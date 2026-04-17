Avrupa’da sıfır ve ikinci el elektrikli araç satışları artıyor
2026 yılında Ortadoğu’da yaşanan savaşın tetiklediği enerji krizinin, dünya genelinde yeni elektrikli araçlara olan talebi artırdığı gözlemleniyor. Öte yandan, tüketici davranışlarındaki değişime paralel olarak, ikinci el elektrikli araçlara yönelik talebin de artabileceğine dair güçlü bir beklenti bulunuyor.
Avrupa’ya bakıldığında, elektrikli araç satışlarının, artan ham petrol ve yakıt fiyatlarının etkisiyle önemli ölçüde yükseldiği görülüyor. Tüketiciler, yakıt maliyetlerinden tasarruf etmek ve dalgalı petrol piyasalarından korunmak amacıyla elektrikli araçlara yöneliyor. Bu eğilim ise ikinci el elektrikli araçlara olan ilgiyi de artırıyor. Nitekim Avrupa’da bazı pazarlarda ikinci el elektrikli araçlara yönelik talepte ve bu araçların satışlarında yüzde 66’ya varan artışlar dikkat çekiyor.
Elektrikli araçlarda 2026 yılında öne çıkan trendler ve etkiler
Almanya’da, Ortadoğu’daki savaşın başlamasının ardından ikinci el elektrikli araç aramalarının belirgin şekilde arttığı görülüyor. Arama oranları kısa sürede üç kat artışla yüzde 12’den yüzde 36’ya yükselirken, İngiltere ve Avrupa genelindeki platformlarda da ikinci el elektrikli araçlara yönelik talepte güçlü bir artış görülüyor.
Avrupa’da özellikle ikinci el pazarında elektrikli araçlar, yeni modellere kıyasla daha erişilebilir fiyatlara sahip olmaları ve hızlı temin edilebilir olmaları sayesinde öne çıkıyor. Yüksek yakıt maliyetlerine karşı anında bir alternatif sunmaları da bu araçları daha cazip hale getiriyor. Maliyet avantajı açısından değerlendirildiğinde, elektrikli araç kullanımı toplam sahip olma maliyetinde sağladığı tasarrufla tüketicileri benzin fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha korunaklı bir konuma taşıyor. Bu artan ilgi, Avrupa ikinci el otomobil pazarında tüketicilerin daha sürdürülebilir, daha öngörülebilir maliyet yapısına sahip ve uzun vadeli bir ulaşım çözümüne yöneldiğini ortaya koyuyor.
Sıfır ve ikinci el elektrikli araçsatışlarındaki artışın nedenleri
Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmaların tetiklediği petrol fiyatlarındaki artış, yakıt maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltirken kimi durumlarda arz endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, sürücüleri alternatif ulaşım çözümlerine yönlendiriyor. Hem sıfır hem de ikinci el elektrikli araçlar, devam eden enerji krizinin ekonomik etkilerinden kaçınmak isteyen tüketiciler için daha erişilebilir bir seçenek olarak görülüyor.
Öte yandan, elektrik enerjisinin maliyet yapısı, benzine kıyasla daha öngörülebilir ve istikrarlı bir tablo sunuyor. Özellikle evde şarj imkânına sahip kullanıcılar için elektrikli araçlar, daha düşük maliyetli ve güvenilir bir alternatif oluşturuyor.
Piyasadaki zorluklar ve gelecek görünümü
Avrupa’da elektrikli araçlara yönelik ilgi artarken, altyapı yeterliliği konusu da yeniden gündeme geliyor. Talepteki yükseliş, özellikle bazı bölgelerde şarj istasyonlarının erişilebilirliği konusunda endişeleri artırıyor. Diğer yandan, piyasanın sürdürülebilirliği de tartışılmaya devam ediyor. Elektrikli araçlara yönelik ilk talep artışı güçlü seyretse de, önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntılarının etkisiyle arz tarafında daralma yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Uzun vadede ise mevcut enerji krizi, ikinci el elektrikli araçlara yönelimin sadece kısa vadeli bir tepki olmadığını, aksine enerji piyasalarındaki yapısal dönüşümün bir yansıması olduğunu ortaya koyuyor. Bu çerçevede elektrikli araçlar, tüketiciler açısından daha öngörülebilir maliyet yapısıyla, dalgalanmalara karşı koruma sağlayan bir alternatif olarak konumlanıyor.
