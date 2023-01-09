Avrupa’da 'Geleceğin Unicornu' adaylarından biri Türkiye’den

Son birkaç yıldır Türkiye, yazılım ve teknolojide büyük ilerleme kaydetti. Çin’den ABD’ye kadar birçok ülkede sektörünün öncü isimlerinin ilgiyle takip ettiği Türk bilişim şirketleri önemli ortaklar ve yatırımlar aldı. Unicorn yani milyar dolarlık değere ulaşan bu şirketler arasında oyun ve e-ticaret en fazla dikkat çekenler oldu. Getir, Trendyol, Peak Games, Dream Games gibi değerli markaların yanı sıra birçok mühendis listeye yenilerini eklemekle meşgul. Koç Holding, Sabancı Grubu, Yıldız Holding, Eczacıbaşı Holding gibi Türk ekonomisinin öncü gruplarının da eşlik ettiği bu alan, eminim yakın zamanda yeni unicorn’lar çıkaracak.

DigitalEurope, bu konuda kıtanın genelinde özel bir yarışma düzenliyor. Her yıl farklı ülkelerden firmaların yarıştığı DigitalEurope Future Unicorn Ödülü, Avrupa’nın en umut verici yeşil teknoloji, siber güvenlik, e-ticaret ve daha pek çok alanda yenilikçi genç şirketlerin arasından en parlak olanları açıklıyor. Bu yıl yarışmada 9 aday var. Adaylardan biri de Türk bir şirket.

6 yıldır düzenleniyor

Önce yarışmanın ve ödülün gücü hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Future Unicorn Ödülü DigitalEurope’a bağlı ulusal ticaret birlikleri arasındaki bir işbirliği. Her ulusal dernek, kendi ülkelerinden Avrupa’nın bir sonraki teknoloji devi olma potansiyeline sahip küçük bir şirketi aday gösteriyor. 2023 edisyonunda risk sermayesi, inovasyon ve yatırım uzmanlarından oluşan 5 kişilik bir jüri yer alıyor. 6 yıldır düzenlenen yarışma, Avrupa’daki KOBİ’lerin ve daha geniş dijital ekosistemin hayati öneminin bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Kazanan aday, DigitalEurope’un yıllık konferansı olan 8 ve 9 Mart 2023 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen Masters of Digital’de duyurulacak. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton ve Japonya Dijital Bakanı Taro Kono da dahil olmak üzere etkinlikte şimdiden üst düzey AB liderleri onaylanmış konuşmacılar olarak yer alacak. Avrupa inovasyon manzarasının çeşitliliğini gösteren 2023’ün aday gösterilen şirketlerinin yüzde 60’ı kadınlar tarafından yönetiliyor.

Koç ve Sabancı da destek veriyor

Gelelim adaylara… Geleceğin Unicorn’larının yarışacağı bu ödülün Türkiye açısından önemi olan aday AREYLight adlı şirket. İstanbul merkezli AREYLight, şehirlerde ve sokak, park, sanayi ve üniversite bölgeleri dış mekanları aydınlatma için harcanan yüksek enerji ve bakım maliyetlerini, yapay zeka teknolojisiyle azaltarak yüzde 60’a kadar tasarruf ve verimlilik sağlıyor. Sistem, kurulduğu bölgeleri “akıllı şehir” konseptine taşıyan, çevre dostu ileri teknoloji çözümler sunuyor. Bu uygulama geçen yıl Sabancı Grubu’na ait Enerjisa’nın İvme Hızlandırma Programı’na kabul edilen girişimler listesinde yer almıştı. Şirkete yatırım yapan şirketler arasında Koçsistem de var.

Yarışmada diğer 8 adaylardan biri olan Belçika’dan DeltaQ, gayrimenkul profesyonellerinin CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir enerji optimizasyonu çözümünü sunuyor. Norveç’ten Easee ise şarj ve güç yönetimi teknolojisi için yenilikçi çözümler geliştiren, elektriğin geleceğini şekillendirmeye çalışan bir şirket. İspanya’dan Libelium, 2006 yılında Zaragoza’daki bir üniversite projesinden doğan bir uygulama. İspanyol şirket, sürdürülebilirlik, akıllı şehirler ve altyapı ve tarım-gıda konularında uzmanlaşmış durumda. Almanya’dan Plan A adlı şirket, önde gelen bir kurumsal karbon muhasebesi, dekarbonizasyon ve ESG raporlama yazılımı sağlayıcısı.

Polonya’dan Planet Heroes, ekolojik faaliyetleri teşvik etmek ve gezegeni temizleyen insanlara mali bir ödül sağlamak için oluşturulmuş küresel, topluluk temelli platform. İspanya’dan Red Points platformu, şirketlerin kalpazanlık, kimlik avı, kimlik bilgilerinin yeniden satışı ve hileli çevrimiçi dağıtımla mücadele etmesini sağlıyor. Estonya’dan Timbeter, şeffaflığı, izlenebilirliği ve verimliliği artırarak sektörü dijital olarak dönüştüren hassas bir ormancılık çözüm uygulaması. Finlandiya’dan Wolt ise müşterilerin ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir uygulama üzerinden sipariş etmelerini kolaylaştıran, yerel ticaret platformlarıyla tanınan bir teknoloji şirketi.

Kamu tarafından da desteklenmeli

Geleceğin unicorn’ları arasında yer alacak 9 şirket ve uygulama arasında Türkiye’den bir şirketin katılması bu yönde Türk firmalarının odaklandığını gösteriyor. Batılı ekonomilerde yazılım tabanlı şirket ve hizmetlerin gücü artıyor. Türkiye’de de bu tür şirketlerin sadece güçlü firmalar ve markalar ile değil, kamu tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Avrupa’da yapılan bu yarışmanın amacı da bu.