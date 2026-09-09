Avrupa Birliği için sonun başlangıcı

Avrupa, Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) par­tisinin rekor düzeyde oy alarak birinci parti çıkmasının şokunu yaşıyor. Artık ne Almanya eski Almanya, ne de Avrupa Birliği eski Avru­pa Birliği olabilir. Nitekim AfD Eş Genel Baş­kanı Alice Weidel, daha önce yapmış olduğu açıklamalarda, Almanya’da seçimi kazandık­tan sonra Avrupa Birliği’nden ayrılacaklarını defalarca söylemişti.

Almanya’nın ilk AfD’li eyalet başbakanı ol­mak için aylardır yoğun bir seçim kampan­yası yürüten Saksonya-Anhalt’taki liste başı adayı Ulrich Siegmund, ”2026 vizyonumuz gerçek oldu. Ülkemizi geri alacağız. Ve buna Saksonya-Anhalt ile başlıyoruz” dedi.

“Ülkemizi geri alacağız” söyleminin ar­dında tabi ki mülteci ve göçmenlere duyulan tepki ve ırkçı bakış açısı yatıyor. Almanya’da özellikle de eski Doğu Almanya eyaletlerinde uzun süredir göçmen politikalarına karşı bü­yük tepki var. Özellikle Rusya-Ukrayna Sava­şı’nın ardından Ukrayna’dan kaçmak zorun­da kalan Ukraynalı mültecilere verilen devlet yardımları, aşırı sağcılar tarafından şişirildi ve Alman toplumunda tepkilere neden oldu. Weidel de daha önce yaptığı açıklamalarda “Yasadışı göçmenleri geri göndereceğiz ve sı­nır güvenliğini artıracağız” demişti.

Merz için ağır bir yenilgi

Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hris­tiyan Demokratlar (CDU) ise tam anlamıy­la ağır bir seçim yenilgisi ile sarsılıyor. Oysa CDU lideri Merz, geçen sene Mayıs ayında başbakanlığı üstlenirken son derece iddialı konuşmuş, aşırı sağın önünü keseceklerini ve AfD’yi zayıflatacaklarını vaat etmişti. Ancak sandık sonuçları tam aksi bir tabloyu ortaya koydu: 2021’deki eyalet seçimlerinde yüzde 20,8 oy alan AfD, bu kez oylarını iki katından fazla artırarak yüzde 44’e çıkardı ve eyalet parlamentosunda en çok milletvekilini elde eden birinci parti oldu.

Bu rakam, aşırı sağcı AfD’nin bugüne kadar bir eyalet seçiminde ulaştığı en yüksek oy ora­nı. Dahası, bugüne kadar Saksonya-Anhalt’ta bu denli yüksek bir oy oranını yakalayabilmiş başka tek bir parti dahi olmadı.

“AB’ye ihtiyacımız yok”

AfD’nin bu tarihi zaferi, sadece Berlin’de değil, Brüksel’de ve tüm Avrupa başkentlerin­de fay hatlarını derinden sarsıyor. Çünkü Ali­ce Weidel’ın ajandası oldukça net ve radikal.

AB’yi “antidemokratik bir bürokrasi cana­varı” olarak tanımlayan Weidel, radikal bir re­form yapılmadığı takdirde tıpkı İngiltere’nin Brexit’i gibi Almanya’yı da AB’den çıkaracak bir halk oylaması (Dexit) vaat ediyor. “AB’ye ihtiyacımız yok” diyen Weidel, faturayı tama­men Brüksel’e kesiyor.

Euro’nun Alman ekonomisini zayıflattığını ve halkın refahını düşürdüğünü savunan AfD lideri, ulusal para birimine geri dönülmesini istiyor. Benzer şekilde, serbest dolaşımı sağ­layan Schengen Anlaşması’nı da reddederek ulusal sınırların tamamen kapatılmasını ve sıkı kontrollere geçilmesini savunuyor.

Rusya ile ilişkileri düzeltmekten yana

Moskova ile ilişkileri düzeltmekten yana tavır koyan Weidel, Rus petrolü ve doğal ga­zına yönelik yaptırımların kaldırılmasını is­tiyor ve ucuz Rus enerjisinin Alman sanayisi­nin cansuyu olduğunu açıkça ifade ediyor.

Saksonya-Anhalt’taki bu patlama, önümüz­deki dönemde sırasıyla Berlin ve Mecklen­burg-Vorpommern’de yapılacak eyalet seçim­leri ile İsveç, Letonya ve Bulgaristan sandık­ları öncesinde tüm kıtayı alarma geçirdi. Asıl büyük sınav ise 2027’deki Fransa Cumhur­başkanlığı seçimleri ile Fransa, İtalya, İspan­ya, Yunanistan ve Polonya’da gerçekleşecek genel seçimler olacak.

Kremlin ve Orban memnun

Buna karşılık, aşırı sağın yükselişinden memnuniyet duyan bir cephe de var. Rusya Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Kirill Dmit­riev, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim­le ilgili paylaşımını alıntılayarak “pragma­tik ve Rusya yanlısı AfD’nin tarihi zaferini” övgüyle karşıladı. Eski Macaristan Başbaka­nı Viktor Orbán ise zaferi kutlamakta gecik­medi. AfD’nin başarısını “Almanya ve Avru­pa için muazzam bir gece” olarak niteleyen Orban, Avrupa’yı bekleyen fırtınalı gelece­ği tek bir cümleyle özetledi: “Kemerlerinizi bağlayın. Bu sadece başlangıç!”