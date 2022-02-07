Avrupa, doğalgaz ve Rusya ilişkileri

Ukrayna Krizi’ni tetikleyen Avrupa’nın savaş korkusu… Rusya lideri Putin bu nedenle meydanı

boş buluyor... Sıcak denizlere açılma konusunda kararlı. Bununla Çarlık Rusyası sınırlarına

ulaşma özlemi var.

Bir süredir Avrupa semalarında ‘’Putin Hayaleti‘’ dolaşıyor. Konu ‘’Ukrayna’nın işgali‘’ gibi gözükse de, aslı astarı ne doğalgaz kesintisi, ne artan gaz faturası.

İşin aslı, Avrupa’daki ‘’savaş korkusu.‘’ 2. Dünya Savaşı’ndan sonra silahları gömdükten sonra Avrupa’nın ana tasası haline geldi. O kadar ki, AB’yi 1951'de bir araya getiren ‘’Avrupa Kömür-Çelik Birliği‘’nde ekonomik kaygılardan çok, ortak barışa olan özlemin yattığında hemen herkes oydaşır. Şimdi yaklaşık 5 haftadır yaşanan gerginlikte Putin için adeta bir “geriye sayım‘’ işlemi, ABD içinse büyük bir ‘’seferberlik‘’ hali var. Avrupa ve onun özelinde AB için yapılan yorum ise ‘’doğalgaz kesinti korkusu‘’dur.

Oysa rakamlar bunu doğrulamıyor: AB, doğalgaz ihtiyacının sadece 3'te birini Rusya’dan karşılamakta. Bu hesapça ‘’bağımlı‘’ değil. Rusya ise bu satıştan 90 milyar $ net gelir sağlıyor. 600 milyar $’lık ‘’net‘’ döviz rezervi olsa da, Rusya bu işte göbekten ‘’bağımlı.‘’ 3 aydan fazla sürecek bir gaz ambargosu sonrası tıknefes kalacak.

Buna karşılık AB'den çıkan ses çok cılız... Almanya ‘’pısırık‘’ kalıyor, Fransa ise ‘’bağımsız Avrupa‘’ demekten öteye geçemiyor. Diğerlerinden ‘’ses‘’ çıkıyor olsa bile ‘’seda‘’ vermiyor.

Bunun gerisindeki tek neden burnunun dibinde çıkacak bir ‘’savaş korkusu.‘’ Putin ise sıcak denizlere açılma konusunda kararlı. Bununla Çarlık Rusyası sınırlarına ulaşma özlemi var.

Bir ülkenin ‘’emperyal özlemleri‘’ni eleştirme hakkımız var. Ancak tek bir kişinin, bir despotun, çoğulculuk anlamına gelen demokrasinin tüm ilkelerini bir yana iterek, “tek adam‘’ edasıyla dünyayı tehdidi konusuna duyarsız kalma şansımız yok.

İşin ilginci, demokrasiyi ilk yeşerten topraklar olan Avrupa’nın bu ‘’karnından konuşan” tavrıdır. Avrupa’nın bu korkusu, ABD'nin bunca ‘’derdi’’ varken, Putin daha onca benzer kriz yaratma şansına sahip olacaktır...

GÜNÜN NOTU:

Nobel ödüllü Profesör Shiller, 2020 ekonomik ortamı ile 1929 Krizi arasında benzerlik görüyor, hisse senetleri değerlerinde bir çökme olabileceğine dikkat çekiyor.