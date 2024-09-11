Avrupa ve Körfez'den Türkiye'ye duble yatırım

DÜNYA Gazetesi’nin aylar önce duyurduğu iki önemli yatırım, resmi onayları aldı. Haziran ayında duyurduğumuz BAE’li telekomünikasyon devi e&enterprise, Türk şirketi GlassHouse’u 60 milyon dolara satın aldı. Temmuz ayında yazdığımız Fransız Atlantic’in İzmirli Eneko’dan hisse alımı da onaylandı.

Biri Avrupa’nın diğeri Körfez Bölgesi’nin iki önemli şirketi. Türkiye’de iki önemli şirketten hisse alan Avrupalı Fransız Groupe Atlantic… Türkiye’ye gelen Körfez Bölgesi’nin en önemli telekomünikasyon şirketi ise Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat. Her iki şirketin Türkiye’de yaptığı önemli satın almayı siz DÜNYA Gazetesi okurlarına ilk kez aylar öncesinde duyurmuştuk.

Her iki devin Türkiye’de yaptığı satın alma süreci resmi onayları aldı. DÜNYA Gazetesi’nin haziran ayında “BAE’li teknoloji devi Türk şirketi 60 milyon dolara aldı” başlığıyla duyurduğumuz satın alma süreci de Rekabet Kurumu’ndan gereken onayı aldı. Temmuz ayında ise İzmirli Eneko’nun Fransız devi Groupe Atlantic’e hisse satışını sizlerle paylaşmıştık. Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla Fransız dev, Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomi Sistem Teknolojileri şirketinin ortağı oldu.

2 milyar liraya devraldı

Körfez Bölgesi’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan eski adıyla Etisalat olarak bilinen e&enterprise, Türkiye’yi uzun zamandır yakından takip ediyordu. Afrika ve Ortadoğu’da 32 ülkede faaliyet gösteren Etisalat adıyla bilinen Emirates Telecommunications Group Company (e&), Türkiye’nin en önemli bilişim teknolojileri altyapısında hizmet sağlayıcı olan GlassHouse’un tamamını satın aldı.

BAE’li şirket, satın alma için yatırım fonu Mediterra Capital’e 60 milyon dolar değer karşılığında (bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar lira) ödeyecek. 2004 yılında Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulan GlassHouse, 2018'de yatırım fonu Mediterra Capital tarafından satın alındı.

İstanbul merkezli GlassHouse, yaklaşık 2 bin kuruluşa hizmet veriyor. 6 yılda cirosunu 3 kat artıran Türk şirketin Katar ve Güney Afrika’da ofisleri bulunuyor. 1976 yılında kurulan, 2022 yılında da dönüşüm yaparak Etisalat olan adını değiştiren ana şirket, BAE devletine ait ve hisselerinin bir kısmı BAE Borsası’nda işlem görüyor. Geçen yılı 14 milyar dolarlık ciro ile kapayan şirket, 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket, adının Etisalat olduğu dönemlerde Türkiye’ye ilgi göstermişti. 2005'te özelleştirilen Türk Telekom’la ilgilenen şirket, ihaleye katılmış, 7’nci turda, “Rakibimizi kutluyoruz” diyerek ihaleden çekilmişti.

13 bin çalışanı, 3.2 milyar euro cirosu var

İzmirli Eneko’ya ortak olan Groupe Atlantic ise Fransa’nın en önemli iklimlendirme şirketlerinden biri. 1968'de Fransa’da iki girişimci mühendis Pierre Lamoure ve Paul Radat’ın kurduğu, dünyanın 5 farklı kıtasında üretim yapan Groupe Atlantic’in gözde ülkelerinden biri de Türkiye. 2007 yılında Türkiye’ye İzmir’de ofis açarak giren Fransız devi, ardından 2011 yılında konut ve endüstriyel kazan üretimi gerçekleştiren Erensan ile işbirliği kararı aldı. 2016'da ise Erensan, Fransız şirketin bünyesine katıldı.

Fransız Groupe Atlantic, Rekabet Kurumu’nun verdiği onay ile Eneko’ya ortak olmasıyla Türkiye’deki büyümesine yeni bir halka eklemiş oldu. Groupe Atlantic, 10 farklı ülkede 31 tesise sahip. Bu fabrikalarda ise 13 bin kişiye istihdam sağlayan Fransız şirketinin cirosu ise 3.2 milyar euro.