Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Actera Fonu, Martı’ya ortak oluyor  

Türkiye’nin en önemli elektrikli scooter paylaşım girişimi olan Martı’ya Avrupa’dan ortak geldi. Girişimci Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem’in 2018 yılında kurduğu Martı için yatırım fonu Actera ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortak oldu. Actera ve EBRD’nin birlikte kurduğu Avrupa merkezli Perpetual Motion S.à.r.l. adlı şirket, Martı İleri Teknoloji A.Ş.’nin tek ortağı olan Martı Technologies Inc ile ortaklık kararı aldı. EBRD ve Actera’nın Martı’ya ne kadar yatırım yaptığı veya alınan hisse miktarları ise belirtilmedi.

BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI, 5 MİLYON MÜŞTERİSİ VAR

2019 yılında 20 kişiyle operasyona başlayan Martı’nın şu anda binden fazla çalışanı var. Kullanıcı sayısı 5 milyonu aşan şirket, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu ve Gaziantep'te faaliyet gösteriyor. Platformda ise kullanıcılar bulundukları konuma yakın park edilmiş scooter'ları görmek için telefonlarına Martı uygulamasını indiriyorlar. Ödeme bilgileri girildikten sonra kullanıcı scooter'ın yanına giderek telefonu ile QR kodunu okutuyor ve yolculuğun başında ve kullanılan her dakika için ücretlendirme uygulanıyor. Martı adlı elektrikli scooter’lar saatte en fazla 18 kilometre hıza sahipler.

GEDİK, HOPLA GİT’E ORTAK OLMUŞTU

Elektrikli scooter son dönemde hızla büyüyen bir pazar. Bu sektörün önemli oyuncularından biri de Ankara merkezli Hopla Git. Bu yılın mayıs ayında Gedik Yatırım’ın iştiraklerinden Inveo Yatırım Holding A.Ş, Hopla Git markasının sahibi Hop Teknoloji A.Ş.'ye yatırım yapmıştı. Gedik, Hop Teknoloji’in yüzde 15,5 oranında hisse devraldı. Gedik, bunun için de toplamda 24 milyon TL finansman sağlayacak. Kısa mesafeli ulaşımın çevreci alternatifi olarak kullanıcılara sunulan ilk ürün olan "HOP! Scooter" isimli elektrikli scooter işini yürüten şirket, ilerleyen dönemde elektrikli bisiklet, elektrikli moped gibi diğer hafif elektrikli araçları da paylaşımlı olarak sunmayı planlıyor. Hop, Inveo Yatırım Holding ile yaptığı ortaklıkla birlikte, Türkiye'nin birçok ilinde hizmet sağlamayı, daha sonra faaliyetlerini hızla yurtdışına taşımayı hedefliyor.