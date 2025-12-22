Avrupa’da sosyal devlet sıralamasında büyük farkla sonuncuyuz
TÜİK yılda bir kez “Sosyal Koruma İstatistikleri” adı atında devletin ve diğer kurumların yaptığı sosyal yardımların tümünün yıllık dökümünü yayınlıyor. Bu harcamaların milli gelire kıyasla seviyesi sosyal devletin gücünün ve kapsayıcılığının makro düzeyde en önemli göstergesidir. 2024 istatistikleri geçen hafta yayınlandı. Ülkemizde sosyal devletin övünülecek bir durumda olmadığını birçoğumuz biliyor. Yine de, “hani şeytan dürttü” derler ya, rakamlara bir göz atayım dedim.
Atınca bazı harcamaların olağanüstü düşüklüğü dikkatimi çekti. Bunun üzerine bir de Avrupa ülkelerinde durum nedir diye bakmak istedim. Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı Avrupa ülkelerinin sosyal koruma harcamalarını görünce “bu kadar da olmaz” demekten kendimi alamadım. Rakamları görünce sizin de bana hak vereceğinizi tahmin ediyorum. Önce Avrupa’da sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payları itibariyle ülkelerin durumuna bir göz atalım.
2023’te AB’de ortalama GSYH’nın dörtte birinden biraz fazlası (yüzde 26,7) sosyal koruma için harcanmış (Tablo 1). Ortalama sizi aldatmasın. Tüm AB üyesi ülkelerde sosyal koruma harcama oranları bu ortalamanın ya biraz üzerinde ya biraz altında. Diğer ifadeyle AB üyeleri arasında ciddi ölçüde kişi başı gelir farkları olsa da her ülke sosyal devleti göreli olarak hemen hemen aynı seviyede tutuyor ve bu çok yüksek bir seviye.
Balkanlara geldiğimizde ise sosyal devlette ciddi bir gerileme ortaya çıkıyor. Eski Yugoslavya ülkelerinde sosyal koruma harcamalarının GSYH oranları AB’nin 7-9 yüzde puan gerisinde; Bosna-Hersek’te yüzde 19,9, Sırbistan ve Karadağ’da yüzde 17,5 (Tablo 1). Avrupa’nın en yoksul ülkesi Arnavutluk’a geldiğimizde sosyal devlette bir büyük gerileme daha yaşanıyor: sosyal koruma harcamalarının GSYH oranı yüzde 11,8’e düşüyor. Türkiye ise yüzde 9,8 ile Arnavutluk’un iki puan gerisinde ve son sırada. 2024’te oran yüzde 10,9’a yükselmiş. Açıkçası ne diyeceğini bilemiyorum. Daha doğrusu aklımdan geçenleri dile getirmek uygun olmaz diye susuyorum.
Sosyal koruma harcamalarının yarısı emekli maaşları
Sosyal devlet sıralamasında sonuncu olsak da yapılan harcama az buz değil. 2024’te 4 trilyon 876 milyar harcanmış. Peki, bu para nerelere harcandı? Bu sorunun yanıtını Tablo 2’deki rakamlardan yaralanarak verebiliriz. Uzak ara en büyük harcama emekli/yaşlı maaşları için yapılıyor. 2023’te bu harcamanın toplam içindeki payı yüzde 43,9 iken 2024’te yüzde 46,8’e yükseliyor. Emekli maaşlarında reel artış olduğunu sakın düşünmeyin. Artış emekli sayısındaki 521 binlik artıştan kaynaklanıyor. Harcamaların GSYH’nın yüzde 9,8’inden 10,9’a yükselmesi de bu emekli maaşı sayısındaki artışın soncu. Avrupa’da da koruma harcamalarının yarısının emekli maaşlarına gittiğini belirteyim.
Harcamaların ikinci sırasında hastalık/sağlık bakımı yer alıyor: Toplam içinde yaklaşık yüzde 30’luk bir paya sahip. Avrupa’da da sağlık harcamalarının payı aynı seviyede. Avrupa’dan ayrıştığımız harcama kalemlerinden biri aile/çocuk yardımları. Avrupa’da bu harcamanın toplam içindeki payı yüzde 8,7 iken bizde 6,4.Önemli bir fark sayılmaz. Bu yıl evlilik yardımı ve 3. çocuktan itibaren çocuklara verilecek aylık paralarla Avrupa’yı yakalayabiliriz. Açıkçası bu desteğe hiçbir zaman sıcak bakmadığımı da itiraf edeyim.
TABLO 2
Bana göre bizi Avrupa’dan ciddi ölçüde ayrıştıran ve sosyal devletin en hayati yardımlarından birinden yoksun kılan işsizlik ödeneği. Tablo 2’ye bakalım: İşsizlik yardımının GSYH içindeki payı yüzde 0,1’den, toplam koruma harcamaları içindeki payı da 0,1/10,9 =0,9’dan ibaret. Bu oranın Avrupa ortalaması yüzde 3,9. Bizdeki son derece düşük payın nedeni işsizlerin çoğunlukla koruma şemsiyenin dışında kalmaları, şemsiyenin altına girebilenlerin de hem düşük hem kısa süreli yardım alabilmeleri.
Son söz olarak şunu belirtmek isterim: Kimse mali kaynaklarımız sosyal korumaya ancak bu kadar para harcamaya izin veriyor demesin. Bosna Hersek; Sırbistan, Karadağ bizden çok daha fazla mali kaynağa sahip oldukları için mi sosyal korumaya göreli olarak bizden iki kat daha fazla para harcıyor?
|Borsa
|11.341,90
|0,06 %
|Dolar
|42,7405
|-0,14 %
|Euro
|50,0657
|-0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1716
|0,05 %
|Altın (GR)
|5.962,23
|-0,17 %
|Altın (ONS)
|4.339,09
|-0,01 %
|Brent
|60,1900
|1,24 %