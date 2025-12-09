Avrupa Birliği, askeri aktör olma yolunda

Avrupa Birliği Dışişle­ri ve Güvenlik Politi­kası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avru­pa Birliği olarak savunma ala­nında daha fazla ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Şurası açık ki Avrupa bugüne kadar askeri bir aktör değildi, ama şu anda artık savunmamı­zı inşa ediyoruz” dedi. Türki­ye’nin de aralarında bulundu­ğu 43 Akdeniz ülkesinin üyesi olduğu Akdeniz Birliği (UfM), Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasında işbirliğinin temelle­rini atan Barselona Süreci’nin 30’uncu yıldönümü vesilesiyle, “Daha Güçlü bir Euro-Akdeniz Ortaklığı için Birlikte” temasıy­la geçen hafta Barselona’da 10. Bölgesel Forumu’nu düzenledi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Po­litikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Akdeniz Komiseri Dubravka Šuica’nın eş başkan­lığında gerçekleştirilen top­lantı, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve UfM Genel Sekreteri Nasser Kamel de katıldı. Forumda, Akdeniz Birliği ile Avrupa Birliği arasın­da işbirliğini artırmak ve diya­loğu güçlendirmek amacını ba­rındıran AB Akdeniz Paktı’nın lansmanı yapıldı.

Lansmanda konuşan AB Dı­şişleri ve Güvenlik Politika­sı Yüksek Temsilcisi ve Avru­pa Komisyonu Başkan Yardım­cısı Kaja Kallas, Avrupa Birliği olarak savunma alanında daha fazla ortaklıklara ihtiyaçları ol­duğunu belirterek, şunları söy­ledi: “Arnavutluk, Slovenya ile İngiltere ile bu alanda işbirlik­leri geliştiriyoruz. Şurası açık ki Avrupa bugüne kadar askeri bir aktör değildi, ama şu anda savunmamızı inşa ediyoruz. Şu anda AB olarak aktif halde aske­ri temsilciliklerimiz var, örne­ğin bir tanesi Bosna-Hersek’te bulunuyor. Ayrıca deniz kuv­vetleri misyonlarımız var. Bu bağları kuvvetlendirmek için her ülkeyle daha geniş askeri ve savunma diyalogları ve ortak­lıkları kurmamız gerekiyor.”

Filistin’de iki devletli çözüm çağrısı

Toplantıya katılan üye ülke­lerin dışişleri bakanlıklarından gelen temsilciler, forumun so­nunda yayınladıkları ortak bil­diride, Filistin’de “iki devletli çözüm” çağrısında bulundular. Gazze’ye insani yardımın en­gelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında da bulunulan bildiri­de, özetle şöyle denildi: “İnsani yardım kuruluşlarının Gazze’de tam koruma altında ve ulusla­rarası hukuka uygun olarak fa­aliyet göstermelerine izin veril­mesi gerekiyor. İki devletli çö­züm temelinde adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için güveni­lir ve geri dönüşü olmayan bir yolun oluşturulması gerekiyor.”

Üye ülkelerin, “işgal altında­ki Filistin toprakları üzerinde İsrail’in egemenliğini dayatma­ya yönelik tüm girişimlere karşı çıktıklarını” belirten bildiride,

“Batı Şeria’da tırmanan du­rumdan derin endişe duyuyo­ruz, ilhakı, yerleşimcilerin şid­detini, tek taraflı eylemleri, yerleşimlerin genişletilmesini veya Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria’dan sürülmesini ve­ya yerinden edilmesini ve her türlü şiddet saldırısını reddedi­yoruz ve kınıyoruz. İki Devletli Çözümü baltalayan tüm önlem­lerin derhal durdurulmasını ta­lep ediyoruz” denildi.

Stratejik vizyon: Akdeniz’de insanları ve ekonomileri birbirine bağlamak

Toplantıda ayrıca Akdeniz Birliği için yeni bir stratejik vizyon benimsendi. Bu yeni vizyon, üç temel sütun etrafında şekilleniyor:

1 İnsanları birbirine bağla­mak: Eğitim, hareketlilik, beceriler ve kapsayıcılık yoluy­la Akdeniz ülkelerindeki halk­ların birbirine bağlanması ön­görülüyor.

2 Ülkeleri birbirine bağla­mak: Diyalog, iklim diren­ci, enerji ve su güvenliği yoluy­la ülkeleri birbirine bağlamak;

3 Ekonomileri bağlamak: Ti­caret, yatırım, altyapı ve dijital işbirliğini güçlendirerek ekonomileri birbirine bağla­mak.