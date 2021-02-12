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Avrupa ve Rusya'da durum ve beklentiler

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Fehmi KÖFTEOĞLU

Türkiye’nin turizmde iki büyük pazarı Almanya ve Rusya'dır.

İki pazar ile çalışan tur operatörleri ve otelcilerle konuştuk. Anlatılanlardan başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa pazarı genelinde rezervasyonların iyi gitmediği, belirsizlik olduğu anlaşılıyor.

Bu durum Reiseanaylse 2021 araştırmasında da görülüyor.

Rusya pazarında ise durum farklı.

Rusya’da pazar büyük oranda Türk kökenli tur operatörlerinin elinde.

Onlarla yaptığımız görüşmelerde aktardıkları bilgi, yaptıkları değerlendirmeler ve beklentiler şöyle özetlenebilir:

Rusya kamu yönetiminde seyahatlerde rahatlatmalara gidileceği yönünde eğilim var bu yönde açıklamalar da yapılıyor.

Nitekim son dönemde birkaç şehir daha uçuşlara açıldı.

Rusya’nın Sputnik V aşısının başarısı ve uluslararası alanda gördüğü kabul ile Rusya’nın yurttaşlarını aşılama için verdiği takvim yurtdışına çıkışları olumlu etkileyecek.

Türkiye geçen yıl Rusya’dan tatil amaçlı yurtdışına çıkışlarda neredeyse tek seçenekti. Bu yıl Mısır’ın durumu henüz belli olmamakla beraber Yunanistan ve Tunus’a gidişler de olacak. Buna rağmen Türkiye yine açık ara önde olacak.

Bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye paket turlarla gelecek turist sayısı 3 ile 4 milyon arasında olur.

Yunanistan’ın açılması önemli ama gündeme getirdiği ‘Aşı pasaportu’ kabul edilirse bu, Rusya’da Yunanistan’ın aleyhine olur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mart ayında yapması beklenen Mısır ziyareti sırasında bu ülkeye uygulanan charter yasağının kalkması bekleniyor.

Charter yasağı kalkarsa Mısır fiyatlar üzerinden agresif giriş yapar. Bu da Türkiye için fiyatların düşmesine neden olur.

Otelciler ile tur operatörleri Rusya pazarına yönelik fiyat konusunda geçmiş yıllardan farklı olarak işbirliği yapıyor, ortak politika geliştiriyor.

Rusya için fiyatlar 2019 yılının yüzde 5 ile 1-5 altında olur. Rusya’da ekonomik kriz nedeniyle Ruble yüzde 25 değer yitirdi.

Bunun neden olduğu ekonomik krizden etkilenip geliri düşen, Türkiye’nin potansiyel müşterisi olan büyük bir kesim var.

Rusya’da iç turizm büyüyor. Ama Rusya’da iç pazardaki gelişmeler bugünkü haliyle Türkiye’yi etkilemez.

İki büyük pazarda durum bu.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy olmak üzere 2021 yılı için sezonun açılış tarihi ve gelecek ziyaretçi sayısı ile turizm geliri konusunda yapılan açıklamalar bu olgular temelinde değerlendirilmeli.

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