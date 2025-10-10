Avrupa’da otomotivde Dünya’da üretimde lider olabilecek mi?

Avrupalı üreticiler, ülkelerinin sıkın­tılı otomotiv sektörü­nün elektrikli araçlar­la dönüşümü hızlanır­ken, Çin ve ABD’den gelen tarife düzenle­mesi, hammadde ve tedarik kısıtının yanı sıra aşırı bürokratik engellerin de önüne geçmek için inovasyon ile 2026 ve sonrası için çalışıyorlar.

Otomotiv ekosisteminde dönüşümü hızlandırıyor

Avrupa ülkeleri, önümüzdeki dönem sektörün zorluklarını ele alan bir zirve için otomobil üre­ticileri, tedarikçiler ve diğer pay­daşlarla bir araya gelmeyi sık­laştırarak planlarken, özellikle otomotiv üreticilerinin ekonomi­lerinin durgunlaşmasıyla birlikte daha fazla ticari faaliyet ve büyü­meyi teşvik etmek için yatırımla­rı artırma isteğindeler. Ancak Av­rupa’da yüksek maliyetler ve katı düzenlemeler nedeniyle küresel otomotiv sektöründeki yerini ko­rumak için mücadele ediliyor.

Otomobil üreticileri, ABD’nin ticaret savaşının getirdiği mali­yetlere rağmen Çinli rakiplerine rakip olurken ve Amerikalı sürü­cüleri cezbedecek yeni modelleri­ni sunmak için bütün ar-ge ve ino­vasyon yatırımları hızlandırarak son yıllarda görülmeyen bir he­yecan ve özgüvenle yeni elektrik­li araçlarını tanıtıyorlar. Otomo­tiv sektöründe, üreticilerin Çin­li üreticilerin elektrikli ve hibrit teknolojileriyle öne çıkarak elekt­rikli araç sektörüne hakim olma­larını izlediği yıllardaki olum­suzlukların Avrupalı üreticileri zorladığı bir yılın içindeyken, bu teknolojileri Avrupalı rakiplerin­den daha hızlı geliştirip pazara sunabildiler.

Avrupalı üreticile­rin menzil, batarya, yeni ekosis­tem ve yeni modellerle saldırıya Avrupa otomotiv endüstrisinde farklı bir doğuşu simgelerken, ge­leceğe odaklanan Avrupa otomo­tiv endüstrisi daha önce hiç olma­dığı kadar yatırım yapmaya de­vam ediyor. Geçen yıl otomotiv de işten çıkarımlar görülürken, neredeyse tüm büyük otomobil üreticileri, Çinlilerle rekabet ede­bilmek için operasyonlarını ba­sitleştirmeye çalışırken yeniden yapılanma sürecinde ancak elbet­te bunu başarmak kolay olmaya­cak. Çin otomobilleri, Avrupa Bir­liği tarafından uygulanan tarifele­re rağmen genellikle daha ucuz ve bu da geçtiğimiz yıl Avrupa paza­rındaki paylarını iki katından faz­la artırmalarına olanak tanıyor.

Trendleri otomotivde de değişiyor

Küresel otomobil üreticile­ri, genç sürücülere hitap etmeyi amaçlarken yeni modelleri Mü­nih’te tanıtma yarışına girdiler. Şirketlerde artık araştırma ve ge­liştirme merkezleri daha da öne çıkarken artık araçlarda yapay ze­ka kullanımı da öne çıkıyor. Pan­demi sonrasında Çin’in sahip ol­duğu bu düzeyde bir teknolojiye artık önde gelen Avrupalı otomo­bil üreticilerinin sergilediği mo­dellerde sahip. Üretilen elektrikli araçlar yapay zeka ve yazılım des­tekli ve daha uzun menzil ve daha hızlı şarj sağlayan batarya tekno­lojisine sahipler. Otomobiller ay­rıca aydınlatma, gösterge pane­li ve eğlence sistemlerini ayarla­mak için sürücüyü tanıyor.

Avrupa ve 2026’da otomotiv

2024 toplam global otomobil üretimi 75.6 MIO adet olurken, Avrupa kıtasının toplam üretimi ise 12 MIO adet oldu. 2024 yılın­da AB ve İngiltere’de 255 otomo­bil fabrikası faaliyet gösterirken, Çinli markalar geçtiğimiz yıl Av­rupa’daki satış paylarını iki kattan fazla artırdı. Mayıs ayında, Av­rupa’da kıta genelindeki toplam satışların %5,9’una ulaştılar; bu oran bir önceki yılın aynı dönemi­ne göre %2,9’du.Avrupa’da motor­lu taşıt imalatı (AB) 2,4 milyon iş ile AB imalat istihdamının %8,1’i oluşturuyor.

AB otomotiv sektö­rü, değer zincirinde 13 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. AB otomotiv sektörü, AB imalat işle­rinin %10’undan fazlasını oluştu­ruyor. 2026’da Avrupalı otomobil üreticileri yeni elektrikli araçla­rı ve uygun fiyatlı modelleri ile pazarda yer alacaklar. Otomobil üreticileri, yüksek maliyetler ve AB emisyon hedeflerinin elekt­rikli araçların tam olarak benim­senmesini zorlaştırması nedeniy­le üretim stratejilerini elektrik­li araçların ötesine genişletirken, aynı zamanda 25.000 EUR altın­daki elektrikli araç modellerini pazara sunmayı hedefliyor.

Uygun fiyatlı elektrikli araçların piyasa­ya sürülmesi ve geleneksel araç yelpazesinin genişletilmesi, dü­zenleyici baskılar, artan operas­yonel maliyetler ve uluslararası rekabet arasında denge kurmayı amaçlayan stratejik bir değişimi yansıtıyor. 2026 üreticilerin kar­maşık bir finansal, düzenleyici ve rekabetçi zorluklarla mücadele ederken büyümeyi ve pazar payı­nı korumaya çalıştığı Avrupa’daki gelişen otomotiv ortamını gözler önüne serecek.