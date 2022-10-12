Avrupa bekle, ‘Türk ustaları’ bir gün ansızın gelebilir!

Hiç de ihtimal dışı değil… Yurtdışına yönelik hizmet sektöründe Türkiye’nin giderek yıldızı parlıyor. Çağrı merkezleri, dijitalleşme, danışmanlık pek çok servis hizmetinin Türkiye’deki merkezlerden yapılmasına olanak sağlıyor. Şimdi bunlara, “home service”, “ev servisleri” herhangi bir ürünün montajı, tamirat işleri de girebilir. Hatta belki bir sonraki adımda Türk ustalarının Avrupa semalarında hizmet verirken görebiliriz! Çünkü bu konuda hizmetler Avrupa’da pahalı olduğu gibi, gerekli ustaları bulmak da mümkün değil.

Mr Usta Türkiye’de artık

Türkiye dijital dönüşüm alt yapısı ve girişimler geliştikçe bunun olanakları artıyor. Bu konuları birkaç ay önce Türkiye’de hizmet vermeye başlayan ama ilk hizmet yapısını Dubai’de kuran Mr. Usta’nın yatırımcısı Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi ve Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan ile sohbetin konusuydu. Türkiye’de Mr Usta’nın farklılıştığı pek çok hizmeti onlardan dinledim. Türkiye ve zaten yurtdışı kuruluşlu şirketin Avrupa’ya açılma planları da var. Daha lansmanları bile yapılmamış ama ilgi oldukça yüksek.

Yatırımcı ve yatırım uyumu

Mr. Usta’ya döneceğim ama sektörlerle startup’ların buluşmasının önemine inananlardanım. Girişimler ancak sektörlerin ihtiyaçlarıyla birleştiğinde önleri açılıyor. Bir sektördeki tecrübe, yeni hizmet kanallarıyla birleşince başarı ortaya çıkıyor. Omega Grup ve Öner Çelebi’nin Mr Usta yatırımı da biraz öyle… Çünkü grubun servis sektöründeki sabırlı yatırımları şimdilerde büyük bir operasyona dönüşmüş. Öner Çelebi şöyle aktarıyor: “Omega Grup altında faaliyet gösteren 4 şirketimiz var. İlk şirket 1994 yılında kurulan Omega Mühendislik. Burada anahtar teslimi elektrik taahhüt hizmetleri veriyoruz. Güçlü partnerlikleri, tecrübesi ve finansal yapısı ile özellikle uluslararası firmaların tercihi olan Omega Mühendislik; otomotivden beyaz eşyaya, lojistikten karma projelere kadar birçok sektörde hizmet sağlamaktadır. İkinci firmamız Omega Pano 1998’den beri elektrik panosu üretiyor. 2003 yılında başlayan Siemens Franchising partnerliği ile Siemens markalı elektrik panosu üretimi yapıyoruz. 30’dan fazla ülkede 900’ün üzerinde proje gerçekleştiren firmamız 2013’te Siemens tarafından yılın tedarikçisi seçildi.

ProAsist ve Mr Usta

Öner Çelebi diğer firmaları da şöyle anlatıyor: “Üçüncü firmamız olan ProAsist Teknik Hizmetler, kurumsal alanda tüm Türkiye’de elektrik, mekanik, inşai bakım ve onarım hizmetleri veriyor. 500’ün üzerinde çözüm ortağı ile 28 bin lokasyona hizmet sağlayan ProAsist, bu alanda sektörün lider firmaları arasındadır. Kendi geliştirdiğimiz “ProAsist Smart Screen” yazılımı ile tüm müşterilerimizin cihaz envanterlerini yönetirken aynı zamanda saha servis yönetimi de bu yazılım üzerinden sağlıyoruz”. Öner Çelebi, “Biz zarar etmeye alışığız diyor. Mr Usta’ya neden yatırım yaptıklarını anlatırken. “Çünkü servis sektöründe işin oturması, güvenin sağlanması için uzun dönemli yatırım gerekiyor. Sonra ise partnerlerinkilerle hızlı büyüyor. Bugün biz günde 500 çağrıya hizmet veriyoruz”. İşte Mr Usta’yı da anlamaları bu yüzden daha kolay. Servis sektörü sabır ve uzun vadeli yatırım istiyor. Ama Öner Çelebi ve Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan ile konuşurken dijitalleşmenin bu yatırım zamanını kısalttığı konusunda hem fikir olduk.

Mr Usta’dan yeni modeller

Bir anlamda Mr Usta, ustaları dijitalleştiriyor. Benzeri uygulamalardan farkları ve kattıkları değeri CEO Yunus Emre Kalkan’dan şöyle dinledim: “Bugün pazarda, bir ya da birden fazla hizmet kategorisi için hizmet veren ve hizmet alanı buluşturan “pazar yeri” konumunda platformlar var. Biz ise pazar yeri değil servis yeriyiz. Hizmet verenle hizmet isteyeni buluşturup, aradan çekilmiyoruz. Bizim asıl amacımız, o buluşma sonrasında ödemesinden hizmet kalitesine kadar müşterimize tam bir Mr Usta deneyimi yaşatmak. Global trend de bu şekilde zaten, kendini yenileyebilen firmalar müşteri deneyimini iyileştirmenin peşinde gidiyorlar. Bu yüzden evinize gelen bir ustanın Mr Usta kıyafetiyle gelmesi, galoşunun turuncu renkte olması, dakikliği bizim için önemli. Verdiğimiz hizmetin arkasındayız. Mr Usta olarak pazara katacağımız değer bu. Müşterilerimize en iyi hizmet deneyimini yaşatmaya çalışıyoruz ve her gün gelişiyoruz”.

Bodrum’da ve yerinde tamir

Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, faaliyet alanlarını ve farkı hizmetlerini de anlattı:

“Öncelikli olarak taşınma, boya & badana, ofis temizliği, boş ev temizliği, kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüleme hizmetleri, haricinde TV montajı, sıhhi tesisat, klima ve kombi bakımı, beyaz eşya tamiri gibi standart hizmetler de bulunuyor. Ayrıca telefon, tablet ya da akıllı saatler için müşterinin adresine giderek sunduğumuz yerinde tamir hizmeti müşterilerimizi zaman kaybından ve git-gel zahmetinden kurtarıyor. Türkiye’de ilk olarak, parça başına değil Mr Usta kuru temizleme torbası ile sepet başına ücretlendirilen yıkama, ütüleme ve kuru temizleme hizmetimiz ise deterjan ve çamaşır makinesi kullanımına göre daha az bir bütçe ile haftalık çamaşırların temizlenmesine imkan sunuyor. Bodrum’a özel yazlık açılışı ve havuz temizleme hizmetimiz de var”.

SON SÖZ

Bu hafta şöyle: Girişim-startup ve sektör oyuncusu uyumunu, örnek işbirliği ve ortaklıkları yansıtan örnekleri fırsat buldukça burada aktarmaya çalışacağım. Belki bu arayışta olan startup’lar da olabilir. Bana yazın belki yeni kapılar, yollar açarız birlikte.