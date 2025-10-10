Avrupa’da otomotivde Dünya’da üretimde lider olabilecek mi?
Avrupalı üreticiler, ülkelerinin sıkıntılı otomotiv sektörünün elektrikli araçlarla dönüşümü hızlanırken, Çin ve ABD’den gelen tarife düzenlemesi, hammadde ve tedarik kısıtının yanı sıra aşırı bürokratik engellerin de önüne geçmek için inovasyon ile 2026 ve sonrası için çalışıyorlar.
Otomotiv ekosisteminde dönüşümü hızlandırıyor
Avrupa ülkeleri, önümüzdeki dönem sektörün zorluklarını ele alan bir zirve için otomobil üreticileri, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla bir araya gelmeyi sıklaştırarak planlarken, özellikle otomotiv üreticilerinin ekonomilerinin durgunlaşmasıyla birlikte daha fazla ticari faaliyet ve büyümeyi teşvik etmek için yatırımları artırma isteğindeler. Ancak Avrupa’da yüksek maliyetler ve katı düzenlemeler nedeniyle küresel otomotiv sektöründeki yerini korumak için mücadele ediliyor.
Otomobil üreticileri, ABD’nin ticaret savaşının getirdiği maliyetlere rağmen Çinli rakiplerine rakip olurken ve Amerikalı sürücüleri cezbedecek yeni modellerini sunmak için bütün ar-ge ve inovasyon yatırımları hızlandırarak son yıllarda görülmeyen bir heyecan ve özgüvenle yeni elektrikli araçlarını tanıtıyorlar. Otomotiv sektöründe, üreticilerin Çinli üreticilerin elektrikli ve hibrit teknolojileriyle öne çıkarak elektrikli araç sektörüne hakim olmalarını izlediği yıllardaki olumsuzlukların Avrupalı üreticileri zorladığı bir yılın içindeyken, bu teknolojileri Avrupalı rakiplerinden daha hızlı geliştirip pazara sunabildiler.
Avrupalı üreticilerin menzil, batarya, yeni ekosistem ve yeni modellerle saldırıya Avrupa otomotiv endüstrisinde farklı bir doğuşu simgelerken, geleceğe odaklanan Avrupa otomotiv endüstrisi daha önce hiç olmadığı kadar yatırım yapmaya devam ediyor. Geçen yıl otomotiv de işten çıkarımlar görülürken, neredeyse tüm büyük otomobil üreticileri, Çinlilerle rekabet edebilmek için operasyonlarını basitleştirmeye çalışırken yeniden yapılanma sürecinde ancak elbette bunu başarmak kolay olmayacak. Çin otomobilleri, Avrupa Birliği tarafından uygulanan tarifelere rağmen genellikle daha ucuz ve bu da geçtiğimiz yıl Avrupa pazarındaki paylarını iki katından fazla artırmalarına olanak tanıyor.
Trendleri otomotivde de değişiyor
Küresel otomobil üreticileri, genç sürücülere hitap etmeyi amaçlarken yeni modelleri Münih’te tanıtma yarışına girdiler. Şirketlerde artık araştırma ve geliştirme merkezleri daha da öne çıkarken artık araçlarda yapay zeka kullanımı da öne çıkıyor. Pandemi sonrasında Çin’in sahip olduğu bu düzeyde bir teknolojiye artık önde gelen Avrupalı otomobil üreticilerinin sergilediği modellerde sahip. Üretilen elektrikli araçlar yapay zeka ve yazılım destekli ve daha uzun menzil ve daha hızlı şarj sağlayan batarya teknolojisine sahipler. Otomobiller ayrıca aydınlatma, gösterge paneli ve eğlence sistemlerini ayarlamak için sürücüyü tanıyor.
Avrupa ve 2026’da otomotiv
2024 toplam global otomobil üretimi 75.6 MIO adet olurken, Avrupa kıtasının toplam üretimi ise 12 MIO adet oldu. 2024 yılında AB ve İngiltere’de 255 otomobil fabrikası faaliyet gösterirken, Çinli markalar geçtiğimiz yıl Avrupa’daki satış paylarını iki kattan fazla artırdı. Mayıs ayında, Avrupa’da kıta genelindeki toplam satışların %5,9’una ulaştılar; bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9’du.Avrupa’da motorlu taşıt imalatı (AB) 2,4 milyon iş ile AB imalat istihdamının %8,1’i oluşturuyor.
AB otomotiv sektörü, değer zincirinde 13 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. AB otomotiv sektörü, AB imalat işlerinin %10’undan fazlasını oluşturuyor. 2026’da Avrupalı otomobil üreticileri yeni elektrikli araçları ve uygun fiyatlı modelleri ile pazarda yer alacaklar. Otomobil üreticileri, yüksek maliyetler ve AB emisyon hedeflerinin elektrikli araçların tam olarak benimsenmesini zorlaştırması nedeniyle üretim stratejilerini elektrikli araçların ötesine genişletirken, aynı zamanda 25.000 EUR altındaki elektrikli araç modellerini pazara sunmayı hedefliyor.
Uygun fiyatlı elektrikli araçların piyasaya sürülmesi ve geleneksel araç yelpazesinin genişletilmesi, düzenleyici baskılar, artan operasyonel maliyetler ve uluslararası rekabet arasında denge kurmayı amaçlayan stratejik bir değişimi yansıtıyor. 2026 üreticilerin karmaşık bir finansal, düzenleyici ve rekabetçi zorluklarla mücadele ederken büyümeyi ve pazar payını korumaya çalıştığı Avrupa’daki gelişen otomotiv ortamını gözler önüne serecek.
