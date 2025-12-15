Avrupa Birliği “bulut egemenliği” 8 kuralı. Şimdi hamle sırası Türkiye’de

Dijital egemenlik yıllardır gündemimizde. Veri yeni petroldür, bulut stratejik alt­yapıdır diyoruz da ihale şart­namesine ve yatırım öncelik­lerine gelince durumumuz na­sıl acaba?

Avrupa Birliği’nin yayımla­dığı Cloud Sovereignty Fra­mework (Bulut Egemenliği Çerçevesi) bu açıdan kritik bir eşik AB ilk kez “bulut egemen­liğini” siyasi söylem olmaktan çıkarıp kamu alımlarında kul­lanılacak, puanlanabilir bir kriter setine dönüştürüyor.

Kısacası oyun alanı değiş­ti: Artık sadece “veri nerede tutuluyor?” değil, “kontrol kimde, hukuk kimin elinde, tedarik zinciri kimlere bağ­lı?” soruları resmen puanla­nacak.

Dijital egemenliğin 8 bileşeni

Çerçeve, bulut egemenliğini sekiz başlıkta topluyor:

1) Stratejik egemenlik

2) Hukuki ve yargısal ege­menlik

3) Veri ve yapay zekâ ege­menliği

4) Operasyonel egemenlik

5)Tedarik zinciri egemen­liği

6)Teknoloji egemen­liği

7)Güvenlik ve uyum egemenliği

8)Çevresel sürdürü­lebilirlik.

Yani sadece veri mer­kezinin adresi değil; sa­hiplik yapısı, uygula­nan hukuk, verinin ve modellerin kontrolü, tedarik zinciri, tekno­loji yığını ve sürdürülebilirlik birlikte değerlendiriliyor.

SEAL: Egemenlik seviyesi ölçülebilir hale geliyor

AB, her başlık için SEAL (Sovereignty Effective Assu­rance Level) adıyla 0–4 arası bir seviye tanımlıyor.

lSEAL-0 egemenlik güven­cesinin olmadığı durum,

lSEAL-1 kâğıt üzerinde te­minat olup fiiliyatta ciddi dış bağımlılığın bulunduğu sevi­ye.

lSEAL-2 hukuk ve pratik daha dengeli,

lSEAL-3 kritik kontrol noktalarının büyük ölçüde Avrupa aktörlerinde olduğu seviye.

lSEAL-4 teknoloji, ope­rasyon, hukuk ve tedarik zin­ciri açısından tam dijital ege­menlik.

Bundan sonra bir AB kamu kurumu ihale dokümanına şu­nu rahatlıkla yazabilecek: “Bu iş yükü için hukuki egemen­likte asgari SEAL-3, tedarik zinciri egemenliğinde asgari SEAL-2 zorunludur.” Ardın­dan sekiz başlıktaki seviyeler ağırlıklandırılarak toplam bir “egemenlik skoru” hesap­lanacak. Nasıl teknik ve ma­li puan varsa, artık egemenlik puanı da olacak.

Bu tablo, ABD merkezli hi­per ölçekli bulut sağlayıcıları­nı hukuk ve tedarik zinciri ta­rafında zorlayacak.

Türkiye için stratejik ayna

Bu çerçeveye Türkiye’den baktığımızda karşımıza kri­tik bir soru çıkıyor: Biz bulut ve veri merkezi tarafın­da egemenliği nasıl öl­çüyoruz?

Politika belgelerin­de bulut, veri merkezi ve yazılımı “stratejik alan” olarak tanımlıyoruz. An­cak kamu alımlarında hâlâ ağırlıkla fiyata, ka­pasiteye, bazı güvenlik sertifikalarına ve KVKK uyumuna bakıyoruz. Hu­kuk, tedarik zinciri ve operas­yon açısından egemenlik kay­bını sistematik biçimde ölç­müyoruz.

AB’nin çerçevesi elimizin altında hazır bir iskelet. Biz­de Ulusal Bulut Egemenliği Çerçevesi’ni tasarlarken se­kiz başlığı yerelleştirerek kul­lanabiliriz. KVKK ve kritik altyapı düzenlemeleriyle bir­likte düşünülürse; kritik ka­mu sistemleri için asgari SE­AL-TR-3, savunma, enerji, finans ve sağlık gibi alanlar için SEAL-TR-4 hedeflenme­si mümkün.

Yerli veri merkezleri ve bu­lut sağlayıcıları için bu çerçe­veye uyum düzeyi; teşviklere, sertifikasyon programlarına ve ihale puanlamalarına en­tegre edilebilir. Böylece “yerli olsun” tercihi ulusal egemen­lik açısından ölçülebilir bir politika aracına dönüşebilir.

Yerli sağlayıcıların oyunu

Türkiye’de veri merkezi, bu­lut, SaaS ve güvenlik hizmeti sunan şirketler için bu çerçe­ve güçlü bir strateji aracı. Her sağlayıcı kendi sermaye ya­pısı, SOC lokasyonu, tedarik zinciri ve açık kaynak strate­jisi üzerinden bir “egemenlik envanteri” çıkarabilir. Mev­cut durumunu SEAL-TR-1 ve­ya SEAL-TR-2 gibi kodlayıp, orta vadede SEAL-TR-3 he­define nasıl ulaşacağını plan­layabilir.

Doğru okunduğunda bu çer­çeve, yerli oyuncular için teh­dit değil, rekabet üstünlüğü tasarlama kılavuzudur.

Son söz: Bulutu sadece tek­nik bir hizmet kalemi olarak mı göreceğiz, yoksa Türki­ye’nin dijital egemenliğinin çekirdek altyapısı olarak mı yöneteceğiz? Bu soruya vere­ceğimiz cevap, yazılım ve bu­lut ekosistemimizin önümüz­deki on yılını belirleyecektir.

Kaynak: European Com­mission – Cloud Sovereignty Framework Version 1.2.1 – Oct 2025