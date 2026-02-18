“Avrupa Birliği Dijital Ürün Pasaportu” geliyor!
Biz bittik sıra ürünlerimize mi geldi?” diye düşünebilirsiniz. Ancak, Avrupa Birliği, 2024 yılında çıkardığı bir tüzük (Regulation (EU) 2024/1781) ile ürünler için pasaport zorunluluğunu yakında uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla, bizim ihracatçılarımıza da ürünleri için vize almak düşüyor. Aksi halde, ürünlerini AB’den içeri sokamayacaklar.
Dijital Ürün Pasaportu (DPP) nedir?
Dijital Ürün Pasaportu (Digital Product Passport), bir ürünün bütün yaşam döngüsünün dijital olarak izlenmesini sağlayan ve ürünün yaşamı boyunca erişilebilir olan bir bilgi kaydıdır.
Bu dijital kimlik, değer zincirinde ürünün şeffaflığını ve takip edilebilirliğini sağlar: ürünün nerede üretildiği, bileşenleri, hangi malzemelerin kullanıldığı, bakım koşulları, onarılıp onarılamayacağı, onarılabiliyorsa onarım geçmişi, geri dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği, karbon ayak izi gibi bilgileri içerir. DPP’de yer alacak bilgiler ürün grubuna göre değişir. Hangi ürün için hangi bilgilerin zorunlu olduğu, Avrupa Komisyonu’nun çıkaracağı ayrıntılı düzenlemelerle belirlenir.
DPP’nin amacı, hem çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, hem de tüketicinin güçlendirilmesini, döngüsel ekonominin desteklenmesini ve piyasa gözetiminin daha etkin hale getirilmesini sağlamaktır. DPP sayesinde, işletmeler tedarik zincirlerini daha şeffaf yöneterek yeni iş modelleri yaratma; tüketiciler daha bilinçli tercihler yapma; kamu idareleri ise ürünleri daha etkin kontrol imkanına ulaşmaktadır. Bu nedenle, düzenlemenin farklı alanlarda tutarlı ve uyumlu şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır.
DPP teknik olarak nasıl çalışacak?
Dijital Ürün Pasaportu, dağıtık (decentralised) bir veri mimarisi ile AB düzeyinde kurulan bir doğrulama altyapısının birlikte çalıştığı hibrit bir modele dayanır. Her ürün için benzersiz bir ürün kimliği oluşturulur. Bu kimlik, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan QR kod, 2D barkod, NFC ya da RFID gibi makinece okunabilir bir veri taşıyıcıyla ilişkilendirilir. Pasaporta erişim kolay ve ücretsiz olmak zorundadır.
Ürüne ait teknik ve sürdürülebilirlik verileri, üretici veya yetkilendirdiği hizmet sağlayıcı tarafından tutulur. 19 Temmuz 2026’ya kadar kurulması gereken AB düzeyinde merkezi DPP Sicili’nde en azından benzersiz ürün kimlikleri saklanır; tüm teknik ürün verileri merkezi olarak depolanmaz. Ürünü piyasaya arz eden ekonomik işletme, ilgili kimlik verilerini Sicil’e yükler. Sicil, ürün kimliklerinin doğrulanmasını ve piyasa gözetimi ile gümrük kontrollerinin etkinliğini destekleyen bir altyapı işlevi görür.
DPP verilerine erişim rol bazlıdır. Tüketiciler temel ürün bilgilerine erişirken, piyasa gözetim ve gümrük makamları daha kapsamlı teknik verilere ulaşabilir. Erişim kapsamı, ürün grubu bazında çıkarılacak ikincil düzenlemelerle belirlenir.
Veri formatları ve erişim kurallarına ilişkin teknik çalışmalar CEN/CENELEC bünyesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yayımlanan CWA 18040 ve benzeri teknik çalışmalar bağlayıcı bir standart niteliği taşımamakla birlikte, Avrupa Komisyonu’nun DPP’ye ilişkin ikincil düzenlemeleri hazırlanırken referans alınan teknik çerçeveler arasında yer almaktadır. Bağlayıcı teknik gereklilikler, ürün bazında çıkarılacak delegated act’lerle belirlenecektir.
DPP’nin uygulanmasında sorumlu kim?
DPP’nin oluşturulmasından asıl sorumlu olan, ürünü piyasaya arz eden veya kullanıma sunan işletmedir. Bu her zaman üretici olmayabilir; ithalatçı, marka sahibi veya ürünün sahibi konumundaki tüzel kişi de olabilir.
Ürün AB dışında üretilmiş olsa bile, o ürün ESPR kapsamına giriyorsa DPP zorunluluğu doğar. Bu nedenle, Türkiye veya başka bir devlette üretim yapan firmaların da bu sisteme hazırlık yapması gerekmektedir. Ayrıca, ithalatçı ve satıcılar ürün piyasaya sürülmeden önce DPP’nin mevcut olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler. Gerekliliklere uymayan ürünler satılamaz ve ilgili denetim makamları tarafından işleme tabi tutulabilir.
Her ürün için DPP şart mı?
Kısa cevap: Henüz tüm ürünler için değil. Çünkü, DPP’nin hukuki temelini oluşturan ESPR (Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Tüzüğü) bir çerçeve tüzüktür. DPP zorunluluğu ürün bazında, ilgili ikincil düzenleme yayımlandığında başlar. İlk zorunlu örnek, 18 Şubat 2027’den itibaren belirli büyük bataryalardır (Reg. 2023/1542). Burada kademeli bir geçiş öngörülmektedir.
Hangi ürün grupları için eko-tasarım kurallarının hangi yıllarda çıkarılmasının planlandığını, ESPR Çalışma Programı’ndan hareketle şu şekilde sıralanabilir: Tekstil ve hazır giyim için 2026, lastikler için 2027, mobilya için 2028 ve yataklar için 2029 yılı hedeflenmektedir. Ara ürünler bakımından demir-çelik için bu yıl, alüminyum için 2027 yılı öngörülmektedir. Bu tarihler, kuralların yayımlanmasının planlandığı yılları göstermektedir; şirketlerin fiilen yükümlü olacağı tarih ayrıca belirlenecektir.
İşletmelerimiz ne yapmalı?
DPP ürünle ilgili olduğundan, işletme büyüklüğüne bağlı bir yükümlülük değildir. Ancak AB, özellikle KOBİ’ler için geçişi kolaylaştırıcı araçlar geliştirmektedir (teknik rehberlik, açık kaynaklı araçlar vb.).
İşletmelerimizin:
Hangi ürünlerinin kapsama gireceğini düzenli takip etmesi,
Tedarik zinciri verilerini standarda uygun hale getirmesi, Ürün ve ambalaj tasarımını mevzuatla uyumlu kılması,
Veri güvenliği ve erişim yönetimini güçlendirmesi gerekmektedir.
DPP, bürokratik bir formalite değil, veri temelli yeni bir ticaret sistemidir. Hazırlıklı olan ihracatçı için bu sistem rekabet avantajına, hazırlıksız olan için ise yeni bir pazar bariyerine dönüşebilecektir
