korumak zorundalar” açıklamasını yapıyor.

Avdagiç, üyelerinden aldığı geri bildirimlere dayalı olarak iki ayaklı bir öneriyi dile getirerek şunları söylüyor: “Banka kredilerinde salgın dönemi kısıtlamaları oldu. Sektörlerimiz bundan yoğun bir şekilde etkilendiler. Yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Bunlardan birincisi 6 ay süreyle kredi ödemelerinin ertelenmesi. Halihazırda kredi ödemelerinde zorlanan firmaların taksitlerinde öteleme ve yeniden yapılandırılmaya gidilmesi yararlı olur.

İkincisi, en az 6 ay geri ödemesiz KGF destekli yeni kredi olanağı sunulmalıdır. Bu iki ayaklı yeni destekler reel sektörü rahatlatıp taze güç verecektir.”

İTO Başkanı’na göre “İçinden geçtiğimiz dönemi en az hasarla atlatmamız için bu iki destek en önemli ayaklar olacak.’’

Ekonomi yönetiminin; eli taşın altında olan, zorluklarla mücadele edenlerin çözüm önerilerini bir an önce ele alması gerektiğine inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

İTO’nun talebiyle kira ödemelerini koşullu ertelemesinin yeni Torba Yasa’da yer alması, ticari kesime nefes aldıracak.