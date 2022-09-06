Avrupa Birliği bu kış üşüyecek! Ya ihracatımız?

Rusya, daha önce Kuzey Akım boru hattını 3 Eylüle kadar bakıma alıyorum diyerek Avrupa Birliği’ne ( AB ) yaptığı doğal gaz akışını azaltmıştı.

Geçtiğimiz hafta medyaya düşen son haberlere göre de Rus gaz şirketi Gazprom, daha ileri seviyede onarımlar gerekli olduğunu belirterek, gaz tedarikini tamamen kıstığını bildirmiş.

“Bize ne AB ülkelerinin sıkıntısından, bizim gazımız Mavi Akım üzerinden geliyor. Üstüne bir de (Türk Akım hattı) var” diyerek, AB’ni yaşayacağı krize arkamızı dönebilir miyiz?

AB ülkelerinin, Rusya doğal gazına olan bağımlılıkları farklı seviyelerde.

Buna bağlı olarak, Rusya gazının kesilmesinden etkilenme oranları da farklı oluyor ve olacak.

Economic Intelligence Unit ( EIU ) yorumlarına göre Birleşik Krallık (İngiltere) Brexit sonrası yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalışarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor olsa da diğer AB ülkeleri gibi şaha kalkan enerji fiyatları, kuraklık, çalışan temini sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar ve bozulmalar gibi sorunlarla boğuşuyor.

Diğer 4 büyük AB ülkesi arasında, bu krizden ve özellikle gaz kesintisinden en fazla etkilenecek olan ülke Almanya. Gazının yarısından fazlasını ve petrolünün da en az üçte birini Rusya’dan temin ediyor. Enerji krizini hafifletmek için yapılan çalışmalar arasında sokak ve abide aydınlatmalarının kısılması ile vitrinlerin belirli saatler arasında karartılması da var.

Hidroelektrik sıkıntısı da had safhada.

Ren nehrinin su seviyesi o kadar düşmüş ki bazı seferler yapılamıyormuş.

Bu da faaliyetleri arttırılan kömür santrallerine kömür taşınmasında ciddi sıkıntılar yaşatıyor.

Bundesbank, enflasyonun çift haneli rakamlara çıkarak daha sonra inişe geçebileceğini ancak bunun vakit alabileceği uyarısını yapıyor.

EIU uzmanlarına göre Almanya ekonomisinde daralma yaşanma beklentisi %80

Citi Grup da Birleşik Krallık (UK) enflasyonunun 2023 yılında %18 seviyesini aşabileceği öngörüsünü ileri sürüyor.

İtalya da bu sıkıntılardan nasibi alacak. Oradaki kriz beklentisi ise %60 olarak belirtiliyor.

İspanya, başka enerji kaynakları da kullandığı için Rus gazi krizinden en az etkilenecek olan ülke gibi görünüyor.

Rusya’nın ilerleyen zamanlarda, yaptırımlardan etkilenmesinin daha set olacağı öngörülüyor.

Her ne kadar Ruble değer kazanıyor ise de ekonomisindeki daralma öngörüsü %100

Gelelim Almanya üşürse, bizim ihracatımız ne olur sorusunun cevabına.

Yıllardır ihracatımızın aşağı yukarı yarısı AB ülkelerine yapılmaktadır.

Bu AB ihracatımızın yine aşağı yukarı yarısı da Almanya tarafına gider.

Öte yandan İngiltere ihracatımız da bize artı veren nadir ticaretlerimizden birisidir.

Bu nedenledir ki AB, İngiltere ve Rusya ihracatlarımızı, onların içerisinde bulunduğu ve karşı karşıya kalacakları koşulları değerlendirmeden hesaba almaya kalkarsak, hayal kırıklıkları ile karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.

En büyük ihracat alıcımız olan ülkelerin 2022 / 2023 kışında başlayarak yaşayacakları sorunlardan kendimizi soyutlayamayız.

Gelecek yıl yapılacağı söylenen seçimleri de göz önüne alırsak, düşünmemiz gereken konular ne kadar çok olacak acaba?

Strateji denilen parlak sözcüğün içini açıp anlamlı kavramlarla doldurmak zamanıdır...