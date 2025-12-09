Avrupa Birliği, askeri aktör olma yolunda
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Birliği olarak savunma alanında daha fazla ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Şurası açık ki Avrupa bugüne kadar askeri bir aktör değildi, ama şu anda artık savunmamızı inşa ediyoruz” dedi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 Akdeniz ülkesinin üyesi olduğu Akdeniz Birliği (UfM), Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasında işbirliğinin temellerini atan Barselona Süreci’nin 30’uncu yıldönümü vesilesiyle, “Daha Güçlü bir Euro-Akdeniz Ortaklığı için Birlikte” temasıyla geçen hafta Barselona’da 10. Bölgesel Forumu’nu düzenledi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Akdeniz Komiseri Dubravka Šuica’nın eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve UfM Genel Sekreteri Nasser Kamel de katıldı. Forumda, Akdeniz Birliği ile Avrupa Birliği arasında işbirliğini artırmak ve diyaloğu güçlendirmek amacını barındıran AB Akdeniz Paktı’nın lansmanı yapıldı.
Lansmanda konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Birliği olarak savunma alanında daha fazla ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Arnavutluk, Slovenya ile İngiltere ile bu alanda işbirlikleri geliştiriyoruz. Şurası açık ki Avrupa bugüne kadar askeri bir aktör değildi, ama şu anda savunmamızı inşa ediyoruz. Şu anda AB olarak aktif halde askeri temsilciliklerimiz var, örneğin bir tanesi Bosna-Hersek’te bulunuyor. Ayrıca deniz kuvvetleri misyonlarımız var. Bu bağları kuvvetlendirmek için her ülkeyle daha geniş askeri ve savunma diyalogları ve ortaklıkları kurmamız gerekiyor.”
Filistin’de iki devletli çözüm çağrısı
Toplantıya katılan üye ülkelerin dışişleri bakanlıklarından gelen temsilciler, forumun sonunda yayınladıkları ortak bildiride, Filistin’de “iki devletli çözüm” çağrısında bulundular. Gazze’ye insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında da bulunulan bildiride, özetle şöyle denildi: “İnsani yardım kuruluşlarının Gazze’de tam koruma altında ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi gerekiyor. İki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için güvenilir ve geri dönüşü olmayan bir yolun oluşturulması gerekiyor.”
Üye ülkelerin, “işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail’in egemenliğini dayatmaya yönelik tüm girişimlere karşı çıktıklarını” belirten bildiride,
“Batı Şeria’da tırmanan durumdan derin endişe duyuyoruz, ilhakı, yerleşimcilerin şiddetini, tek taraflı eylemleri, yerleşimlerin genişletilmesini veya Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria’dan sürülmesini veya yerinden edilmesini ve her türlü şiddet saldırısını reddediyoruz ve kınıyoruz. İki Devletli Çözümü baltalayan tüm önlemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz” denildi.
Stratejik vizyon: Akdeniz’de insanları ve ekonomileri birbirine bağlamak
Toplantıda ayrıca Akdeniz Birliği için yeni bir stratejik vizyon benimsendi. Bu yeni vizyon, üç temel sütun etrafında şekilleniyor:
1 İnsanları birbirine bağlamak: Eğitim, hareketlilik, beceriler ve kapsayıcılık yoluyla Akdeniz ülkelerindeki halkların birbirine bağlanması öngörülüyor.
2 Ülkeleri birbirine bağlamak: Diyalog, iklim direnci, enerji ve su güvenliği yoluyla ülkeleri birbirine bağlamak;
3 Ekonomileri bağlamak: Ticaret, yatırım, altyapı ve dijital işbirliğini güçlendirerek ekonomileri birbirine bağlamak.
