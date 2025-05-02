Avrupa’da elektriğin yeniden keşfi
Elektriğin varlığı ve keşfi, Tesla ve Edison arasındaki rekabetin etkisiyle 19. yüzyılın sonlarına atfedilse de aslında ilk izlerin Antik Yunan ve Mısır medeniyetlerine kadar uzandığı bilinir. Avrupa’nın ve tüm dünyanın günlük yaşamın kaynağı haline gelen elektriğin varlığını hatırladığı günler geçirdik.
Yaşananlar bilim kurgu filmlerindeki öngörüleri haklı çıkarır nitelikteydi. Fransa, İspanya ve Portekiz’de hayatı felce uğratan elektrik kesintisinin İbiza Adası’ndaki ısı değişiminden kaynaklandığı iddiası kimseye inandırıcı gelmedi. Siber saldırı ihtimali ise hala netlik kazanmadı. Kesintinin sadece İspanya’ya faturası ise 2 milyar euroya yaklaşmış durumda.
Avrupa Komisyonu, yaşanan bu büyük elektrik kesintisinden bir ay önce, “acil durumlara karşı asgari 72 saatlik temel malzemeleri bulundurma” konusunda çağrı yapmıştı. Avrupa Birliği’nin son genişlemelerle 450 milyona varan insanı etkileyecek olası bir tehdide karşı bu uyarısı pek önemsenmemişti ama Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı partiler, Avrupa Komisyonu’nu korku salıp savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamış ve bu çağrıyı “savaş histerisi” olarak eleştirmişti.
5 saniyede gelen kriz
Siber saldırı ihtimalini güçlendiren resmi bir yorum ise oldukça korkutucuydu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ının 5 saniyede yok olduğunu oldukça gergin bir biçimde söyledi. “Elektrik şirketi bize dün 12.33’te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda İspanya’nın ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyordu” dedi.
Bu arada biz de meğerse Avrupa’nın elektrik sistemine bağlıymışız, eğer sorun hızla giderilmese biz de etkilenecekmişiz. Ama unutmayın ki bize hiç bir şey olmaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Allah’tan biz en uçtayız.” diyerek yorumladığı bu kıyamet senaryosu bazı uzmanlara göre, Avrupa’da sanayi üretiminin azalmasının bir sonucu.
Elektriğe talep fazla olmayınca rüzgâr ve güneşin aşırı üretiminin depolanamadığı, yönetilemeyen bu krizin kıtasal kesintiyi tetiklediği de öngörüler arasında. Yaşananların siber saldırı olması durumunda olası failinin ise Rusya kaynaklı olabileceği ilk akla gelen ihtimal. Rusya’nın ABD’de de Trump’ın iktidara gelişi ile iki ülkenin arasındaki tarihsel rekabeti ortak çıkarları önceleyen yeni nesil bir müttefikliğe evrilme süreci devam ediyor. Ayı uzun kış uykusundan uyanırken elektrik düğmesine çarpmış olabilir.
Nükleer tehlike ucuz atlatıldı
Avrupa her ne kadar yeşil enerjiyi öncelese de halen nükleer enerjiye bağımlı. Örneğin yaşanan kesintilerden sonra İspanya’nın nükleer güvenlik konseyi, elektrik kesintilerine rağmen nükleer reaktörlerin “güvenli durumda” olduğunu açıklarken yaşanan tehlikeyi de gözler önüne serdi. Elektrik kesintisinin ardından reaktörler otomatik olarak durdu, reaktörlerin santralde üretilen güç ile değil ana enerji hattından beslenen enerji ile soğutulduğu gerçeği ile yüzleşildi. Acil durum jeneratörlerinin devreye girmesi ile atlatılan bu kriz daha büyük bir kesintide yaşanabilecek olası felaketler için de oldukça düşündürücü.
Türkiye yeni nesil nükleer enerji merkezlerinden biri olmaya hazırlanırken, böyle bir senaryonun zaten uzmanlar tarafından düşünüldüğünü umalım. Chernobyl dizisinde krizi saklamaya çalışan polis büro üyelerinin aslında Sovyetleri yok eden süreci hızlandırdığı herkesin malumu.
URUK’u tanıyalım
Krizler çağının ortasında savunma teknolojilerinden tarıma kadar her alanda yeniden “yerli malı, yurdun malı” anlayışı ile kendi kendine yeten bir topluma dönüşmemiz gerektiği açık.
Avrupa’daki kesintilerin bir benzerini 2015 yılında 9 saatlik elektrik kesintisi ile yaşayan Türkiye’nin, benzer bir durumla karşılaşmaması için ASELSAN tarafından milli bir sistem geliştirilmiş.
Adını mitolojide ve edebiyatta, Gılgamış Destanı’nın kahramanı Gılgamış’ın başkenti Uruk’tan alan ‘URUK’ sistemiyle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yol almışız. URUK, ulaşım, trafik, enerji, güvenlik, çevre ve sağlık gibi kritik altyapı alanlarından gelen verileri tek bir merkezde toplayarak, analiz ederek şehirleri sadece siber tehditlere karşı korumakla kalmıyor, aynı zamanda veriye dayalı stratejik yönetim planlamalarına da olanak tanıyormuş.
Avrupa elektrik ağına baktığımızda “Allah’tan biz en uçtayız” ama elektrik altyapısında kullanılan yerli enterkonnekte sistemi Avrupa hatlarıyla bağlantılı olsa da stratejik bir tercih yapmışız ve Türkiye’yi Avrupa’daki kesintilerden fiziki olarak izole edecek adımları atmışız. Ne kadar gurur duysak az.
Bundan sonra savaşların yeni meydanının dijital dünya olduğu gerçekliği ile istihbarat ve güvenlik algımızı daha da geliştirmemiz gereken bir döneme geçme zorunluluğumuz var. Yaşanan “elektriğin yok oluşu” vakası her anlamda çok öğretici.