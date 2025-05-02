Avrupa’da elektriğin yeniden keşfi

Elektriğin varlı­ğı ve keşfi, Tes­la ve Edison arasın­daki rekabetin et­kisiyle 19. yüzyılın sonlarına atfedilse de aslında ilk izlerin Antik Yunan ve Mı­sır medeniyetlerine kadar uzandığı bi­linir. Avrupa’nın ve tüm dünyanın gün­lük yaşamın kaynağı haline gelen elektriğin varlığını hatırladığı günler geçirdik.

Yaşananlar bilim kurgu filmlerindeki öngörüleri haklı çıkarır nitelikteydi. Fransa, İspanya ve Porte­kiz’de hayatı felce uğratan elektrik kesintisinin İbiza Adası’ndaki ısı değişimin­den kaynaklandığı iddiası kimseye inandırıcı gelme­di. Siber saldırı ihtimali ise hala netlik kazanmadı. Ke­sintinin sadece İspanya’ya faturası ise 2 milyar euroya yaklaşmış durumda.

Avrupa Komisyonu, ya­şanan bu büyük elektrik kesintisinden bir ay önce, “acil durumlara karşı asgari 72 saatlik temel malzeme­leri bulundurma” konusun­da çağrı yapmıştı. Avrupa Birliği’nin son genişleme­lerle 450 milyona varan in­sanı etkileyecek olası bir tehdide karşı bu uyarısı pek önemsenmemişti ama Av­rupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı partiler, Avrupa Komisyonu’nu korku sa­lıp savaş çığırtkanlığı yap­makla suçlamış ve bu çağ­rıyı “savaş histerisi” olarak eleştirmişti.

5 saniyede gelen kriz

Siber saldırı ihtimalini güçlendiren resmi bir yo­rum ise oldukça korkutu­cuydu. İspanya Başbaka­nı Pedro Sanchez, elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ının 5 saniyede yok ol­duğunu oldukça gergin bir biçimde söyledi. “Elekt­rik şirketi bize dün 12.33’te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin ani­den kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanma­mış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o an­da İspanya’nın ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyordu” dedi.

Bu arada biz de meğerse Avrupa’nın elektrik siste­mine bağlıymışız, eğer so­run hızla giderilmese biz de etkilenecekmişiz. Ama unutmayın ki bize hiç bir şey olmaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpars­lan Bayraktar’ın “Allah’tan biz en uçtayız.” diyerek yo­rumladığı bu kıyamet se­naryosu bazı uzmanlara gö­re, Avrupa’da sanayi üre­timinin azalmasının bir sonucu.

Elektriğe talep fazla ol­mayınca rüzgâr ve güneşin aşırı üretiminin depolana­madığı, yönetilemeyen bu krizin kıtasal kesintiyi te­tiklediği de öngörüler ara­sında. Yaşananların siber saldırı olması durumun­da olası failinin ise Rusya kaynaklı olabileceği ilk ak­la gelen ihtimal. Rusya’nın ABD’de de Trump’ın iktida­ra gelişi ile iki ülkenin ara­sındaki tarihsel rekabeti or­tak çıkarları önceleyen yeni nesil bir müttefikliğe evril­me süreci devam ediyor. Ayı uzun kış uykusundan uya­nırken elektrik düğmesine çarpmış olabilir.

Nükleer tehlike ucuz atlatıldı

Avrupa her ne kadar yeşil enerjiyi öncelese de halen nükleer enerjiye bağımlı. Örneğin yaşanan kesinti­lerden sonra İspanya’nın nükleer güvenlik konseyi, elektrik kesintilerine rağ­men nükleer reaktörlerin “güvenli durumda” olduğu­nu açıklarken yaşanan teh­likeyi de gözler önüne ser­di. Elektrik kesintisinin ar­dından reaktörler otomatik olarak durdu, reaktörlerin santralde üretilen güç ile değil ana enerji hattından beslenen enerji ile soğutul­duğu gerçeği ile yüzleşildi. Acil durum jeneratörleri­nin devreye girmesi ile at­latılan bu kriz daha büyük bir kesintide yaşanabile­cek olası felaketler için de oldukça düşündürücü.

Türkiye yeni nesil nük­leer enerji merkez­lerinden biri olma­ya hazırlanırken, böyle bir senaryo­nun zaten uzman­lar tarafından düşü­nüldüğünü umalım. Chernobyl dizisin­de krizi saklamaya çalışan polis büro üyelerinin aslında Sovyetleri yok eden süreci hızlandırdığı herke­sin malumu.

URUK’u tanıyalım

Krizler çağının ortasın­da savunma teknolojile­rinden tarıma kadar her alanda yeniden “yerli ma­lı, yurdun malı” anlayışı ile kendi kendine yeten bir topluma dönüşmemiz ge­rektiği açık.

Avrupa’daki kesintilerin bir benzerini 2015 yılında 9 saatlik elektrik kesinti­si ile yaşayan Türkiye’nin, benzer bir durumla karşı­laşmaması için ASELSAN tarafından milli bir sistem geliştirilmiş.

Adını mitolojide ve ede­biyatta, Gılgamış Desta­nı’nın kahramanı Gılga­mış’ın başkenti Uruk’tan alan ‘URUK’ sistemiyle siber güvenlik noktasın­da çok önemli bir yol al­mışız. URUK, ulaşım, tra­fik, enerji, güvenlik, çevre ve sağlık gibi kritik altyapı alanlarından gelen verileri tek bir merkezde toplaya­rak, analiz ederek şehirleri sadece siber tehditlere kar­şı korumakla kalmıyor, aynı zamanda veriye dayalı stra­tejik yönetim planlamaları­na da olanak tanıyormuş.

Avrupa elektrik ağına baktığımızda “Allah’tan biz en uçtayız” ama elekt­rik altyapısında kullanılan yerli enterkonnekte sistemi Avrupa hatlarıyla bağlan­tılı olsa da stratejik bir ter­cih yapmışız ve Türkiye’yi Avrupa’daki kesintilerden fiziki olarak izole edecek adımları atmışız. Ne kadar gurur duysak az.

Bundan sonra savaşla­rın yeni meydanının dijital dünya olduğu gerçekliği ile istihbarat ve güvenlik algı­mızı daha da geliştirmemiz gereken bir döneme geçme zorunluluğumuz var. Yaşa­nan “elektriğin yok oluşu” vakası her anlamda çok öğ­retici.