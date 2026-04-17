Avrupa’da sıfır ve ikinci el elektrikli araç satışları artıyor

2026 yılında Ortadoğu’da ya­şanan savaşın tetiklediği enerji krizinin, dünya genelin­de yeni elektrikli araçlara olan talebi artırdığı gözlemleniyor. Öte yandan, tüketici davranışla­rındaki değişime paralel olarak, ikinci el elektrikli araçlara yöne­lik talebin de artabileceğine dair güçlü bir beklenti bulunuyor.

Avrupa’ya bakıldığında, elekt­rikli araç satışlarının, artan ham petrol ve yakıt fiyatlarının et­kisiyle önemli ölçüde yükseldi­ği görülüyor. Tüketiciler, yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek ve dalgalı petrol piyasalarından korunmak amacıyla elektrikli araçlara yöneliyor. Bu eğilim ise ikinci el elektrikli araçlara olan ilgiyi de artırıyor. Nitekim Av­rupa’da bazı pazarlarda ikinci el elektrikli araçlara yönelik talep­te ve bu araçların satışlarında yüzde 66’ya varan artışlar dikkat çekiyor.

Elektrikli araçlarda 2026 yılında öne çıkan trendler ve etkiler

Almanya’da, Ortadoğu’daki savaşın başlamasının ardından ikinci el elektrikli araç aramalarının belirgin şekilde arttığı görülü­yor. Arama oranları kı­sa sürede üç kat artış­la yüzde 12’den yüzde 36’ya yükselirken, İngil­tere ve Avrupa genelin­deki platformlarda da ikinci el elektrikli araç­lara yönelik talepte güç­lü bir artış görülüyor.

Avrupa’da özellikle ikinci el pazarında elektrikli araçlar, ye­ni modellere kıyasla daha erişi­lebilir fiyatlara sahip olmaları ve hızlı temin edilebilir olmala­rı sayesinde öne çıkıyor. Yüksek yakıt maliyetlerine karşı anın­da bir alternatif sunmaları da bu araçları daha cazip hale getiri­yor. Maliyet avantajı açısından değerlendirildiğinde, elektrikli araç kullanımı toplam sahip ol­ma maliyetinde sağladığı tasar­rufla tüketicileri benzin fiyat­larındaki dalgalanmalara karşı daha korunaklı bir konuma ta­şıyor. Bu artan ilgi, Avrupa ikin­ci el otomobil pazarında tüketi­cilerin daha sürdürülebilir, daha öngörülebilir maliyet yapısına sahip ve uzun vadeli bir ulaşım çözümüne yöneldiğini ortaya ko­yuyor.

Sıfır ve ikinci el elektrikli araçsatışlarındaki artışın nedenleri

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmaların tetiklediği petrol fi­yatlarındaki artış, yakıt maliyet­lerini ciddi ölçüde yükseltirken kimi durumlarda arz endişele­rini de beraberinde getiriyor. Bu durum, sürücüleri alternatif ula­şım çözümlerine yönlendiriyor. Hem sıfır hem de ikinci el elekt­rikli araçlar, devam eden ener­ji krizinin ekonomik etkilerin­den kaçınmak isteyen tüketiciler için daha erişilebilir bir seçenek olarak görülüyor.

Öte yandan, elektrik enerjisi­nin maliyet yapısı, benzine kı­yasla daha öngörülebilir ve istik­rarlı bir tablo sunuyor. Özellikle evde şarj imkânına sahip kulla­nıcılar için elektrikli araçlar, da­ha düşük maliyetli ve güvenilir bir alternatif oluşturuyor.

Piyasadaki zorluklar ve gelecek görünümü

Avrupa’da elektrikli araçlara yönelik ilgi artarken, altyapı ye­terliliği konusu da yeniden gün­deme geliyor. Talepteki yükseliş, özellikle bazı bölgelerde şarj is­tasyonlarının erişilebilirliği ko­nusunda endişeleri artırıyor. Di­ğer yandan, piyasanın sürdürü­lebilirliği de tartışılmaya devam ediyor. Elektrikli araçlara yöne­lik ilk talep artışı güçlü seyretse de, önümüzdeki dönemde Hür­müz Boğazı kaynaklı tedarik sı­kıntılarının etkisiyle arz tara­fında daralma yaşanabileceği de­ğerlendiriliyor.

Uzun vadede ise mevcut enerji krizi, ikinci el elektrikli araçlara yönelimin sadece kısa vadeli bir tepki olmadığını, aksine ener­ji piyasalarındaki yapısal dönü­şümün bir yansıması olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede elektrikli araçlar, tüketiciler açı­sından daha öngörülebilir ma­liyet yapısıyla, dalgalanmalara karşı koruma sağlayan bir alter­natif olarak konumlanıyor.