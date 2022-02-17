Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin ile iş etiğini konuştuk…

Başkan Kuleyin Vakfın iş- yönetim etiğine bakış açılarını şu sözleriyle anlatıyor: “TOSYÖV 2015 yılından bu yana Avrupa İş Etiği Ağının Türkiye’deki faaliyetlerine destek veren bir vakıftır.

Kuruluş itibari ile ülkemizde küçük ve orta ölçekli girişimciliği, işletme yöneticiliğini desteklemek amacıyla kurulmuş olan vakfımız kurulduğu günden beri girişimciliğin ancak etik değerlerle yapılırsa hem yatırımcılara hem de ülkeye katkı sağlayabileceği inancını korumuştur.

Bu nedenle de vakıf olarak Türkiye’de iş etiğine ilişkin faaliyetler hep ilgi alanımızda oldu.

Avrupa İş Etiği Ağı (EBEN) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Mahmut Arslan’ın Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 2000’lerin başında başlattığı akademik faaliyetleri de bu amaçla destekledik ve 2015 yılında EBEN’in İstanbul’da yaptığı uluslararası etik kongresine de katkı sunduk.

Avrupa İş Etiği Ağı Avrupa’nın birçok ülkesinde şubesi olan ve 1980 lerde kurulmuş bir akademik organizasyon ve iş etiği alanında dünyanın en büyük ve en etkili şemsiye örgütü.

Bu örgütün akademik araştırma faaliyetleri Hacettepe Üniversitesi’nde sürerken 2015 yılından sonra biz de eğitsel ve idari konularda destek vermeye başladık. TOSYÖV olarak EBEN’i Asya ve Türk dünyasına genişletecek bir girişimle vakfımız bünyesinde Avrasya Liderlik ve Etik Enstitüsü “TOSYÖV-ALEN’’i kurduk.

ALEN müdürlüğünü halen EBEN Türkiye Başkanı Prof. Dr. Mahmut Arslan yürütmektedir.

Mahmut hocamız;

2002 yılında bu yana Avrupa İş Etiği Örgütü’nün Türkiye branşının kurucusu ve başkanıdır.

Profesör Arslan 2003 yılından beri Avrupa İş Etiği Ağı’nın (EBEN) Türkiye başkanlığını yürütmektedir. Kendisi bu saygın bilimsel örgütün iki uluslararası kongresini ülkemizde 2008 ve 2015 yıllarında organize etmiştir.

Türkçede iş etiği alanında yayınlanan ilk ve kapsamlı ders kitaplarının yazarıdır.

Bu alanın en önemli yayını olan Journal of Business Ethics dergisinin hakemleri ve misafir editörleri arasındadır.

Türk savunma sanayisinin en önemli ve büyük firmalarına iş etiği danışmanlığı yapmıştır.

Bu alanda birçok makale ve kitabın da yazarıdır.

Prof. Arslan özellikle dinin iş etiğine olan etkileri konusunda derin bir uzmanlık bilgisine sahiptir.

2018 yılında Hacettepe Üniversitesi”nden ayrılarak İbn Haldun Üniversitesi’ne geçti.

2018 ve 2019 yıllarında ABD New Jersey Rutgers Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Prof. Dr. Mahmut Arslan İbn Haldun Üniversitesi’nde iş etiği ve insan kaynakları profesörü olarak görev yapmaktadır.

Değerli hocamızla birlikte Türkiye’nin yaklaşık 15 üniversitesinden otuza yakın akademisyen ve on civarında yönetici ve işadamı TOSYÖV-ALEN bünyesinde aktif olarak yer almaktadır.

Şu anda TOSYÖV-ALEN eğiticileri tarafında Türkiye’nin en büyük firmalarından birine kurumsal eğitimlerimiz devam etmektedir.

TOSYÖV-ALEN yönetim, insan kaynakları, iş etiği ve liderlik konularında hem bireysel hem de kurumsal eğitim programlarına sahip olan ve bu eğitimleri ülkenin en yetkin bilim insanlarıyla gerçekleştirebilecek potansiyeldedir.

Bu enstitünün amacı etik liderlik konusunda alan araştırmaları yapmak, bilimsel yayınlar çıkarmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim programları yürütmektir.

YÖK kamuya yararlı vakıfların enstitülerine üniversitelerle ortak yüksek lisans programı yürütme yetkisi verirse şu anda böyle bir eğitimi verecek kadromuz da mevcuttur.

İnanıyoruz ki TOSYÖV-ALEN Avrupada yapılan bilimsel araştırmalar ile Türkiye ve Türk dünyasını birleştirecek başarılı bir akademik köprü olacaktır. “Diyor Nezih Kuleyin…

Değerli okurlar, başkanlığını Nezih Kuleyin, müdürlüğünü ise Prof. Dr. Mahmut Arslan yürütmekte olduğu TOSYÖV- ALEN Enstitü’sünün ülkemizde ilk kez bir Vakıf tarafından gerçekleştirilmesini çok önemli ve değerli bulanlardanım.

Kurulmasında, bugüne değin yaptığı çalışmalarda emekleri geçenleri, yönetim ve öğretim kadrosunda yer alan akademisyen ve uzmanları kutluyorum.